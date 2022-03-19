США подтвердили использование РФ гиперзвуковых ракет против Украины еще на прошлой неделе, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американские официальные лица подтвердили, что Россия на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на условиях анонимности заявили CNN американские постановки.
По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.
По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и для "отправки сообщения Западу о российских возможностях".
Примечательно, что в РФ только 19 марта заявили об использовании этого оружия. В частности, Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.
По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К.
По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Пожалуйста, подождите...
це я один хочу щоб росію знищили під нуль ядерним ударом???
большенство взрывов устраивало фсб
взрывы домов в волгодонске, москве и где там еще
устроило тоже фсб (рязанский сахар)
норд ост, требование остановить войну, отравили газом
антидота не было, медикам не говорили что за отравляющее вещество применили
погибло 112 вроде человек
норд ост, опять требование остановить войну
фсб и группа альфа начало штурм, выстрелив рективным огнеметом шмель по крыше
в итоге все загорелась и крыша разрушилась
большенство детей погибло от пожара (330 детей)
но сам факт что они начали так штурм, выстрелив вкрышу огнеметом...
там еще танками стреляли по школе
еще в убегающую группу среди детей которых были "боевики"
выстрельнули вроде чем то, толи гранатомет, то ли миномет не помню
факт что там было немало детей среди толпы, а они ради того чтобы никто не ушел
стреляли по толпе
Отже радіти тобі кацапчік - передчасно
то в сирии они на детях бомбами тренировались, то тут
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом Порошенком.
Твоя очередь.
"суть у тому"
що ссуть тобі в обличчя, а ти й не помічаєшь і вважаєшь, шо то Божа роса та чиста-пречиста правда.
"НАТО неспроможне себе захистити"
А ще одна думка в порожню черепушку не приходила, чому ЗСУ не поганим, але дуже обмеженною за номенклатурою саме НАТО-вської зброєю так добре палять рашистів?
А нагадати недолугому, як 2 танки США в Ираку роз...бали 70+ Т-72, а самі залишилися боєздатними.
Недолуге, якщо не маеш знаннь, краще промовчати - на розумника будеш схожий.
Третье - меры противодействия разрабатываются, и шойто мне подсказывает, на какую лошадь ставить.
Соединенные Штаты разрабатывают и средства противодействия гиперзвуковому оружию. Так, Агентство космического развития и Агентство противоракетной обороны США имеют план по размещению созвездия из сотен специализированных спутников на низкой околоземной орбите, которые способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые ракеты. В конце 2019 года Конгресс США поддержал эту концепцию. А Палата и Сенат Соединенных Штатов решили выделить $108 млн на реализацию проекта.
В 2020 году на орбиту должны вывести начальную партию из 20 спутников-разведчиков. Вторая партия, которая будет запущена в 2022 финансовом году, предусматривает размещение на орбите уже 150 космических аппаратов.
В сентябре 2019 года Вашингтон профинансировал создание системы "Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense" для уничтожения гиперзвуковых ракет России. Контракт на это получило подразделение Lockheed Martin от Агентства противоракетной обороны США. Система Valkyrie должна будет минимизировать потенциальные угрозы от гиперзвуковых ракет, способных маневрировать. Аналогичные заказы получили компании Boeing и Raytheon. Система первой из них должна называться Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons.
Це тобі хто наклав чергову порцію лайна на вуха, абДрестовіч, чи особисто Зе?
Ти нічим від населюків паРаші не відрізняєшся, які жруть різне пропагандонське г...
аж за вухами лещить.
Знайома расейська пісня, товариСЧУ віктор л усі щосчь винні, наприклад НАТО закривати небо, а ще воювати замість тебе, поки ти диван грієш.
Може свою дупу треба відірвати від дивана та хоть щось корисне зробити для країни замість дурню тут накидати?
Порожню черепушку не відвідувала думка, чому паРашка не почала війну з маленькою Літвою щоб пробити шлях до колишнього Кеніксбергу, якій вони дуже бажають мати, не меньше, ніж шлях суходолом до Криму?
