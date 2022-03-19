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Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.

"С каждым днем ​​героического сопротивления Украины становится понятным, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.

Также читайте: Путин будет угрожать Западу применением ядерного оружия в случае длительного сопротивления Украины, - Пентагон

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Никогда не ошибалась в нем ! Человек!
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19.03.2022 15:18
+32
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19.03.2022 15:21
+31
Всё правильно он сделал.. наконец-то закончим этот неудавшийся генетический эксперимент, именуемый касапом..
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19.03.2022 15:19
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Никогда не ошибалась в нем ! Человек!
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19.03.2022 15:18 Ответить
Не в нем в конце концов а в народе((( будет другой царь
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19.03.2022 16:34 Ответить
В каком из єтихь, народе?
Во всем населении!
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19.03.2022 18:51 Ответить
Всё правильно он сделал.. наконец-то закончим этот неудавшийся генетический эксперимент, именуемый касапом..
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19.03.2022 15:19 Ответить
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19.03.2022 15:21 Ответить
Думаю це до них і адресовано, але у дипломатичній непрямій формі, - «не розколюйте державу!»
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19.03.2022 16:17 Ответить
Ну тут хтось видалив мій коментар, що майже для всіх очевидним адресатом є ОПа.

Але Зеботи з усіх сил стараються вмовити всіх, що "чорне" є "білим", а хто думає інакше - це називають зрадою.

Насправді, Д"Єрмака і Ко давно слід усунути не тільки від відповідальних посад, але і від доступу до інформації державної ваги. І тільки те, що ЗЕ досі цього не зробив - є причиною внутрішніх непорозумінь в Україні.

Відколи це погляди Д"Єрмака, Портнова чи Подоляка стали еталоном українського патріотизму??
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19.03.2022 17:58 Ответить
Я теж мав на увазі консервний 95 квартал
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19.03.2022 22:15 Ответить
Люскі про це розкажіть.
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19.03.2022 16:03 Ответить
Небо закрой
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19.03.2022 15:22 Ответить
ГЕТЬ ДУРНОМУ пУТІНУ-КОЛИ ГОСПОДЬ КАРАЄ,ТО ПОЗБАВЛЯЄ РОЗУМУ....
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19.03.2022 15:22 Ответить
Дай Бог, чтобы как можно скорее кацапы откатились к границам московии.
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19.03.2022 15:23 Ответить
Воно,було приреченн
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19.03.2022 15:23 Ответить
Победа, уже не за горами. Вой и скулеж это неизбежные атрибуты, такова логика вещей. Хваленая 2-ая армия андрофагов разбита.
На лицо агония, словоблудие, отсутствие самоконтроля, критичности и полный распад личности.
Потеря духовных ценностей и формирование озлобленности, безразличие к страданиям людей, социальным проблемам.
Путин уже никто. Он живой труп.
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19.03.2022 15:25 Ответить
Как кацы в инсте и ютюбе в комментариях х.уи.ло хвалят после его "выступления". Это жестяк. Прямо как сумасшедшие. Они реально стали нелюди
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19.03.2022 15:56 Ответить
Чому стали?
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19.03.2022 18:57 Ответить
Бо ******** маньяк який реально поставив мету знищити українців тому і вторгнувся
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19.03.2022 15:25 Ответить
Він просто оху*в. Але не на тих напав.
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19.03.2022 15:25 Ответить
катастрофічну помилку зробили батьки путіна коли не натягли то, чим іменем називають його сина.
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19.03.2022 15:26 Ответить
Може літаки дасте
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19.03.2022 15:26 Ответить
что там *****. там вся страна - ошибка
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19.03.2022 15:27 Ответить
***** ошиблось только в украинском народе. Макарони, Шольци, байдени не подкачали...
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19.03.2022 15:29 Ответить
Мертвечука , після такого najobu на скільки частин четвертують?
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19.03.2022 19:02 Ответить
Чому путлер зробив це?Тому що йому дозволили,тому що безкарність породжує вседозвілля,тому що такі як НЕСТЕ і зараз продають свій кривавий шоколад политий кров,ю українських дітей.Тому що хто між ганьбою та війною обирає ганьбу , той отримує і те і інше.Тому що гроші та бізнес застили очі країнам світу, але у труні немає кішені,і гроші не ************,і вони проплачують власне вивство теж.
я часто читаю,що путлер то породження хворої кацапської свідомості, але не треба забувати хто дав оркам зміцнитися ,хто проплатив вбивство людей ,і не тільки в Україні.як тобі спиться Європа, зігрітая кацапським газом, діти закривавлені не сняться?
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19.03.2022 15:29 Ответить
Не Путин , а Хутин
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19.03.2022 15:31 Ответить
Ні!!
Це Європа зробила помилку що всцялась
побачивши Фуйла!!
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19.03.2022 15:32 Ответить
Братья-британцы, навалите нам побольше оружия хорошего и разного, а также помогите в передаче истребителей, и будет вам бесконечная благодарность!

