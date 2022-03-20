Театр Мариуполя после попадания российской бомбы. ФОТО

Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.

На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.

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