Театр Мариуполя после попадания российской бомбы. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Maxar Technologies смогла 19 марта зафиксировать со своих спутников масштаб разрушений драматического театра в Мариуполе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.
На снимке видно, что центральная часть театра, где расположен зал, разрушена до основания. Также четко видна надпись заглавными буквами на русском языке "ДЕТИ" перед театром.
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+8 Reception Office
показать весь комментарий19.03.2022 23:13
+8 Amber
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+7 Виктор Дийнега
показать весь комментарий19.03.2022 23:11
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Сподіваюсь що вони не розташувались в залі!
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !