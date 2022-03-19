УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16081 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 661 1
війна (56233) Київ (13828) гуманітарна допомога (727)

Харчування, ліки, речі першої необхідності кияни можуть отримати у гуманітарному штабі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко

Харчування, ліки, речі першої необхідності - все це кияни можуть отримати у міському гуманітарному штабі.

Як інформує Цензор.НЕТ, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця накопичує резерви найнеобхіднішого. У цьому допомагає бізнес – і іноземний, і український.

"Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямували на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці і наборами продуктів, і медикаментами для соціально незахищених киян та лікарень", – розповів Кличко.

Також працює офіційна онлайн-платформа штабу, де координується допомога. 

Телефон для зв'язку зі штабом: +380 (44) 363 07 34.

Читайте також: Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 