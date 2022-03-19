Театр Маріуполя після влучення російської бомби. ФОТО

Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.

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