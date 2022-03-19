Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів
"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони.
І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні".
Топ коментарі
+59 Юрий Новак
показати весь коментар19.03.2022 23:15
+48 Сергій Осадчий
показати весь коментар19.03.2022 23:15
+42 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.03.2022 23:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос - не последовало...", - рассказал он
.Также Антонов добавил, что решение о перегоне "Мрии" не было принято по одной простой причине:"Потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS. Думайте. Решайте. Тут есть, где найти причины, связи с РФ", - заявил он.
Особенно за "пороха", который сделал меня нищим.
Так что зелебобик идти на йюх будешь ты.
P.S. За что купил - за то продаю...
То ж ці блазні і далі працюють на публіку, на межі державної зради. (Як на мене вони вже зрадили)
АвстріїУкраїні" оце все ?
щоб кацапам віддати ?
ось вам демілітарізація до збройних сил Австрії:
особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.
Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)
БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)
Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)
Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV
Винищувачі: 15
Транспортники: 3
її не вистачить навіть щоб захистити Урядовий квартал, не те що Київ або Україну.
гарний "мирняк" готують нам..
навіть самі розмови про зміну приєднання до НАТО чи демілітарізацію є
порушенням суверинетету Української Держави і має "каратись на горло" !
Мне очень хочется надеяться, что наши переговорщики запорют соглашение на этапе суверенитета над оккупированными после 01.01.2014 территориями, потому что иначе всё выглядит крайне уныло.
Завезти молча, сказать по факту, когда уже все сделано
Максимально рассредоточить всю полученную технику и вооружение, и военных по Украине, максимально по возможности избегать любых скоплений.
Нафіга писати що саме нам дають, щоб орки знов змінили тактику?
С-300 и С-300В будут передавать? Или надо на коленях ползать и потом они опять, выжимая штаны от ссанья, ответят озабоченностью, что ***** на них нападёт?
Американцам бы поменьше пздть, а побольше передавать того, что мы так сильно просим, а это - стационарные системы ПВО (а не те, что на плечо можно взвалить) и ГРЁБАННЫЕ САМОЛЁТЫ!!!!!
Видимо, пора Зеленскому снова поговорить с сенаторами и показать, что стало с нашими населёнными пунктами.
Тому і розказує казочки, щоб виглядало солідніше.
професійнамедійна команда ЗЕбіла не КРИЧАЛА би про це, на всю планету! Так ні, кожен утирок типа люсі, тоші, гавнілова, недоРєзеного і подібних мудаків кожного дня по сто разів це строчили.
Дурні, усі що стосується війська це таємниця! Крапка.
Якщо ви хочете таким чином, заспокоїти недалеких і панікерів, то придумайте інші способи, навіть дезінформацію.
Але я знаю, єдина причина для цього крику про поставки, тільки ваш піар і щоб підігрівати рейтинг бубочки.