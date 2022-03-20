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Мариуполь (5562) театр (215)

Театр Мариуполя после попадания российской бомбы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.

На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.

Читайте также: Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко

Театр Мариуполя после попадания российской бомбы 01
Театр Мариуполя после попадания российской бомбы 02
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Топ комментарии
+8
Та й так зрозуміло, зо там колективний путін у всіх в бошках. Нема хороших москалів є недобиті.
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19.03.2022 23:13
+8
Кацапи завжди відносились до украінців не по- людські ( м'ягко кажучи)
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !
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19.03.2022 23:18
+7
Последние результаты опросов на рашке 86% рюське поддерживают нападение рашки на страны ЕС, как вам такие расклады?
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19.03.2022 23:11
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Последние результаты опросов на рашке 86% рюське поддерживают нападение рашки на страны ЕС, как вам такие расклады?
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19.03.2022 23:11 Ответить
Та й так зрозуміло, зо там колективний путін у всіх в бошках. Нема хороших москалів є недобиті.
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19.03.2022 23:13 Ответить
Хай починають прямо зараз поки є шалена підтримка.
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19.03.2022 23:14 Ответить
я уже за ядерную войну..как говорит немецкая пословица лучше страшный конец,чем бесконечный страх...снести мордор к **** собачьим.у меня усё.
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19.03.2022 23:16 Ответить
эйфория как у немцев в 39, ничего удивительного. может повторить и тд. только нынешним русским до немцев далеко, душок не тот, будут разбиты под 0 если пукнут в сторону Европы
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19.03.2022 23:16 Ответить
Як казав мій знайомий: "Всьо, пациент поплил". Там допоможе лише тотальна евтаназія.
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19.03.2022 23:26 Ответить
Уже ***** начинали бы, время решить этот вопрос окончательно.
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19.03.2022 23:42 Ответить
По фото є оптимізм. Не буду описувати чому.
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19.03.2022 23:14 Ответить
Не знаю где вы его видите? Город сильно пострадал, разрушены градообразующие предприятия. Там уже и отстраивать его бесполезно, поскольку большинство туда не вернется, а будет искать лучшей жизни в других областях Украины (я бы после такого кошмара точно не смог бы туда вернуться).
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19.03.2022 23:24 Ответить
Розмова йде про об'єкт та озвучену кількість там перебуваючих!
Сподіваюсь що вони не розташувались в залі!
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19.03.2022 23:30 Ответить
Кацапи завжди відносились до украінців не по- людські ( м'ягко кажучи)
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !
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19.03.2022 23:18 Ответить
А до кого кацапи ставились по-людськи. Вони навіть один до одного ставляться як до бидла. Яка людськість може бути у нелюдів. Це тупікова гілка розвитку абізян (саме абізян, не хочу ображати мавп) з ядрьоною бімбою, яка дісталася їм від іншої теж страшної, але бльш розвинутої держави. Ці абізяни деградують. Ця тупікова гілка повінна піти в небуття. Інакше буде завжди існувати велика загроза всьому людству. Саме так зараз стоїть питання.
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20.03.2022 00:19 Ответить
Це тупікова гілка розвитку абізян (саме абізян, не хочу ображати мавп)
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20.03.2022 00:28 Ответить
То же, зачем было собирать аж тысячу людей в одном месте?
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19.03.2022 23:28 Ответить
Там был пункт для эвакуации
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21.03.2022 10:26 Ответить
Там болшой персоонал + их семьи.
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19.03.2022 23:54 Ответить
Да вы скажите, людей вытаскивают из под театра и сколько их спасли
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21.03.2022 10:24 Ответить
 
 