Я то вмію уважно читати, а от ти, істота, навіть в межах однієї статті крутишся, як щось в ополонці, то у тебе:
"Тому і не хочуть закривати небо, бо продемонструють свою неспроможність. НАТО думало ,що війни більше ніколи не буде",
то:
"Повністю погоджуюсь, зелень забагато базікає,НАТО нам нічого не винне."
Ще раз нагадую, що країни НАТО з середини грудня більше десяти разів публічно попереджували, що війна може початися в будь-яку мить, забуло?
Так це "НАТО думало ,що війни більше ніколи не буде"?
Логіка у "розумника" аж зашкалює.
Ти вже якось визначись чи "не хочуть" чи "НАТО нам нічого не винне".
Про твої розумові "спроможності" та "логічність" побудов судять саме по змісту твоїх коментарів,
в яких майже дослівно транслюються наративи абДрестовича и Ко,
також добре помітний "великий" словниковий запас та кількість помилок на рівні трієчника,
так що не треба у справедливих характеристиках "письменника" когось звинувачувати.
Просто у них немає жлдних причин це робити, окрім верещання любителів руцкава міра в Україні
Міф про їх невразливість для любителів китайських мультиків.
Сейчас на сцене два действующих лица, у одного и у второго есть ядерное оружие и оба могут стереть соперника с лица Земли, правда, ценой и собственного стирания. Не останется ни х уйла, ни Байдена, ни Джонсона. И вот одно действующее лицо (НАТО) играет в "дипломатию до последнего", а второе (х уйло) - делает вид, что оно сильнее, хотя оно, максимум, равное по силе ядерного оружия, а в остальном - говна кусок.
Будь во главе хотя бы США твёрдый и храбрый политик - он бы завалил нас горами всевозможного оружия, а х уйлу бы сказал, что если тот попробует рыпнуться за пределы Украины, его вместе с 71% его кацапских холуёв превратят в ядерный пепел. Х уйло же грозит ядерным ударом всего лишь за поставку оружия - где храбрость западных лидеров пригрозить ему в ответ? Что за дебильная позиция "не давать Украине наступательное вооружение, чтобы не было эскалации"? Украине могут приказать наносить удары только по мишеням, с которых наносились удары по Украине, и после разгрома паРашной армии ни в коем случае не выходить за пределы Украины. И также х уйлу могли бы пригрозить, что если он применит "неконвенционное" оружие по Украине - оно получит ядерный удар. Ведь это не Украина напала, это паРаша напала, при чём вопреки всем существующим международным законам и принципам. Так какого лешего Запад осторожничает? Они просто доиграются, что х уйло пойдёт дальше и дойдёт до прямой угрозы любой стране НАТО, вступившей после 1997 - их политика пассивного сдерживания уже очевидно давно обосралась и они лишь оттягивают неизбежность войны, но показав свою решительность, они эту неизбежность отодвинут за пределы жизненного цикла х уйла, а вот их дипломатия в ответ на угрозу войной эту неизбежность только приближают, и чем раньше они это поймут - тем больше жизней граждан стран НАТО они спасут. Но, видимо, для этого им надо ещё несколько недель пособирать остатки мужества и посмотреть на убитых украинских детей, а может и этого не хватит.
мол ната злая, такого хорошего человека как милошевич убила
и хусейна, какие плохие
хотя я уверен 100% что они подстрекали для войны в ираке, т.к. тогда бы нефть выросла и им было бы выгодно
"на танках до берлина", они реально тупые
думают что им спокойно дадут по скоростным автобанам ездить на танках)))
они кажется не понимают что сейчас танк уже не такая грозная вещь как в 40е годы
да и то, даже тогда появлялись panzerfaust, которые пробивали броню
постоянно страшилки про нато говорят, а те в момент когда блее менее дееспособная армия собрана в одной стране, сидит и ничего не делает
хотя это лучший момент напасть, если по их логике они такие коварные))
9 махів це 1 космічна швидкість!
Бо це найефективніша у світі ракета комплексу ППО SM-2/3, здатна закрити українське небо від будь-яких ударів, у т.ч. крилатими ракетами, балістичними і навіть гіперзвуковими.
Дебілом від слова " усвідомлення дій, але не передбачаючи наслідки"