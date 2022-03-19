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Российские солдаты начали грабить белорусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армия,рф

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что находящиеся в РБ солдаты российской армии начинают грабить дома белорусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм.

Цаплиенко отметил: "Поступает информация, что в приграничных районах Гомельской области солдаты войск ВС РФ стали заниматься грабежами у местного населения".

Кроме того, известно, что большое количество солдат РФ, находящихся на территории Беларуси, злоупотребляют спиртным, периодически (или постоянно) под алкогольным опьянением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - оккупанты грабят жилье украинцев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+85
Ну это просто бульбофобия какая то затевается...
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19.03.2022 20:56
+78
Освободители пришли
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19.03.2022 20:56
+62
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19.03.2022 21:00
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19.03.2022 21:19 Ответить
І це добре...
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19.03.2022 21:20 Ответить
Не повірите. Як же я очікувала на таку новину.
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19.03.2022 21:21 Ответить
PREKRASNAIA NOVOST. PO BOLISHE TAKIX NOVOSTEI. SKORO BELORUSI TOJE NACHNIT POSILAT KORABLI.
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19.03.2022 21:21 Ответить
білоруси терпили , а терпил шпарають!(((
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19.03.2022 21:22 Ответить
шарпають.
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19.03.2022 22:51 Ответить
Заганяють у шпарини.
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20.03.2022 08:58 Ответить
"Пустив козла в город" - щось іншого чекали?
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19.03.2022 21:23 Ответить
Нічого, ті квіточки їм даруватимуть.
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19.03.2022 21:23 Ответить
Ну не дотерпели они до Украины. Козломордым ордынцам одинаково что белорус что украинец. Грабить всех как только с поезда слез
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19.03.2022 21:24 Ответить
"Пустив козла в город" - чогось іншого чекали?
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19.03.2022 21:24 Ответить
нізашто нє повєрю, шта русскай солдат может такоє дєлать!
ета всьо навєти пєндосав і укропав!
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19.03.2022 21:25 Ответить
***** жаба гадюку
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19.03.2022 21:26 Ответить
**@ла жаба гадюку
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19.03.2022 21:27 Ответить
Ги-гииии...Шмоцкалі почали робити з "бульби" дрники...Що і слід було очікувати, нє..?
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19.03.2022 21:29 Ответить
Раз с Украиной номер не прошел, надо захватывать Белорусь. Будет что доложить наверх.
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19.03.2022 21:30 Ответить
не може бути, то хфейк
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19.03.2022 21:33 Ответить
Кожний кацап мародер від природи, тільки страх перед карою його частково стримує.
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19.03.2022 23:11 Ответить
Пусти свиню однією ногою,то вона й другою...
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19.03.2022 21:33 Ответить
А отих других у неї аж три, і це ще ми не порахували морду та хвіст.
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19.03.2022 21:40 Ответить
навіть незнаю за кого тут вболівати
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19.03.2022 21:33 Ответить
Білоруси мабуть думають що до них зайшла армія братьєв, а "братья" будуть вбивати їх не задумуючись якщо їм так захочеться бо вони кінчені рашисти
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19.03.2022 21:38 Ответить
це добре....дадуть їм там мзди
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19.03.2022 21:40 Ответить
Нарешті, дочекались бульбаші! Тепер відчують любов старших "братьєв"! 😁
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19.03.2022 21:46 Ответить
Это ещё не любовь. Это пока предварительные ласки. Любовь будет когда остатки выживших будут отступать через Белоруссию домой.
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19.03.2022 22:20 Ответить
Русский мир- бессмысленный и беспощадный
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19.03.2022 21:49 Ответить
https://youtu.be/NzKv7rBHlPg



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Пераправа для танкаў у Петрыкаве \ Переправа для танков в Беларуси...
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19.03.2022 21:59 Ответить
Московитам в Украине надо (д)оставлять побольше спиртного, раз оно им так идёт.
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19.03.2022 22:02 Ответить
Ходили з квіточками після того, як людей калічили і ґвалтували дубіналами?
Прогнулися під Таргана - бо "лишь бы не как на Украине"?
Надали кацапам плацдарм для мілітарної інкурсії?
...
Хавай. Те.
Ось така вона, гірка доля боягузів та зрадників.
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19.03.2022 22:05 Ответить
Могу сказать только одно: "ГЫГЫ"
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19.03.2022 22:16 Ответить
"Аххахахахаха!!! Тоесть мяу..." (С)
Рано или поздно это должно было произойти.
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19.03.2022 22:19 Ответить
А ЛУКАШЕНКО !?)
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19.03.2022 22:40 Ответить
А я зате щоб Гомельску область забрати в Україну назад, крім того Україна білорусів не обіжатиме, а навпаки сприятиме розвитку демократіїї в цій області , також білоруської та української мови, крім того кордони відвинуться від Києва. Думаю дійсно що ми б білорусів не обідили, дали б автономну область.
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19.03.2022 22:49 Ответить
Не слід бути таким "доброчинцем",дай їм спокій, а порядок в своїй хаті самі наведуть.
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19.03.2022 22:57 Ответить
Гомельська область ісконно Українська земля.
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19.03.2022 23:16 Ответить
Берестейщина, Пінщина, Мозирщина, Турівщина і Гомельщина мають бути повернуті Україні.
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19.03.2022 23:58 Ответить
Нічого дивного.... це ж кацапо-рашиссти.
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20.03.2022 02:30 Ответить
Карта атак беларуских партизан на объекты инфраструктуры Ж/Д республики Беларусь, которую российские оккупанты используют для транспортировки своей живой силы и техники.
Искусство «рельсовой войны» у белорусов в крови. Это их история и народный эпос времён Второй Мировой войны.
Жыве Беларусь! Слава Украине!
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20.03.2022 06:00 Ответить
моя хата з краю~ворога перший зустрічаю)
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20.03.2022 10:33 Ответить
Какую чушь пишут... Ребят вам ппц сколько говна в мозг заливают. Откройте глаза наконец))
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21.03.2022 07:42 Ответить
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