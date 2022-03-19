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Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский президент Владимир Путин вторжением в Украину совершил катастрофическую ошибку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что сегодня Джонсон выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. А свою речь он начал с заявления о солидарности с народом Украины и подчеркнул, что десятки тысяч британских домов готовы принять беженцев.
"С каждым днем героического сопротивления Украины становится понятным, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - обратился Джонсон к своим однопартийцам.
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+37 Радость
показать весь комментарий19.03.2022 15:18
+32 Sarah Maier
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+31 Identity V Doctor
показать весь комментарий19.03.2022 15:19
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Во всем населении!
Але Зеботи з усіх сил стараються вмовити всіх, що "чорне" є "білим", а хто думає інакше - це називають зрадою.
Насправді, Д"Єрмака і Ко давно слід усунути не тільки від відповідальних посад, але і від доступу до інформації державної ваги. І тільки те, що ЗЕ досі цього не зробив - є причиною внутрішніх непорозумінь в Україні.
Відколи це погляди Д"Єрмака, Портнова чи Подоляка стали еталоном українського патріотизму??
На лицо агония, словоблудие, отсутствие самоконтроля, критичности и полный распад личности.
Потеря духовных ценностей и формирование озлобленности, безразличие к страданиям людей, социальным проблемам.
Путин уже никто. Он живой труп.
я часто читаю,що путлер то породження хворої кацапської свідомості, але не треба забувати хто дав оркам зміцнитися ,хто проплатив вбивство людей ,і не тільки в Україні.як тобі спиться Європа, зігрітая кацапським газом, діти закривавлені не сняться?
Це Європа зробила помилку що всцялась
побачивши Фуйла!!
И хотелось бы, чтоб вы и в информационном поле стали более решительны, призывали коллег быть готовыми, что куйло может понадобиться остановить любыми методами, лю-бы-ми! И что надо быть готовыми к нападению куйла на НАТО - готовыми дать такой отпор, чтобы ********* прокляла тот день, когда она поддержала войну!
Это не значит, что куйло вообще когда-нибудь нападёт - уверен, ему так же не хочется стать радиоактивным пеплом, как и членам НАТО, но это пошлёт куйлу месседж, что НАТО готово как к дипломатическому, так и к военному решению проблемы страны-террориста. Пока риторика НАТО не сместится в этом направлении - тот пи дарас продолжит что-то блеять про ЯО, страны-члены НАТО будут продолжать терять уверенность в своей безопасности - как Польша с истребителями, как Словакия с С-300. Верните наконец-то эту уверенность хотя бы членам НАТО, вы ради этого создавали Альянс!
Вмієте тільки кров'ю? - тільки своєю!
Йому треба лікувати голову, а не керувати державою.
На пєрєдку багато його родичів?
Это как шарик надувать, надуваешь его, он все больше, больше, а потом лопает.