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Путін у "повній паніці" через можливу революцію в Москві, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Премє'р Великої Британії Борис Джонсон порівняв російський напад на Україну із діями нацистів та попередив, що перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування у всій Східній Європі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За словами Джонсона, Путін перебуває в "повній паніці" через можливу революцію в Москві, тому він намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".
Британський прем'єр також попередив, що російський президент не зупиниться на Україні, і можлива перемога Кремля розпочне "початок нової ери залякування в усій Східній Європі" і дасть "зелене світло для автократів у всьому світі".
Топ коментарі
+65 Alex Dev d4763325
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+39 Сергей Владимирович b9c38e15
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+32 Ірландія
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Кто очкует и чей конец недалёк?
"Путін перебуває в повній паніці"
или Джонсон,
"що російський президент не зупиниться на Україні"
а після того, як ми побачили драчку за цукор на рашці - уявіть оцих самих людей якщо скінчиться хліб
та тую росгвардію роздеруть на фарш разом з кадирівцями
Я,не про нато.Я про ує@ша
Україна
Грузія
Молдова
"Вот порвало пуканы в комментах!!!! Ладно, распишу вам судьбу рубля, чтобы вас успокоить немного. С точки тех анализа/ волновой теории- 1 волна закончилась около 150р/1$, 2-я- коррекция до примерно 104р/1$- это то, что уже произошло. Теперь , что впереди: 3-я волна( самая большая по теории) закончится возле 500р/1$, учитывая , что первая закончилась на 150.
3-я волна может начаться уже на следующей неделе, или в течение 1-2 мес( тогда рубль эти 1-2 мес. будет болтаться между 100 и 150 за 1$). После этого- 4-я волна, короткая коррекция к предыдущему движению до 500. После 4-и волны- будет 5-я, которая закончится: минимум на 800р/1$, махимум-1400р/1$.
5-я волна, если это ФОРЕХ или commodity( versus shares at SPX for ex.), очень часто длиннее и мощнее чем 3-я. Так что , будьте готовы минимум 800р/1$ к концу года. Что будет происходить в жизни простых россиян к этому времени и при такой стоимости доллара догадайтесь сами. Поэтому, проблема с Болгарией- это мелочь, на которую не стоит тратить время россиянам- впереди ОГРОМНЫЙ 9-й ВАЛ, который смоет все на *** й."
рублі-будуть обесцінюватись..
вже вдвічі..Далі-більше..
Але будуть жерти ягель -і далі славити путіна..
Надеюсь в этот раз запад не наступит на те же грабли.
Дайте что ли карты в руки погадать на короля,
Ой-ля-ля,ой-ля-ля,погадать на короля,
Ой-ля-ля,ой-ля-ля,Ех-ма! )))
Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за слово, стадо баранів. Як той головний "бекне", туди 125 мільйонів населення і йде. Вони не мають своєї думки, свого бачення. Достукуємося до них, говоримо, показуємо - їм до одного місця. Говорять, що у нас фашисти, нацисти. Ну, ви ж бачили, що цей (Кадиров, - прим. 24 каналу) сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші". Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там ніякого сенсу немає, там люди взагалі пробиті,
- сказав український футболіст.
Росію треба зробити якомога біднішою