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Джонсон назвав наступну ціль Путіна після України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вказав на загрозу, яка нависла над Європою. Він зазначив, що якщо Київ програє, то Москва з новою силою залякуватиме Східну Європу.

Про це Британський прем'єр заявив під час виступу на з'їзді Консервативної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну, побоюючись, що його сусідом стане Вільна демократична країна. 

Політик вважає, що Путін і сам не вірить у те, що Україна збирається приєднатися до НАТО, або в "напівмістичну балаканину про походження російського народу".

Читайте також: Нормалізація відносин з Путіним, як ми це зробили у 2014 році, після подій в Україні буде помилкою, - Джонсон

"Якщо вторгнення піде за його планом, Путін не зупиниться на Україні. Кінець Свободи України означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім у Молдові - це означатиме початок нового століття залякування по всій Східній Європі від Балтійського до Чорного моря", - заявив Джонсон.

Також він вказав, що Великобританія повинна зробити "необхідні сміливі кроки, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу". Водночас британський політик звинуватив Путіна в "підпільній торгівлі, що підживлює і створює залежність" від енергоресурсів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон
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Топ коментарі
+21
После Украины целью путина будет место в братской могиле вместе лаврошкой, шойгу, скабеевой, киселевым тд. и тп.
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19.03.2022 19:09
+14
Ну мочити - так мочити. В чому зупинка. Схоже у Джонсона предки були бандерівцями.
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19.03.2022 19:13
+12
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 19:15
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19.03.2022 19:07 Відповісти
Думаете просто так они с Илоном за..упаются..
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19.03.2022 19:09 Відповісти
У ДЖОНСОНІ ПРОКИНУЛАСЬ ВАНГА...
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19.03.2022 19:08 Відповісти
После Украины целью путина будет место в братской могиле вместе лаврошкой, шойгу, скабеевой, киселевым тд. и тп.
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19.03.2022 19:09 Відповісти
Кацапи ********** крематорії
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19.03.2022 19:10 Відповісти
Котигорически не согласен! Это будет в прочессе
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19.03.2022 19:11 Відповісти
Наступна ціль України після Путіна...
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19.03.2022 19:13 Відповісти
Ну мочити - так мочити. В чому зупинка. Схоже у Джонсона предки були бандерівцями.
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19.03.2022 19:13 Відповісти
Следующая цель - телевизор в камеру
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19.03.2022 19:13 Відповісти
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 19:15 Відповісти
О да, несомненно. И поляки это хорошо понимают.
Только фрицы с жабоедами этого видеть не хотят.
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19.03.2022 19:23 Відповісти
Не ссыте, ребята. Никаких "сувалковских коридоров". Разве что коридорчик из известной песни Владимира Семеновича. Там где "...и кончил стенкой кажется". Срок договора на Восточную Пруссию истек в 1996 году. Мало кто про это вспоминал. Но сейчас самое время (слегка в будущем) дать 24 часа на сборы всей тамошней кацапне и... "прощааай тайгааа, я встретилсяяяя с тобоооой". Песня, правда, про втречное направление, но мне нравится мотивчик. Имею в виду возвращение блудного отребья в родимые говеня
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Ось ця пісня. Слухаємо і маємо на увазі кацапа у вагончику коханої РиЖиДи.
До речі, вона написана саме у 1996-му. Можливо завуальовано автор і мав на увазі Калініградскую волость. Хто зна.
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19.03.2022 20:58 Відповісти
Ох уж этот сувалкский коридор. В Литве их встретит и немцы (вот ирония судьбы), а с Польши - американцы, которые уже сказали - дайте нам повод набить кацапам морду. И договор Сталина истёк в 1995, так что там никого уже не спросит, обижает ли тут русских. Их там уже не станет. Не уверен только, захочет ли немцы вернутся. Наверняка поделит между Литвой и Польшей.
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19.03.2022 19:44 Відповісти
yra dar laisvos ekonominės zonos variantas.
Pravdu govoria, - ni Polša, ni Litva osobyx prav na kogdašniuju Prussiju 13 veka ne imejut. Na nemeckuju takže.
Naxoditsia riadom, - ne osnovanie.
Vot s vami, xotj i riadom, a kak v 1923 voina ne polučilajs, tak užo 100 let ne vojujem, i naverniaka ne budemo, bratki
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19.03.2022 23:22 Відповісти
Все вірно: чужого не треба, своє не віддамо. Це тверда основа для миру.
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19.03.2022 23:33 Відповісти
Пруссы тоже были балтами. Только с временем онемечились. И это ясно что в Кёниксберге, оно же Караляучи, первых ход за Германией. Ибо так по историческому праву. Если не захочет, тогда смотрите, как там границы стояли во времена Польско-Литовской Унии. Но российской вате там точно не место. Базу ихнего флота тоже уберите.
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19.03.2022 23:46 Відповісти
pilnīgi piekrītu
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20.03.2022 00:34 Відповісти
***** мечтает возродить ссср. и если УКРАИНА его не остановит то он будет свою мечту воплощать в реальность
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19.03.2022 19:22 Відповісти
V pekle xaj vozroždae. Esli ekscelencija Liucifer pozvolit.
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19.03.2022 23:24 Відповісти
Об етон не уверен. Кажется что Сатана велел Кобзону строить концерты где то в далёких окрестностях Ада. Чтобы не было перед глазами. Ибо у него тоже приличное заведение.
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19.03.2022 23:52 Відповісти
Боря! Не ссы. Ніяких "якщо". Україною ця страхолюдина вдавиться.
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19.03.2022 19:22 Відповісти
НАСТУПНА ЦІЛЬ ПУТЛА ЦЕ ГААГА!
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19.03.2022 19:26 Відповісти
Джонсон лукавить. Він прекрасно усвідомлює що навіть в разі перемоги в війні з Україною кацапи років 15-20 будуть зализувати рани і намагатися поповнити боєкомплект. Якщо санкції не знімати а постійно посилювати, то зробити свою армію ******** вони вже не зможуть ніколи. Іншими словами, спокій та час на підготовку виграно для європейців і Британія в безпеці. Але у кацапів залишається ЯО і масова соціальна психопатія здебілованих і голодних кацапів всередині країни яка може змусити, а так воно і буде!, чергове ***** застосувати цю зброю. Сподіваюсь рішення про остаточне "закриття ******** бензоколонки" приймуть зараз. Дешевше обійдеться.
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Gūgelь чомусь-to не перекладає jaka tamo benzokolonka.
Ne znae науковий термін <jioptnutaja>
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19.03.2022 23:31 Відповісти
Якби в Британії сьогодні була навіть бліда тінь Маргарет Тетчер то ***** б мало не здалося.
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19.03.2022 19:31 Відповісти
Положительный момент всех выступлений наших политиков - они всё-таки посеяли у зарубежных коллег мысль о том, что куйло не остановится после Украины! Это здорово!

