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Минобороны обнародовало размеры денежного обеспечения военных во время войны: На выплаты направлено более 15 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство обороны направило более 15 млрд грн на выплату денежного обеспечения и дополнительное вознаграждение военнослужащим

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, Министерство обороны Украины в стабильном режиме осуществляет перечисление средств в воинские части для выплаты денежного обеспечения военнослужащих и дополнительного вознаграждения. По состоянию на 19 марта выплаты профинансированы на сумму более 15 млрд грн. Процесс выплат продлится ориентировочно до 28 марта.

"В соответствии с Постановлением КМУ от 28 февраля 2022 года № 168 во исполнение Указов Президента Украины в условиях военного состояния военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, начиная с 24 февраля 2022 года выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц", - говорится в сообщении.

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В то же время, военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий - размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Порядок выплат отражен в инфографике.

Минобороны обнародовало размеры денежного обеспечения военных во время войны: На выплаты направлено более 15 млрд грн 01

В случае возникновения вопросов касательно выплат Минобороны рекомендуем военнослужащим действовать по следующему алгоритму:

1. Обратиться к заместителю командира по работе с личным составом подразделения для централизованного решения в финансовой службе.

2. В индивидуальных случаях, содержащих существенные особенности, обращаться непосредственно в финансовую службу части.

3. В случае необходимости дополнительных консультаций обращаться на "горячую линию" Департамента финансов Министерства обороны Украины по телефону (044) 271-35-59.
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а теробороні?
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19.03.2022 14:47 Ответить
Смотря какая терроборона, или в Харькове, или в Черновцах, к примеру, одни воюют, а другие курят папиросы. Сейчас все депутаты и чиновники будут в теробороне Закарпатья или Тернополя. Тоже вояки?
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19.03.2022 15:05 Ответить
закон дозволяє бюджетникам -депутатам і чиновникам отримувати два рази зарплату з бюджету?
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19.03.2022 15:16 Ответить
Да причем тут зарплата ? Чиновники и без нее хорошо живут, они туда идут для получения участника боевых действий.отсидится в теробороне Тернополя, а потом будет кричать что он участник Куликовской битвы...
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19.03.2022 15:21 Ответить
Себе любимым докинули 30 тысяч автоматом, за отсидку, за питьё кофе и болтовню в кабинете.
А тем, кто под обстрелами - "пропорционально участию".
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19.03.2022 15:25 Ответить
пів міста працювали в києві. єдина робота в місті залишилась в зсу але й туди не беруть . пока не нужен
де заробляти?
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19.03.2022 15:34 Ответить
а де прайс за пвдбиту ворожу техніку ? В Чечні чітко оформляли премії за вбитого зомбі - солдата 100 баксів ,за зомбі- охфіцера 300 баксів ,а за прапорщика здається нічого не платили і їх заборонено було вбивати
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19.03.2022 16:05 Ответить
А деякі тероборонівці з заходу вже на сході, так що якось так...
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19.03.2022 16:35 Ответить
Тут ребята еще не так все просто. Полиции, ДСНС, УДО, Службе судовой охороны тоже так платят. И вот вопрос, с х..я так платят удо и судовой охороне? Эти уе..ки сидят по норам и них не деляют, а им повышенные зарплаты. Все бл..дь молчат, а деньги вместо героев идут на выкорм этих мразей.
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19.03.2022 19:35 Ответить
 
 