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Маріуполь (2818) театр (125)

Театр Маріуполя після влучення російської бомби. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під руїн театру в Маріуполі не дістали ще й половини тих, хто там був, - "Азов"

Театр Маріуполя після влучення російської бомби 01
Театр Маріуполя після влучення російської бомби 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Та й так зрозуміло, зо там колективний путін у всіх в бошках. Нема хороших москалів є недобиті.
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19.03.2022 23:13
+8
Кацапи завжди відносились до украінців не по- людські ( м'ягко кажучи)
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !
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19.03.2022 23:18
+7
Последние результаты опросов на рашке 86% рюське поддерживают нападение рашки на страны ЕС, как вам такие расклады?
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19.03.2022 23:11
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Последние результаты опросов на рашке 86% рюське поддерживают нападение рашки на страны ЕС, как вам такие расклады?
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19.03.2022 23:11 Відповісти
Та й так зрозуміло, зо там колективний путін у всіх в бошках. Нема хороших москалів є недобиті.
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19.03.2022 23:13 Відповісти
Хай починають прямо зараз поки є шалена підтримка.
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19.03.2022 23:14 Відповісти
я уже за ядерную войну..как говорит немецкая пословица лучше страшный конец,чем бесконечный страх...снести мордор к **** собачьим.у меня усё.
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19.03.2022 23:16 Відповісти
эйфория как у немцев в 39, ничего удивительного. может повторить и тд. только нынешним русским до немцев далеко, душок не тот, будут разбиты под 0 если пукнут в сторону Европы
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19.03.2022 23:16 Відповісти
Як казав мій знайомий: "Всьо, пациент поплил". Там допоможе лише тотальна евтаназія.
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19.03.2022 23:26 Відповісти
Уже ***** начинали бы, время решить этот вопрос окончательно.
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19.03.2022 23:42 Відповісти
По фото є оптимізм. Не буду описувати чому.
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19.03.2022 23:14 Відповісти
Не знаю где вы его видите? Город сильно пострадал, разрушены градообразующие предприятия. Там уже и отстраивать его бесполезно, поскольку большинство туда не вернется, а будет искать лучшей жизни в других областях Украины (я бы после такого кошмара точно не смог бы туда вернуться).
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19.03.2022 23:24 Відповісти
Розмова йде про об'єкт та озвучену кількість там перебуваючих!
Сподіваюсь що вони не розташувались в залі!
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Кацапи завжди відносились до украінців не по- людські ( м'ягко кажучи)
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !
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19.03.2022 23:18 Відповісти
А до кого кацапи ставились по-людськи. Вони навіть один до одного ставляться як до бидла. Яка людськість може бути у нелюдів. Це тупікова гілка розвитку абізян (саме абізян, не хочу ображати мавп) з ядрьоною бімбою, яка дісталася їм від іншої теж страшної, але бльш розвинутої держави. Ці абізяни деградують. Ця тупікова гілка повінна піти в небуття. Інакше буде завжди існувати велика загроза всьому людству. Саме так зараз стоїть питання.
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20.03.2022 00:19 Відповісти
Це тупікова гілка розвитку абізян (саме абізян, не хочу ображати мавп)
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20.03.2022 00:28 Відповісти
То же, зачем было собирать аж тысячу людей в одном месте?
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19.03.2022 23:28 Відповісти
Там был пункт для эвакуации
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21.03.2022 10:26 Відповісти
Там болшой персоонал + их семьи.
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19.03.2022 23:54 Відповісти
Да вы скажите, людей вытаскивают из под театра и сколько их спасли
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21.03.2022 10:24 Відповісти
 
 