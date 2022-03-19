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Путин в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил российское нападение на Украину с действиями нацистов и предупредил, что победа Кремля начнет "начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, Путин находится в "полной панике" из-за возможной революции в Москве, поэтому он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".

Британский премьер также предупредил, что российский президент не остановится на Украине, и возможная победа Кремля даст"начало новой эры устрашения во всей Восточной Европе" и даст "зеленый свет для автократов во всем мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон назвал следующую цель Путина после Украины
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Топ комментарии
+65
Какая там революция может быт в овечьей отаре?
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19.03.2022 20:07
+39
они выходят на мобилки поснимать, как их дубинками **..ат, а других в автозаки бросают, вот и вся революция
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19.03.2022 20:10
+32
Яка там революція )? Там міліони вийшли до черги
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19.03.2022 20:08
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Правила форума Совет форумчан
Очкуешь??? Правильно делаешь.. конец недалёк..
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19.03.2022 20:07 Ответить
Не могу понять. Неоднозначно как-то.
Кто очкует и чей конец недалёк?
"Путін перебуває в повній паніці"
или Джонсон,
"що російський президент не зупиниться на Україні"
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19.03.2022 20:50 Ответить
Врядли
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19.03.2022 20:07 Ответить
За деньги могут убить.
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19.03.2022 20:40 Ответить
Поскорей бы! Я думаю, миллионы готовы скинуться! Можно легко озолотиться!
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19.03.2022 20:45 Ответить
Хвоста накручивает немцам и французам.( правильно делает)
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19.03.2022 20:16 Ответить
Джонсон - профессиональный несун
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19.03.2022 20:26 Ответить
Какая там революция может быт в овечьей отаре?
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19.03.2022 20:07 Ответить
они выходят на мобилки поснимать, как их дубинками **..ат, а других в автозаки бросают, вот и вся революция
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19.03.2022 20:10 Ответить
Из кацов революционеры как го.вна пуля! Но рассказует джонс интересно
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19.03.2022 20:10 Ответить
лучшеб сказал что нибудь про будапешский меморандум, пи...абол
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19.03.2022 20:14 Ответить
Поважаю Джонсона
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19.03.2022 20:16 Ответить
Можешь забыть об этой бумажке. Она больше не актуальна.
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19.03.2022 20:37 Ответить
а напрасно, на переговорах обсуждается новый договор безопасности
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19.03.2022 20:39 Ответить
Ну вот после победы на рашкой и будет подписан договор коллективной безопасности.
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19.03.2022 20:49 Ответить
ГКЧП пам'ятаєте? Зараз теж військові не в захваті від цієї *********** "операції".
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19.03.2022 20:14 Ответить
він має на увазі бунт
а після того, як ми побачили драчку за цукор на рашці - уявіть оцих самих людей якщо скінчиться хліб

та тую росгвардію роздеруть на фарш разом з кадирівцями
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19.03.2022 20:16 Ответить
Хм. Участие россии в бессмысленной для неё войне (первой мировой), много чем помогло большевикам устроить революцию 17-го года...
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19.03.2022 20:19 Ответить
КОГДА ОСНОВНОГО КОЗЛА ЛИКВИДИРУЮТ ТО ВОЗМОЖНА, А ЕГО НАДО ДОЖАТЬ ТОЛЬКО ПОЛНЫМ ЭМБАРГО НА НЕФТЬ И ГАЗ!!!
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19.03.2022 20:22 Ответить
не поможет. у него бабла на 10 жизней. проблема в том что он *******.
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19.03.2022 21:07 Ответить
Дайте волю уяві. Натовп з 10 мільйонів голодних кацапів-людожерів готові жерти х*й без солі. Солі ніде вже немає, голод їх вже дістав і тут вони бачать *****... От Лавров вже здогадується, чим таке скінчається...
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19.03.2022 20:35 Ответить
Це зграя тварюк, які можуть тільки обосратись та мовчки в стойлі стоять, або ж мичати - "За РаШию"
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19.03.2022 20:35 Ответить
После захвата Крыма я написал что бункерного на кол посадят те, кто громче всех орал "Крым наш". так и будет. Он боится не этих "фриков с мобилками" а своего ядерного электората ГОЛОДНОГО.
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19.03.2022 23:19 Ответить
Яка там революція )? Там міліони вийшли до черги
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19.03.2022 20:08 Ответить
І Лєнін такой маладой...
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19.03.2022 20:08 Ответить
Революция в Мацкве??? Джонсон, отсыпь
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19.03.2022 20:09 Ответить
В нього не буде ніякої перемоги в Україні,буде-партизанщина,але ніякої перемоги не буде.
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19.03.2022 20:09 Ответить
Революцію роблять люди. Але Джонсон не знає, що рускіє - не люди. Отже, не буде революції. Бо нікому зробити.
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19.03.2022 20:09 Ответить
Так , овці за сіном в чергах стоятимуть якщо їх фюрер накаже )
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19.03.2022 20:12 Ответить
хіба тільки українці прийде зробити революцію. Напевно, ми б теж допомогли
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20.03.2022 00:53 Ответить
Деду прогулы на кладбище ставят
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19.03.2022 20:10 Ответить
Санкції треба щодня насипати, знайти і заблокувати кожен долар повязаний з рахою (пох чи то олігарх чи блогер пацифіст)
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19.03.2022 20:11 Ответить
волга-обское население на тъ не способно..
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19.03.2022 20:13 Ответить
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19.03.2022 20:14 Ответить
Правильно Джонсон говорит. Будет революция, но не завтра. Должны пройти циклы остановки экономики, начаться безработица. А безработному че делать? Только протестовать. Сытый москаль на революцию не пойдет.
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19.03.2022 20:17 Ответить
Путін напав не на маленьку Естонію, а на найбільшу у Європі Україну. Знатакі, пачіму?
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19.03.2022 20:18 Ответить
Бо ми не в НАТО. Він на всіх напав, хто не в НАТО.
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19.03.2022 20:19 Ответить
А,були,б в НАТО,то ненапав? Як гадаєте?
Я,не про нато.Я про ує@ша
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19.03.2022 20:23 Ответить
Думаю, не напав би.
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19.03.2022 20:37 Ответить
Думаєте, він не в курсі про озабоченних в кружок грантоїдів?
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19.03.2022 20:49 Ответить
Він на всіх напав, щоб вони не змогли вступити в нато.
Україна

