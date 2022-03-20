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Данилов (1054) оружие (9381) ПВО (1474) США (23167)

Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

В ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

"Они публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны".

И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях".

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Топ комментарии
+59
Можна менше говорити наперед? Кажіть уже, коли є!!!
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19.03.2022 23:15
+48
Господи Боже - забери будь ласка цих головоговорящих від ефіру подалі.
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19.03.2022 23:15
+42
Экс-капитан АН-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал, почему самый большой в мире самолет не вывезли из Гостомеля перед вторжением туда российских оккупантов.Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. .

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос - не последовало...", - рассказал он
.Также Антонов добавил, что решение о перегоне "Мрии" не было принято по одной простой причине:"Потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS. Думайте. Решайте. Тут есть, где найти причины, связи с РФ", - заявил он.
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19.03.2022 23:18
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Можна менше говорити наперед? Кажіть уже, коли є!!!
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19.03.2022 23:15 Ответить
Не просто коли є, а коли ефективно спрацювало. З цим шапітолієм тільки гімно разом зручно черпать- перші за ложки хватаються. Краще б ветеринар колаборантами займався, а не сунув свій писок в справи військових
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19.03.2022 23:18 Ответить
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19.03.2022 23:19 Ответить
Або не кажіть зовсім, покажіть результати роботи...
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19.03.2022 23:19 Ответить
Та може вже є, тому і кажуть. В усякому разі, хотілося б вірити саме в таку версію.
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19.03.2022 23:38 Ответить
Маркарова казала, що прибуло в Україну ще навіть до заяви Байдена. Принаймні частина, бо ж там тих подарунків неймовірна кількість.
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19.03.2022 23:50 Ответить
може спеціально деза, і вони вже в Україні, щоб цапи думали що нема і втратили пильність
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20.03.2022 01:49 Ответить
Господи Боже - забери будь ласка цих головоговорящих від ефіру подалі.
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19.03.2022 23:15 Ответить
Вы главное их на складах не сгружайте в Дитятине и прочих совковых базах а сразу по грузовикам и на фронт.
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19.03.2022 23:16 Ответить
Чекаємо ))
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19.03.2022 23:17 Ответить
Мудозвон, помолчи чуток
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19.03.2022 23:17 Ответить
Экс-капитан АН-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал, почему самый большой в мире самолет не вывезли из Гостомеля перед вторжением туда российских оккупантов.Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. .

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос - не последовало...", - рассказал он
.Также Антонов добавил, что решение о перегоне "Мрии" не было принято по одной простой причине:"Потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS. Думайте. Решайте. Тут есть, где найти причины, связи с РФ", - заявил он.
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19.03.2022 23:18 Ответить
Зря он сам не принял такое решение. А причины почему топы дрыснули......... всё потом, все отвеетят.
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19.03.2022 23:24 Ответить
Не хвилюйтеся. Нацики нам гроші дадуть не на одну мрію.
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19.03.2022 23:32 Ответить
Друже, я не волнуюсь, ты бы курсор навел на ник и посмотрел дату моей регистрации.
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19.03.2022 23:43 Ответить
Ну я загалом до тих хто читає звертався. Після війни потрібно буде ставити багато запитань владі.
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19.03.2022 23:46 Ответить
Таки да........... там вопросов длиною в 3 года и в кол-во км. дорог.
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19.03.2022 23:52 Ответить
Так дороги це щось із чимось. Але насправді Зе мене дуже приємно здивував.
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19.03.2022 23:55 Ответить
клоун
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20.03.2022 00:26 Ответить
Клоун він чи ні, але він допоміг добитись багато чого. І до речі він не втік коли міг. Їм з порохом не треба зараз починати срач.
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20.03.2022 00:31 Ответить
Отрекись от Ермака.
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20.03.2022 00:33 Ответить
Тексты, которые ему пишут, он умеет красиво читать. Так это многие умеют. А больше он не умеет ничего.
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20.03.2022 00:34 Ответить
Еее не скажи, далеко не в кожного є талант до драматизму. А єрмак дійсно одіозний персонаж і я хотів би щоб йому дали підсрачника.
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20.03.2022 00:37 Ответить
В мене є. Ще кращий ніж в нього. Але я не вважаю себе гідним посади президента. Бо маю совість.
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20.03.2022 00:46 Ответить
Політики і совість це речі не сумісні. Подивіться на шольца або макрона.
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20.03.2022 00:52 Ответить
Да я уже понял, что ты зелебот. Можешь успокоится. На хлеб с маслом заработал.
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20.03.2022 00:58 Ответить
Я зелебот тому що закликаю не сратися під час війни пороху та зе? І я голосував якраз за пороха, до якого також у всіх є багато запитань. Тому іди в слід за русіським кораблем. Чао какао бот
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20.03.2022 01:10 Ответить
Я не голосовал ни за кого из них.
Особенно за "пороха", который сделал меня нищим.
Так что зелебобик идти на йюх будешь ты.
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20.03.2022 01:40 Ответить
Работай больше, пей меньше и не будешь нищим. При чем здесь Порох или еще кто-то?
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20.03.2022 08:35 Ответить
Я не пью. И работаю. А в моей нищете ты виновато.
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20.03.2022 10:08 Ответить
ну ти і довбань..
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19.03.2022 23:43 Ответить
Це ви до мене?
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19.03.2022 23:47 Ответить
Нато беспокоился о безопасности больше чем укр власть, в этом случае
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20.03.2022 15:59 Ответить
А на кой хрен об этом привселюдно объявлять? Молчите в тряпочку, идиоты!
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19.03.2022 23:18 Ответить
Бытует мнение, что об этом говорят, когда системы уже на месте.
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19.03.2022 23:21 Ответить
tak ze kak i MIGi i C300 ?
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19.03.2022 23:24 Ответить
Кто-то делает правильно, кто-то тупит. Мир не идеален...
P.S. За что купил - за то продаю...
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19.03.2022 23:40 Ответить
Хватить тріпатись! Ви вже задовбали цими обіцянками, а на виході пшик. І в цьому немало і ваша заслуга, бо кукурікаєте про це на всю планету. Навіть коли поставлять і вже будуть у військах - мовчіть! Була така стара совкова " Болтун - находка для шпиона"
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19.03.2022 23:18 Ответить
Та вони колаборанти просто, роблять все, що б ускладнити військовим захист держави
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19.03.2022 23:22 Ответить
Вони перетворюють війну на якесь шоу,це нагадує фільм переспівницю.А можна меньше трьопу?
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19.03.2022 23:18 Ответить
Ну так ******* то звідки? Можна вийти з кварталу, але квартал з тебе ніколи не вийде) шоу маст гоу он.
То ж ці блазні і далі працюють на публіку, на межі державної зради. (Як на мене вони вже зрадили)
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19.03.2022 23:34 Ответить
а нахрєна"демілітарізованій Австрії Україні" оце все ?
щоб кацапам віддати ?

