Российские солдаты начали грабить белорусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что находящиеся в РБ солдаты российской армии начинают грабить дома белорусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм.
Цаплиенко отметил: "Поступает информация, что в приграничных районах Гомельской области солдаты войск ВС РФ стали заниматься грабежами у местного населения".
Кроме того, известно, что большое количество солдат РФ, находящихся на территории Беларуси, злоупотребляют спиртным, периодически (или постоянно) под алкогольным опьянением".
Топ комментарии
+85 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий19.03.2022 20:56
+78 Юрий Педаченко
показать весь комментарий19.03.2022 20:56
+62 Шимус
показать весь комментарий19.03.2022 21:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ета всьо навєти пєндосав і укропав!
YOUTUBE.COM
Пераправа для танкаў у Петрыкаве \ Переправа для танков в Беларуси...
Прогнулися під Таргана - бо "лишь бы не как на Украине"?
Надали кацапам плацдарм для мілітарної інкурсії?
...
Хавай. Те.
Ось така вона, гірка доля боягузів та зрадників.
Рано или поздно это должно было произойти.
Искусство «рельсовой войны» у белорусов в крови. Это их история и народный эпос времён Второй Мировой войны.
Жыве Беларусь! Слава Украине!