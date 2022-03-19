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Джонсон назвал следующую цель Путина после Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на нависшую над Европой угрозу. Он отметил, что если Киев проиграет, то Москва будет с новой силой запугивать Восточную Европу.

Об этом Британский премьер заявил, выступая на съезде Консервативной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, президент РФ Владимир Путин решился на вторжение в Украину, опасаясь, что его соседом станет Свободная демократическая страна.

Политик считает, что Путин и сам не верит в то, что Украина собирается присоединиться к НАТО, или в "полумистическую болтовню о происхождении русского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормализация отношений с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон

"Если вторжение последует по его плану, Путин не остановится на Украине. Конец Свободы Украины будет означать исчезновение какой-либо надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове - это будет означать начало нового века устрашения по всей Восточной Европе от Балтийского до Черного моря", – заявил Джонсон.

Также он указал, что Великобритания должна предпринять "необходимые смелые шаги, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа". В то же время британский политик обвинил Путина в "подкормке, подпитывающей и создающей зависимость" от энергоресурсов РФ.

Читайте также: Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон
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Топ комментарии
+21
После Украины целью путина будет место в братской могиле вместе лаврошкой, шойгу, скабеевой, киселевым тд. и тп.
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19.03.2022 19:09
+14
Ну мочити - так мочити. В чому зупинка. Схоже у Джонсона предки були бандерівцями.
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19.03.2022 19:13
+12
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 19:15
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Марс..
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19.03.2022 19:07 Ответить
Думаете просто так они с Илоном за..упаются..
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19.03.2022 19:09 Ответить
У ДЖОНСОНІ ПРОКИНУЛАСЬ ВАНГА...
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19.03.2022 19:08 Ответить
После Украины целью путина будет место в братской могиле вместе лаврошкой, шойгу, скабеевой, киселевым тд. и тп.
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19.03.2022 19:09 Ответить
Кацапи ********** крематорії
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19.03.2022 19:10 Ответить
Котигорически не согласен! Это будет в прочессе
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19.03.2022 19:11 Ответить
Наступна ціль України після Путіна...
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19.03.2022 19:13 Ответить
Ну мочити - так мочити. В чому зупинка. Схоже у Джонсона предки були бандерівцями.
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19.03.2022 19:13 Ответить
Следующая цель - телевизор в камеру
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19.03.2022 19:13 Ответить
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 19:15 Ответить
О да, несомненно. И поляки это хорошо понимают.
Только фрицы с жабоедами этого видеть не хотят.
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19.03.2022 19:23 Ответить
Не ссыте, ребята. Никаких "сувалковских коридоров". Разве что коридорчик из известной песни Владимира Семеновича. Там где "...и кончил стенкой кажется". Срок договора на Восточную Пруссию истек в 1996 году. Мало кто про это вспоминал. Но сейчас самое время (слегка в будущем) дать 24 часа на сборы всей тамошней кацапне и... "прощааай тайгааа, я встретилсяяяя с тобоооой". Песня, правда, про втречное направление, но мне нравится мотивчик. Имею в виду возвращение блудного отребья в родимые говеня
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19.03.2022 19:27 Ответить
Ось ця пісня. Слухаємо і маємо на увазі кацапа у вагончику коханої РиЖиДи.
До речі, вона написана саме у 1996-му. Можливо завуальовано автор і мав на увазі Калініградскую волость. Хто зна.
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19.03.2022 20:58 Ответить
Ох уж этот сувалкский коридор. В Литве их встретит и немцы (вот ирония судьбы), а с Польши - американцы, которые уже сказали - дайте нам повод набить кацапам морду. И договор Сталина истёк в 1995, так что там никого уже не спросит, обижает ли тут русских. Их там уже не станет. Не уверен только, захочет ли немцы вернутся. Наверняка поделит между Литвой и Польшей.
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19.03.2022 19:44 Ответить
yra dar laisvos ekonominės zonos variantas.
Pravdu govoria, - ni Polša, ni Litva osobyx prav na kogdašniuju Prussiju 13 veka ne imejut. Na nemeckuju takže.
Naxoditsia riadom, - ne osnovanie.
Vot s vami, xotj i riadom, a kak v 1923 voina ne polučilajs, tak užo 100 let ne vojujem, i naverniaka ne budemo, bratki
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19.03.2022 23:22 Ответить
Все вірно: чужого не треба, своє не віддамо. Це тверда основа для миру.
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19.03.2022 23:33 Ответить
Пруссы тоже были балтами. Только с временем онемечились. И это ясно что в Кёниксберге, оно же Караляучи, первых ход за Германией. Ибо так по историческому праву. Если не захочет, тогда смотрите, как там границы стояли во времена Польско-Литовской Унии. Но российской вате там точно не место. Базу ихнего флота тоже уберите.
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19.03.2022 23:46 Ответить
pilnīgi piekrītu
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20.03.2022 00:34 Ответить
***** мечтает возродить ссср. и если УКРАИНА его не остановит то он будет свою мечту воплощать в реальность
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19.03.2022 19:22 Ответить
V pekle xaj vozroždae. Esli ekscelencija Liucifer pozvolit.
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19.03.2022 23:24 Ответить
Об етон не уверен. Кажется что Сатана велел Кобзону строить концерты где то в далёких окрестностях Ада. Чтобы не было перед глазами. Ибо у него тоже приличное заведение.
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19.03.2022 23:52 Ответить
Боря! Не ссы. Ніяких "якщо". Україною ця страхолюдина вдавиться.
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19.03.2022 19:22 Ответить
НАСТУПНА ЦІЛЬ ПУТЛА ЦЕ ГААГА!
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19.03.2022 19:26 Ответить
Джонсон лукавить. Він прекрасно усвідомлює що навіть в разі перемоги в війні з Україною кацапи років 15-20 будуть зализувати рани і намагатися поповнити боєкомплект. Якщо санкції не знімати а постійно посилювати, то зробити свою армію ******** вони вже не зможуть ніколи. Іншими словами, спокій та час на підготовку виграно для європейців і Британія в безпеці. Але у кацапів залишається ЯО і масова соціальна психопатія здебілованих і голодних кацапів всередині країни яка може змусити, а так воно і буде!, чергове ***** застосувати цю зброю. Сподіваюсь рішення про остаточне "закриття ******** бензоколонки" приймуть зараз. Дешевше обійдеться.
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19.03.2022 19:27 Ответить
Gūgelь чомусь-to не перекладає jaka tamo benzokolonka.
Ne znae науковий термін <jioptnutaja>
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19.03.2022 23:31 Ответить
Якби в Британії сьогодні була навіть бліда тінь Маргарет Тетчер то ***** б мало не здалося.
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19.03.2022 19:31 Ответить
Положительный момент всех выступлений наших политиков - они всё-таки посеяли у зарубежных коллег мысль о том, что куйло не остановится после Украины! Это здорово!

