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Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що сьогодні Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі. А свою промову він почав із заяви про солідарність із народом України та наголосив, що десятки тисяч британських будинків готові прийняти біженців.
"З кожним днем героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку, і ви повинні запитати себе, чому він це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно безневинну країну?", - звернувся Джонсон до своїх однопартійців.
Топ коментарі
+37 Радость
показати весь коментар19.03.2022 15:18
+32 Sarah Maier
показати весь коментар19.03.2022 15:21
+31 Identity V Doctor
показати весь коментар19.03.2022 15:19
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Во всем населении!
Але Зеботи з усіх сил стараються вмовити всіх, що "чорне" є "білим", а хто думає інакше - це називають зрадою.
Насправді, Д"Єрмака і Ко давно слід усунути не тільки від відповідальних посад, але і від доступу до інформації державної ваги. І тільки те, що ЗЕ досі цього не зробив - є причиною внутрішніх непорозумінь в Україні.
Відколи це погляди Д"Єрмака, Портнова чи Подоляка стали еталоном українського патріотизму??
На лицо агония, словоблудие, отсутствие самоконтроля, критичности и полный распад личности.
Потеря духовных ценностей и формирование озлобленности, безразличие к страданиям людей, социальным проблемам.
Путин уже никто. Он живой труп.
я часто читаю,що путлер то породження хворої кацапської свідомості, але не треба забувати хто дав оркам зміцнитися ,хто проплатив вбивство людей ,і не тільки в Україні.як тобі спиться Європа, зігрітая кацапським газом, діти закривавлені не сняться?
Це Європа зробила помилку що всцялась
побачивши Фуйла!!
И хотелось бы, чтоб вы и в информационном поле стали более решительны, призывали коллег быть готовыми, что куйло может понадобиться остановить любыми методами, лю-бы-ми! И что надо быть готовыми к нападению куйла на НАТО - готовыми дать такой отпор, чтобы ********* прокляла тот день, когда она поддержала войну!
Это не значит, что куйло вообще когда-нибудь нападёт - уверен, ему так же не хочется стать радиоактивным пеплом, как и членам НАТО, но это пошлёт куйлу месседж, что НАТО готово как к дипломатическому, так и к военному решению проблемы страны-террориста. Пока риторика НАТО не сместится в этом направлении - тот пи дарас продолжит что-то блеять про ЯО, страны-члены НАТО будут продолжать терять уверенность в своей безопасности - как Польша с истребителями, как Словакия с С-300. Верните наконец-то эту уверенность хотя бы членам НАТО, вы ради этого создавали Альянс!
Вмієте тільки кров'ю? - тільки своєю!
Йому треба лікувати голову, а не керувати державою.
На пєрєдку багато його родичів?
Это как шарик надувать, надуваешь его, он все больше, больше, а потом лопает.