Грузія

Молдова
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19.03.2022 21:16 Ответить
Только что на рассеиских сайтах появилось сообщение о том что Болгария отказывается от рассеянского газа. Пыталась вставить свой коммент, но рассеиские саиты после начала войны изменили системы комментов- сеичас они разрешают комменты троллям и сразу же закрывают возможность комментировать. Привожу этот коммент здесь :

"Вот порвало пуканы в комментах!!!! Ладно, распишу вам судьбу рубля, чтобы вас успокоить немного. С точки тех анализа/ волновой теории- 1 волна закончилась около 150р/1$, 2-я- коррекция до примерно 104р/1$- это то, что уже произошло. Теперь , что впереди: 3-я волна( самая большая по теории) закончится возле 500р/1$, учитывая , что первая закончилась на 150.

3-я волна может начаться уже на следующей неделе, или в течение 1-2 мес( тогда рубль эти 1-2 мес. будет болтаться между 100 и 150 за 1$). После этого- 4-я волна, короткая коррекция к предыдущему движению до 500. После 4-и волны- будет 5-я, которая закончится: минимум на 800р/1$, махимум-1400р/1$.

5-я волна, если это ФОРЕХ или commodity( versus shares at SPX for ex.), очень часто длиннее и мощнее чем 3-я. Так что , будьте готовы минимум 800р/1$ к концу года. Что будет происходить в жизни простых россиян к этому времени и при такой стоимости доллара догадайтесь сами. Поэтому, проблема с Болгарией- это мелочь, на которую не стоит тратить время россиянам- впереди ОГРОМНЫЙ 9-й ВАЛ, который смоет все на *** й."
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19.03.2022 20:20 Ответить
рашка(цб) Вже заморозив валютні рахунки "насєлєнія"..

рублі-будуть обесцінюватись..

вже вдвічі..Далі-більше..