Тут бы ещё поаккуратнее с резкостью заявлений о недостаточности помощи - уж США и Британию точно нельзя в этом обвинять, но если будут проблемы с фактическими поставками С-300 - надо напомнить, что они обещали и что от этого зависит судьба 40 миллионов людей, которые к вам так стремились и по вине вашей пассивности перед угрозами столько пережили (а тысячи, к сожалению, не пережили...), я знаю, что вина нашей власти в этом тоже немалая - надо было меньше воровать и больше тратить на ракетную программу и закупку боевых самолётов, но прошлое не изменить, а вот ближайшее будущее - наоборот! И про истребители надо настойчиво напоминать!

Вода камень точит! И про изнасилования тоже им расскажите, привлеките феминисток - за все зверства паРаша должна ответить, потому обо всём этом надо КРИЧАТЬ на весь мир! Поднажмите! Цивилизованный мир ценит, в первую очередь, человеческую жизнь - покажите, что с человеческими жизнями сделала банда куйла всего лишь за 3 чёрные недели. Чтобы те, кому важнее собственный комфорт, получали непонимающие и осуждающие взгляды со стороны тех, кто помнит, ради чего создавались все эти международные организации, которые сегодня делают немало для помощи нам, но могли бы делать и больше!
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19.03.2022 19:36 Ответить
Джонсон - балабол и Джонсон - разрушитель Европы наконец то подрос =) Если честно, в мирное время он - гвоздь в заднице. Но в военное время - то что надо, ибо говорит всё как есть. Осталась малость - чтобы он выполнил сказанное. Удачи!
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19.03.2022 19:37 Ответить
Европейцам, в первую очередь, нужно признаться самим себе что они вырастили монстра.
Продались за дешёвые энергоресурсы и возможность зарабатывать на раше.
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19.03.2022 19:48 Ответить
A ne v Odesse govoriat pro dve bolšie raznicy?...
Estj "zagnivšij" zapad Evropy i estj byvšye riuzge okupirovannye strany...
Skoljko Poljša, Litva, Latvija, Estija (s juga na sever, ne obižaitesj sosedi) godami kričala "osteregaisia kacapa", - sytye zapadnye biurgery xren slušali ta verili...
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19.03.2022 23:38 Ответить
Конечная цель *****- Турция. Вернее, проливы Босфор и Дарданеллы. Это даст контроль над Ближним Востоком и южной Европой. Черное море оно хочет сделать внутренним морем новой империи. Конечно же, Болгария в его планах будет частью россии.

Запад не понимает, что всё только началось и заразу надо гасить в самом зародыше немедленно.
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19.03.2022 19:50 Ответить
Тепер програти кацапам можна лише завдяки нашим "мудрим" переговорникам і "мирним договорам".
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19.03.2022 20:00 Ответить
Так должен выступать перед своим народом КАЖДЫЙ Лидер Европы. Каждый день.И косвенно затрагивать и свои страны.что попадут в ту или иную опасность. не помоги Украине остановить его. .
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19.03.2022 20:04 Ответить
Иллюзии Запада в отношении пуйла очень дорого сейчас всем обходятся, прежде всего Украине. Как можно было с ним продолжать заигрывать , торговать после Грузии, Сирии, Крыма и Донбасса? После политических убийств, в том числе на территории Европы?
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19.03.2022 20:14 Ответить
 
 