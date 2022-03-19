Російські солдати почали грабувати білорусів
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Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що солдати російської армії, що знаходиться у РБ, починають грабувати оселі білорусів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Цаплієнко зазначив: "Надходить інформація, що у прикордонних районах Гомельської області солдати військ ЗС РФ почали займатися грабежами у місцевого населення.
Крім цього, відомо, що велика кількість солдатів РФ, які знаходяться на території Білорусі, зловживають спиртним, періодично (або постійно) під алкогольним сп'янінням".
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