Джонсон назвал следующую цель Путина после Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на нависшую над Европой угрозу. Он отметил, что если Киев проиграет, то Москва будет с новой силой запугивать Восточную Европу.

Об этом Британский премьер заявил, выступая на съезде Консервативной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, президент РФ Владимир Путин решился на вторжение в Украину, опасаясь, что его соседом станет Свободная демократическая страна.

Политик считает, что Путин и сам не верит в то, что Украина собирается присоединиться к НАТО, или в "полумистическую болтовню о происхождении русского народа".

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"Если вторжение последует по его плану, Путин не остановится на Украине. Конец Свободы Украины будет означать исчезновение какой-либо надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове - это будет означать начало нового века устрашения по всей Восточной Европе от Балтийского до Черного моря", – заявил Джонсон.

Также он указал, что Великобритания должна предпринять "необходимые смелые шаги, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа". В то же время британский политик обвинил Путина в "подкормке, подпитывающей и создающей зависимость" от энергоресурсов РФ.

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