ось вам демілітарізація до збройних сил Австрії:

особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.
Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)
БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)
Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)
Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV
Винищувачі: 15
Транспортники: 3
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19.03.2022 23:19 Ответить
Нова Армія, створена Порохом буде роздягнута до такого.

її не вистачить навіть щоб захистити Урядовий квартал, не те що Київ або Україну.

гарний "мирняк" готують нам..

навіть самі розмови про зміну приєднання до НАТО чи демілітарізацію є
порушенням суверинетету Української Держави і має "каратись на горло" !
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19.03.2022 23:25 Ответить
Не рискнут - это раз........... Не дадут это сделать - это два. У того же Пороха есть тоже порог толерантности.
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19.03.2022 23:49 Ответить
А площадь территории? А количество населения?
Мне очень хочется надеяться, что наши переговорщики запорют соглашение на этапе суверенитета над оккупированными после 01.01.2014 территориями, потому что иначе всё выглядит крайне уныло.
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19.03.2022 23:27 Ответить
Зачем говорить?((((

Завезти молча, сказать по факту, когда уже все сделано
Максимально рассредоточить всю полученную технику и вооружение, и военных по Украине, максимально по возможности избегать любых скоплений.
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19.03.2022 23:19 Ответить
І забув, російська мова йди на йух
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19.03.2022 23:20 Ответить
Немаю звичку коментувати, але може ці ідіоти перестануть потякати про те, що, коли і хто нам передає? Чому досі це є публічна інформація? Чому на лінії фронту військові знаходяться на відпочинку в казармах?
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19.03.2022 23:20 Ответить
за це - трибунал командиру !
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19.03.2022 23:26 Ответить
Черговий бойовий *********...
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19.03.2022 23:20 Ответить
чекаємо з нетерпінням... весь список огласишь згодом
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19.03.2022 23:20 Ответить
та будь ласка скільки, чого в які частини і де вони стоять...
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19.03.2022 23:27 Ответить
Я сподіваюсь вони вже тут і це гра дезінфо інакше нема слів.
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19.03.2022 23:20 Ответить
От для чого це? Навпаки, сюрпрайз і москалі булуть ворожити, а що це по них прилетіло, або чого це наші літаки та ракети так часто почали збивати?
Нафіга писати що саме нам дають, щоб орки знов змінили тактику?
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19.03.2022 23:23 Ответить
Мля Данілов я думав ти вумніший!?WTF? І ТУТ нав цьому фоні сьогодні Залужний прохав цим екпердам не триндіти, і взагалі сама ж влада і ВСУ прохає простих людей не триндіть про пересування підрозділів ВСУ ітд,а тут таке..?!
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19.03.2022 23:22 Ответить
Цілком згоден. Може їм хтось по голові нарешті лусне, щоб тримали язика при собі?
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19.03.2022 23:26 Ответить
Піздун , ще графік доставки і дороги розкажи
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19.03.2022 23:23 Ответить
Этого добра, вроде, и так немало надавали.
С-300 и С-300В будут передавать? Или надо на коленях ползать и потом они опять, выжимая штаны от ссанья, ответят озабоченностью, что ***** на них нападёт?
Американцам бы поменьше пздть, а побольше передавать того, что мы так сильно просим, а это - стационарные системы ПВО (а не те, что на плечо можно взвалить) и ГРЁБАННЫЕ САМОЛЁТЫ!!!!!
Видимо, пора Зеленскому снова поговорить с сенаторами и показать, что стало с нашими населёнными пунктами.
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19.03.2022 23:24 Ответить
Заткни фонтан!!!
