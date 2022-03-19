Питание, лекарства, вещи первой необходимости киевляне могут получить в гуманитарном штабе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Питание, лекарства, вещи первой необходимости – все это киевляне могут получить в городском гуманитарном штабе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица накапливает резервы самого необходимого. В этом помогает бизнес – и иностранный, и украинский.
"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 миллионов гривен, которые направили на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментами для социально незащищенных киевлян и больниц", - рассказал Кличко.
Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь.
Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...