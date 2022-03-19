Джонсон назвав наступну ціль Путіна після України
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вказав на загрозу, яка нависла над Європою. Він зазначив, що якщо Київ програє, то Москва з новою силою залякуватиме Східну Європу.
Про це Британський прем'єр заявив під час виступу на з'їзді Консервативної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, президент РФ Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну, побоюючись, що його сусідом стане Вільна демократична країна.
Політик вважає, що Путін і сам не вірить у те, що Україна збирається приєднатися до НАТО, або в "напівмістичну балаканину про походження російського народу".
"Якщо вторгнення піде за його планом, Путін не зупиниться на Україні. Кінець Свободи України означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім у Молдові - це означатиме початок нового століття залякування по всій Східній Європі від Балтійського до Чорного моря", - заявив Джонсон.
Також він вказав, що Великобританія повинна зробити "необхідні сміливі кроки, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу". Водночас британський політик звинуватив Путіна в "підпільній торгівлі, що підживлює і створює залежність" від енергоресурсів РФ.
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Только фрицы с жабоедами этого видеть не хотят.
До речі, вона написана саме у 1996-му. Можливо завуальовано автор і мав на увазі Калініградскую волость. Хто зна.
Pravdu govoria, - ni Polša, ni Litva osobyx prav na kogdašniuju Prussiju 13 veka ne imejut. Na nemeckuju takže.
Naxoditsia riadom, - ne osnovanie.
Vot s vami, xotj i riadom, a kak v 1923 voina ne polučilajs, tak užo 100 let ne vojujem, i naverniaka ne budemo, bratki
Ne znae науковий термін <jioptnutaja>
Тут бы ещё поаккуратнее с резкостью заявлений о недостаточности помощи - уж США и Британию точно нельзя в этом обвинять, но если будут проблемы с фактическими поставками С-300 - надо напомнить, что они обещали и что от этого зависит судьба 40 миллионов людей, которые к вам так стремились и по вине вашей пассивности перед угрозами столько пережили (а тысячи, к сожалению, не пережили...), я знаю, что вина нашей власти в этом тоже немалая - надо было меньше воровать и больше тратить на ракетную программу и закупку боевых самолётов, но прошлое не изменить, а вот ближайшее будущее - наоборот! И про истребители надо настойчиво напоминать!
Вода камень точит! И про изнасилования тоже им расскажите, привлеките феминисток - за все зверства паРаша должна ответить, потому обо всём этом надо КРИЧАТЬ на весь мир! Поднажмите! Цивилизованный мир ценит, в первую очередь, человеческую жизнь - покажите, что с человеческими жизнями сделала банда куйла всего лишь за 3 чёрные недели. Чтобы те, кому важнее собственный комфорт, получали непонимающие и осуждающие взгляды со стороны тех, кто помнит, ради чего создавались все эти международные организации, которые сегодня делают немало для помощи нам, но могли бы делать и больше!
Продались за дешёвые энергоресурсы и возможность зарабатывать на раше.
Estj "zagnivšij" zapad Evropy i estj byvšye riuzge okupirovannye strany...
Skoljko Poljša, Litva, Latvija, Estija (s juga na sever, ne obižaitesj sosedi) godami kričala "osteregaisia kacapa", - sytye zapadnye biurgery xren slušali ta verili...
Запад не понимает, что всё только началось и заразу надо гасить в самом зародыше немедленно.