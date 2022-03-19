Минобороны обнародовало размеры денежного обеспечения военных во время войны: На выплаты направлено более 15 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Министерство обороны направило более 15 млрд грн на выплату денежного обеспечения и дополнительное вознаграждение военнослужащим

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, Министерство обороны Украины в стабильном режиме осуществляет перечисление средств в воинские части для выплаты денежного обеспечения военнослужащих и дополнительного вознаграждения. По состоянию на 19 марта выплаты профинансированы на сумму более 15 млрд грн. Процесс выплат продлится ориентировочно до 28 марта.

"В соответствии с Постановлением КМУ от 28 февраля 2022 года № 168 во исполнение Указов Президента Украины в условиях военного состояния военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, начиная с 24 февраля 2022 года выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц", - говорится в сообщении.

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В то же время, военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий - размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Порядок выплат отражен в инфографике.

В случае возникновения вопросов касательно выплат Минобороны рекомендуем военнослужащим действовать по следующему алгоритму:

1. Обратиться к заместителю командира по работе с личным составом подразделения для централизованного решения в финансовой службе.

2. В индивидуальных случаях, содержащих существенные особенности, обращаться непосредственно в финансовую службу части.

3. В случае необходимости дополнительных консультаций обращаться на "горячую линию" Департамента финансов Министерства обороны Украины по телефону (044) 271-35-59.