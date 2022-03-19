Театр Маріуполя після влучення російської бомби. ФОТО
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Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.
На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.
Топ коментарі
+8 Reception Office
показати весь коментар19.03.2022 23:13
+8 Amber
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+7 Виктор Дийнега
показати весь коментар19.03.2022 23:11
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Сподіваюсь що вони не розташувались в залі!
тобто зневажливо 😡
Тому мене не дивує така кількість ви@ лядків , які нас ненавидять
так як вони століттями з нами воювали і морили голодом 😠
тому прийшов час , показати їм свою стійкість і героізм в захисті своєі
рідноі землі від цих клятих орків !