Але будуть жерти ягель -і далі славити путіна..
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19.03.2022 20:30 Ответить
Это бесполезно. Тем более на экономических форумах. Сидящие там люди точно знают, что в условиях ручного регулирования ни о какой волновой теории и речи быть не может. Все знают, что курс полностью искусственный. На тех форумах сейчас только боты и отписываются. Какой смысл трейдерам сейчас закупать доллар, который нельзя обналичить, если при этом еще и нет волатильности, а курс не соответствует реальному? Да еще и с уплатой 12% за сделку.
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19.03.2022 20:36 Ответить
На Форексе ни о какой волновой теории в принципе речи быть не может.
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19.03.2022 21:15 Ответить
Стримувати можуть, але закони фізики, як і економіки (приклад срср) ніхто не відміняв, вказівкам ***** вони не підпорядковуються ))
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19.03.2022 21:30 Ответить
Не о том речь. Когда график курса валюты представляет собой прямую линию, о какой волновой теории можно вести речь? Там официальный курс сейчас зависит от настроения ***** и главы ЦБ. Наличного доллара просто нет. А виртуальный можно купить, но нельзя вывести. Еще добавьте к этому блокировку валютных счетов. Все идет к тому, что у физлиц в паРаше доллара не будет совсем. Вот именно так, как это было при совке. Рубль перестает быть конвертируемым.
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19.03.2022 21:46 Ответить
я давал 500 в 1ый день войны... пока жду...
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19.03.2022 23:13 Ответить
Революция это вряд ли, а вот бунт и по их обыкновению беспощадный, самое оно...
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19.03.2022 20:21 Ответить
На колінах стоятимуть? Бєспощадно?
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19.03.2022 20:25 Ответить
Холодильник всегда побеждает телевизор. Ещё не вечер...
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19.03.2022 20:28 Ответить
А, угар вялічія???
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19.03.2022 20:30 Ответить
Не с голодным желудком. Вставание с колен у них начинается после откорма "ножками Буша".
Надеюсь в этот раз запад не наступит на те же грабли.
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19.03.2022 20:33 Ответить
В очередях за сахаром там революция. Других в рашке быть не может.
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19.03.2022 20:23 Ответить
Говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля?
Дайте что ли карты в руки погадать на короля,
Ой-ля-ля,ой-ля-ля,погадать на короля,
Ой-ля-ля,ой-ля-ля,Ех-ма! )))
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19.03.2022 20:35 Ответить
там зараз революція бабок за цукор,я такой дічі ще не бачив
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19.03.2022 20:31 Ответить
Ех, не жили Ви напевно при срср.
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19.03.2022 21:31 Ответить
Пригадав Зозуля й дику заяву голови Чечні Рамзана Кадирова, який шукає Степана Бандеру - представника неонацистського руху в Україні. Кадиров пропонує за голову Бандери 250 мільйонів рублів. Що після цього ще можна сказати? Просто шок.
Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за слово, стадо баранів. Як той головний "бекне", туди 125 мільйонів населення і йде. Вони не мають своєї думки, свого бачення. Достукуємося до них, говоримо, показуємо - їм до одного місця. Говорять, що у нас фашисти, нацисти. Ну, ви ж бачили, що цей (Кадиров, - прим. 24 каналу) сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші". Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там ніякого сенсу немає, там люди взагалі пробиті,
- сказав український футболіст.
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19.03.2022 20:33 Ответить
700тисяч доларів ? Жебрак )
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19.03.2022 20:37 Ответить
Мы ещё услышим о вручении
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19.03.2022 20:55 Ответить
А вести загарбницьку війну в Європі у 21 сторіччі це по вашому адекватно? Вони живуть десь у 1939 році.
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19.03.2022 21:17 Ответить
кацапы духовно не способны на бунт-они рабы!
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19.03.2022 20:35 Ответить
как такое возможно! посмотрите на лик этого тщедушного плешивого старика, олицетворяющего витязя и высушенного гиганта русской мысли, лидера нации убийц детей женщин и стариков, разве он может паниковать, или например, терять кал при ходьбе??
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19.03.2022 20:46 Ответить
Не буда там ніякого бунту, москальські барани будуть бекать- стрижіть нас більше, можна навіть зі шкірою, хоть камні с неба. Народ терпіл не здатен на вчинки
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19.03.2022 20:53 Ответить
плохо Боря знает кацапов. они в 41 все как один кинулись сдыхать за своих рабовладельцев, а сейчас пока хавка и ханка есть тем более будут сидить на жопе ровно
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19.03.2022 21:04 Ответить
Х*йла знімуть або тихенько усунуть, свої ж наближені олігархи, кому гроші валивіші ніж геополітика, чи згадка в книжках з історії. Там вже відбуваються баталії та підкилимні війни... Паніка, вона така підступна і не лаконічна!
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19.03.2022 21:06 Ответить
Джонсон не розуміє, що рускі - то раби. І там можливий тільки голодний бунт.

Росію треба зробити якомога біднішою
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19.03.2022 21:13 Ответить
не согласен. пока только поскуливают как побитые собаки. путина разорвут когда мы победим.
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19.03.2022 21:16 Ответить
Яка революція серед рабів!!! Не смішіть!!!!
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19.03.2022 22:42 Ответить
Яка там паніка хто там революцію зробить.Для революції там треба сухий закон ввести тоді може буде причина революції.Уних свято річниця загарбання криму з путіним у дорогому пуховику
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19.03.2022 23:10 Ответить
Революція тупорилих кацапських рабів - це наймалоймовірніша подія у всесвіті
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20.03.2022 10:32 Ответить
 
 