И хотелось бы, чтоб вы и в информационном поле стали более решительны, призывали коллег быть готовыми, что куйло может понадобиться остановить любыми методами, лю-бы-ми! И что надо быть готовыми к нападению куйла на НАТО - готовыми дать такой отпор, чтобы ********* прокляла тот день, когда она поддержала войну!

Это не значит, что куйло вообще когда-нибудь нападёт - уверен, ему так же не хочется стать радиоактивным пеплом, как и членам НАТО, но это пошлёт куйлу месседж, что НАТО готово как к дипломатическому, так и к военному решению проблемы страны-террориста. Пока риторика НАТО не сместится в этом направлении - тот пи дарас продолжит что-то блеять про ЯО, страны-члены НАТО будут продолжать терять уверенность в своей безопасности - как Польша с истребителями, как Словакия с С-300. Верните наконец-то эту уверенность хотя бы членам НАТО, вы ради этого создавали Альянс!
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19.03.2022 15:35 Ответить
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. КРОВЬЮ!
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19.03.2022 15:36 Ответить
Кацапською
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19.03.2022 15:44 Ответить
Вистачає виправити помилки!
Вмієте тільки кров'ю? - тільки своєю!
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19.03.2022 19:16 Ответить
Білоруське посольство покидає Україну з особистими речами!!! Біжать через Молдову,а не через російські блокпости своїх заклятих братів на Черніговщіні. За інформації "Ока Саурона",найближчим часом Лукашенко віддасть наказ перейти кордон своїм пацючатам.
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19.03.2022 15:42 Ответить
Бо Уті-путін кінчений імперіаліст, шовініст та просто мегаломан !

Йому треба лікувати голову, а не керувати державою.
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19.03.2022 15:44 Ответить
Не допоможе, йому одному!
На пєрєдку багато його родичів?
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19.03.2022 19:21 Ответить
Крым захватил, потом Донбасс, потом захотел больше.

Это как шарик надувать, надуваешь его, он все больше, больше, а потом лопает.
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19.03.2022 15:47 Ответить
Плешивый Падонок не ошибался,а делал все умышленно
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19.03.2022 15:49 Ответить
Ситуація змінилась і риторика Заходу про "оборонне озброєння" вже віддає цинізмом. Складається враження що "ось вам лук і стріли замість ЗРК і ми вмиваємо руки". Нам потрібно не тільки оборонне озброєння а й наступальне. Адже нам доведеться вибивати ворога з тих позицій які він зараз готує на сході країни. І чим довше Захід зволікає з наданням адекватних до масштабу військового злочину ********** "інструментів" тим більше стає співучасником цього злочину. Не надаєте літаків? То дайте ракети земля-повітря та земля-земля! Зрозуміло що довга і затяжна війна поступово ослабить ********* і позбавить його військової потуги - вони вистріляють по нас ракети, втратять танки, іншу техніку і тоді у кацапів залишиться лише ЯО. І як це посприяє "умиротворенню *****"? Хтось сумнівається що якби у Гітлера було ЯО то він відмовився б від його застосування і натомість отруївся в бункері? ... Мабуть лише тоді "видатні лідери Заходу" скажуть своїм народам - дивіться які кацапи фашисти! - вони вже й нам загрожують! То ж давайте всім світом їх переможемо ... "на згадку" про героїчних захисників України! ... Щось мені сьогодні якось стрьомно. Це мабуть втома.
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19.03.2022 16:46 Ответить
 
 