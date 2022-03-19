Джонсон назвал следующую цель Путина после Украины
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на нависшую над Европой угрозу. Он отметил, что если Киев проиграет, то Москва будет с новой силой запугивать Восточную Европу.
Об этом Британский премьер заявил, выступая на съезде Консервативной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, президент РФ Владимир Путин решился на вторжение в Украину, опасаясь, что его соседом станет Свободная демократическая страна.
Политик считает, что Путин и сам не верит в то, что Украина собирается присоединиться к НАТО, или в "полумистическую болтовню о происхождении русского народа".
"Если вторжение последует по его плану, Путин не остановится на Украине. Конец Свободы Украины будет означать исчезновение какой-либо надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове - это будет означать начало нового века устрашения по всей Восточной Европе от Балтийского до Черного моря", – заявил Джонсон.
Также он указал, что Великобритания должна предпринять "необходимые смелые шаги, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа". В то же время британский политик обвинил Путина в "подкормке, подпитывающей и создающей зависимость" от энергоресурсов РФ.
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Только фрицы с жабоедами этого видеть не хотят.
До речі, вона написана саме у 1996-му. Можливо завуальовано автор і мав на увазі Калініградскую волость. Хто зна.
Pravdu govoria, - ni Polša, ni Litva osobyx prav na kogdašniuju Prussiju 13 veka ne imejut. Na nemeckuju takže.
Naxoditsia riadom, - ne osnovanie.
Vot s vami, xotj i riadom, a kak v 1923 voina ne polučilajs, tak užo 100 let ne vojujem, i naverniaka ne budemo, bratki
Ne znae науковий термін <jioptnutaja>
Тут бы ещё поаккуратнее с резкостью заявлений о недостаточности помощи - уж США и Британию точно нельзя в этом обвинять, но если будут проблемы с фактическими поставками С-300 - надо напомнить, что они обещали и что от этого зависит судьба 40 миллионов людей, которые к вам так стремились и по вине вашей пассивности перед угрозами столько пережили (а тысячи, к сожалению, не пережили...), я знаю, что вина нашей власти в этом тоже немалая - надо было меньше воровать и больше тратить на ракетную программу и закупку боевых самолётов, но прошлое не изменить, а вот ближайшее будущее - наоборот! И про истребители надо настойчиво напоминать!
Вода камень точит! И про изнасилования тоже им расскажите, привлеките феминисток - за все зверства паРаша должна ответить, потому обо всём этом надо КРИЧАТЬ на весь мир! Поднажмите! Цивилизованный мир ценит, в первую очередь, человеческую жизнь - покажите, что с человеческими жизнями сделала банда куйла всего лишь за 3 чёрные недели. Чтобы те, кому важнее собственный комфорт, получали непонимающие и осуждающие взгляды со стороны тех, кто помнит, ради чего создавались все эти международные организации, которые сегодня делают немало для помощи нам, но могли бы делать и больше!
Продались за дешёвые энергоресурсы и возможность зарабатывать на раше.
Estj "zagnivšij" zapad Evropy i estj byvšye riuzge okupirovannye strany...
Skoljko Poljša, Litva, Latvija, Estija (s juga na sever, ne obižaitesj sosedi) godami kričala "osteregaisia kacapa", - sytye zapadnye biurgery xren slušali ta verili...
Запад не понимает, что всё только началось и заразу надо гасить в самом зародыше немедленно.