Питание, лекарства, вещи первой необходимости киевляне могут получить в гуманитарном штабе

Питание, лекарства, вещи первой необходимости – все это киевляне могут получить в городском гуманитарном штабе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица накапливает резервы самого необходимого. В этом помогает бизнес – и иностранный, и украинский.

"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 миллионов гривен, которые направили на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментами для социально незащищенных киевлян и больниц", - рассказал Кличко.

Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь.

Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34.

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