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19.03.2022 23:26 Ответить
"СТІНГЕР" то НЕ ППО!
Тому і розказує казочки, щоб виглядало солідніше.
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19.03.2022 23:27 Ответить
vot nenado sovsem govorit pro pomoc,jest strani kotoryje izza etogo nedali vam oruzyja.Drugoje delo raska vet jasno skazalo sto budet bombit takyje koloni kotoryje vezut oruzyje
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19.03.2022 23:29 Ответить
Я чомусь думаю, що історія з літаками могла би успішно закінчитись, якби не професійна медійна команда ЗЕбіла не КРИЧАЛА би про це, на всю планету! Так ні, кожен утирок типа люсі, тоші, гавнілова, недоРєзеного і подібних мудаків кожного дня по сто разів це строчили.
Дурні, усі що стосується війська це таємниця! Крапка.
Якщо ви хочете таким чином, заспокоїти недалеких і панікерів, то придумайте інші способи, навіть дезінформацію.
Але я знаю, єдина причина для цього крику про поставки, тільки ваш піар і щоб підігрівати рейтинг бубочки.
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19.03.2022 23:30 Ответить
Я теж думаю, що ми б літаки отримали вже давно, аби вони не тринділи. Медіарожі, все за хайпом і рейтингами ганяються
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19.03.2022 23:39 Ответить
Можна сподіватись - що будуть не лише Стінгери. А й щось посерйозніше.
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19.03.2022 23:31 Ответить
НАТО и США уже предупредило руководство рашки что - нападение на конвой НАТО или конвой США будет расценен как нападение на альянс. Сегодня министр обороны США повторил это утверждение что если рашка ударит по конвою, то путинская армия будет уничтожена. И теперь между рашкой и США стал компромисс - кто первым включит заднюю, тот и проиграет. Но с другой стороны, это может привести к коллективному избиению рашки
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19.03.2022 23:32 Ответить
Oni nebudet napadat skazem Polse,a vot Ukraine mogut kogda vjedut,Na granice peregruzajet i vasi vezut dalse
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19.03.2022 23:36 Ответить
Піараст *****.
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19.03.2022 23:41 Ответить
Данілов - іще один клоунський довпойоп, який своїм гнилим ротом, може набалакати біду.
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19.03.2022 23:41 Ответить
А от стратегических ракет что?
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19.03.2022 23:46 Ответить
Це він не нам каже, а рашистам, щоб ноги ватні були у ватніків.
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19.03.2022 23:47 Ответить
#************ !
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19.03.2022 23:52 Ответить
Ну зачем об этом говорить во всеуслышание? Или может быть так нужно?
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19.03.2022 23:59 Ответить
Цензор ви не чорним жирним виділіть , а червоним!
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20.03.2022 00:06 Ответить
ЯЗИК ТВІЙ-ВОРОГ ТВІЙ...
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20.03.2022 05:37 Ответить
кто же эту говорящую голову за язык тянет? хотя... одно чудо подсказывает кацапам - не ходите 7-й раз в Чернобаевку, это чудо говорит о сроках... болтуны... нет - хуже, абсолютно на слэнге... а это уже не диагноз - это приговор...
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20.03.2022 05:48 Ответить
От так просто, з екранів бодренько розкривати ВСІ таємниці...А ми кричимо "зрада", коли якісь малолітки ставлять хрестики на дорогах(хоча і те також). На фронті хлопці гинуть, а ці дебіли при владі (інакше не можна назвати) приносять ворогу все на тарілочці. Бл..дь, коли це все кінчиться...
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20.03.2022 06:53 Ответить
Ну и зачем так громко кричать,чтоб кацапы отслежавали поставки?
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20.03.2022 09:25 Ответить
В сша принято открыто гоаорить о поставках, поэтоиу притензии данилову беспочвенны
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20.03.2022 16:00 Ответить
 
 