Тут бы ещё поаккуратнее с резкостью заявлений о недостаточности помощи - уж США и Британию точно нельзя в этом обвинять, но если будут проблемы с фактическими поставками С-300 - надо напомнить, что они обещали и что от этого зависит судьба 40 миллионов людей, которые к вам так стремились и по вине вашей пассивности перед угрозами столько пережили (а тысячи, к сожалению, не пережили...), я знаю, что вина нашей власти в этом тоже немалая - надо было меньше воровать и больше тратить на ракетную программу и закупку боевых самолётов, но прошлое не изменить, а вот ближайшее будущее - наоборот! И про истребители надо настойчиво напоминать!

Вода камень точит! И про изнасилования тоже им расскажите, привлеките феминисток - за все зверства паРаша должна ответить, потому обо всём этом надо КРИЧАТЬ на весь мир! Поднажмите! Цивилизованный мир ценит, в первую очередь, человеческую жизнь - покажите, что с человеческими жизнями сделала банда куйла всего лишь за 3 чёрные недели. Чтобы те, кому важнее собственный комфорт, получали непонимающие и осуждающие взгляды со стороны тех, кто помнит, ради чего создавались все эти международные организации, которые сегодня делают немало для помощи нам, но могли бы делать и больше!
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19.03.2022 19:36 Відповісти
Джонсон - балабол и Джонсон - разрушитель Европы наконец то подрос =) Если честно, в мирное время он - гвоздь в заднице. Но в военное время - то что надо, ибо говорит всё как есть. Осталась малость - чтобы он выполнил сказанное. Удачи!
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19.03.2022 19:37 Відповісти
Европейцам, в первую очередь, нужно признаться самим себе что они вырастили монстра.
Продались за дешёвые энергоресурсы и возможность зарабатывать на раше.
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19.03.2022 19:48 Відповісти
A ne v Odesse govoriat pro dve bolšie raznicy?...
Estj "zagnivšij" zapad Evropy i estj byvšye riuzge okupirovannye strany...
Skoljko Poljša, Litva, Latvija, Estija (s juga na sever, ne obižaitesj sosedi) godami kričala "osteregaisia kacapa", - sytye zapadnye biurgery xren slušali ta verili...
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19.03.2022 23:38 Відповісти
Конечная цель *****- Турция. Вернее, проливы Босфор и Дарданеллы. Это даст контроль над Ближним Востоком и южной Европой. Черное море оно хочет сделать внутренним морем новой империи. Конечно же, Болгария в его планах будет частью россии.

Запад не понимает, что всё только началось и заразу надо гасить в самом зародыше немедленно.
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Тепер програти кацапам можна лише завдяки нашим "мудрим" переговорникам і "мирним договорам".
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Так должен выступать перед своим народом КАЖДЫЙ Лидер Европы. Каждый день.И косвенно затрагивать и свои страны.что попадут в ту или иную опасность. не помоги Украине остановить его. .
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Иллюзии Запада в отношении пуйла очень дорого сейчас всем обходятся, прежде всего Украине. Как можно было с ним продолжать заигрывать , торговать после Грузии, Сирии, Крыма и Донбасса? После политических убийств, в том числе на территории Европы?
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19.03.2022 20:14 Відповісти
 
 