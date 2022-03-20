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Беларусь (7522) Денисенко_Вадим (96)

Российские войска подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются ее перейти, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы с определенными силами попытаться проникнуть на территорию Украины.

Об этом сказал советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три дня назад, с определенными силами они будут пытаться заходить на территорию Украины. В целом мы понимаем, где они заходят, куда они заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи совершить еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать", - рассказал Денисенко.

Также он назвал тревожным сигналом, что белорусские дипломаты покинули территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, – советник МВД

"Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал, я говорю сейчас свою личную точку зрения, я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии.Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек.Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужно", - сказал советник министра МВД.

В то же время, он добавил, что сейчас трудно сказать, какое решение примет Лукашенко под давлением России.

"Пока в принципе все показывает, что теоретически мы видим только преимущественно российские войска. Но какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, пока говорить сложно", - добавил Денисенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
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20.03.2022 00:21
+31
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20.03.2022 00:18
+21
Резервы у бункерного гитлера ещё есть, к войне готовились десятилетие. Поэтому попытка второго Zиг-Раша скорее всего будет и надо к этому готовится, а не гадать, что там у Бульбофюрера в голове
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20.03.2022 00:25
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20.03.2022 00:18 Ответить
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20.03.2022 00:21 Ответить
je n'ai pas mangé depuis six jours
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20.03.2022 00:23 Ответить
Чота Чаушесків? Я пам'ятаю.
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20.03.2022 00:27 Ответить
Нє, це вже Лукашеску.
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20.03.2022 00:51 Ответить
Два фашиста і мерзенні потвори , яких потрібно фізично знищити 😡
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20.03.2022 00:27 Ответить
Где дон с бородой?
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20.03.2022 00:30 Ответить
Зараз в раші хоч всі презервативи скупи, а гандонів менше не стане...
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20.03.2022 00:50 Ответить
Белорусы не будут воевать на стороне РФ, под любым предлогом.
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20.03.2022 00:18 Ответить
Сейчас стопроцентно ничего нельзя утверждать. Лучше перебдеть чем недобдеть.
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20.03.2022 00:38 Ответить
В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення... Джерело: https://censor.net/ua/n3326920
---------
вчора писали. що понтонну переправу через припять наводять у петрикові, це навпроти олевська, новоград-волинського...
десь посередині між заходом і києвом
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20.03.2022 07:09 Ответить
Так это русские с территории Белоруси. А кацап это животное, которое будет делать то, что ему прикажут. А если
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20.03.2022 00:59 Ответить
під виглядом білорусів можуть бути кацапи.
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20.03.2022 01:38 Ответить
отже буде легіон "Погоня" із перебіжчиків-білорусів
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20.03.2022 00:20 Ответить
А хтось звиздів, що у орди вже нема резервів
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20.03.2022 00:21 Ответить
Резервы у бункерного гитлера ещё есть, к войне готовились десятилетие. Поэтому попытка второго Zиг-Раша скорее всего будет и надо к этому готовится, а не гадать, что там у Бульбофюрера в голове
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20.03.2022 00:25 Ответить
То Люська мете язиком, як помелом. Арестовичу вірити - себе не поважати. Його послухати, то ми вже завтра будемо святкувати перемогу.
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20.03.2022 00:35 Ответить
Це каже про те, що ви його не слухали. Я його слухав з цього приводу - він прогнозував мінімально ще 2 тиждні, якщо буде дипломатичне рішення. Якщо ні - то від 2-х місяців до року.
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20.03.2022 00:41 Ответить
Не полінуйся, подивись вью Люсі Апострофу. Чи чуйка, чи ефект Ванги присутні в нього. Все що предрікав, справдилося
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20.03.2022 00:49 Ответить
А подивись за що його на Миротворець внесли...
Стосовно "справдилося" - то скільки ми знаємо тих, хто помилився? Нуль. А було їх - тисячі. То ж у кожного прогноза є шанс... Є такий термін: "Упередження виживання" - оце воно.
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20.03.2022 01:42 Ответить
Елітних бомжівалконавтів збере по всіх містах-хероїв.
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20.03.2022 00:38 Ответить
Резерви це річ відносна.Рашка велика її теж треба захищати військами які це вміють робити.А просто стадо посилати він може сотні тисяч але проблема вони і дня не протримаються.Необстріляні і не вмотивовані і не вміючи люди це просто мясо.
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20.03.2022 01:51 Ответить
Приклад Ізюма на передок лайно с ордло і курсанти.І що?Все мясо загинуло.Ось і резерви.
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20.03.2022 01:52 Ответить
Это видимо инстаграм-войска кадыркина. Они хорошо понимают что видосики тут снимают только украинцы
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20.03.2022 00:26 Ответить
бІлоруси ,Лука хоче покрити вас ганьбою, втягнути в війну після участі в якої вам не відмитися ніколи.Але я не вірую ,що один жалюгідний покидьок кине вас,цілу націю, на історічний злочин, кацапська армія сциклива ,***** все ріно програє,не беріть гріх на душу,ще є час ,може години,для того щоб не сплюндрувати свою націю братовбивчею війною,не воюйте на боці путлерівських покидьків, кацапських фашистів ,на чиїх руках кров України.
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20.03.2022 00:27 Ответить
С территории белорусии наносились ракетные удары по Украине. У них руки по локоть в крови. Это те же рашисты.
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20.03.2022 01:05 Ответить
Я знаю,чиї війська стріляли з терріторіі Беларусі, хто давав накази стріляти,і хто дозволив розташувати там російськи ПВО і аєродроми. Не треба зараз звинувачувати усю країну через покидька Луку.У мене рідня чоловіка у Вітебську ,кажуть що люди не хочуть воювати з Україною, білоруси массово звільняються з військових,чи відмовляються виконувати накази.
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20.03.2022 01:59 Ответить
Да, а смерть Украинским детям идет с территории Белоруссии.

Не хотят - пусть выходят, гражданская война, майдан.
А сидеть и сочувствовать Украине....., дарить розочки полиции......

Беларусь - агрессор, рашисты.
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20.03.2022 09:20 Ответить
Пусть белорусы подымаются и выходят.
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20.03.2022 09:23 Ответить
Наверное, потому наша армия не лезла освобождать оккупированные территории - ждала подлянку от белорусского фашиста. Дождалась.
Интересно, как быть внеблоковыми, когда у тебя несколько тысяч километров границ с фашистскими уродами на северо-востоке?
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20.03.2022 00:29 Ответить
Никак.
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20.03.2022 00:34 Ответить
Если Бульбофюрер все таки решится полезть в Украину то валите Точками У и артой НПЗ и беларускалий чтобы гнида надолго запомнила как лезть в Украину.
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20.03.2022 00:29 Ответить
Щось над Білорусью зникли цивільні літаки, може що глибока ніч?
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20.03.2022 00:30 Ответить
Тривожний знак
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20.03.2022 00:33 Ответить
Авиа в белостане тоже накрилась медним тазом так что летать там особо не куда да там и до єтого особо мало било рейсов.
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20.03.2022 01:54 Ответить
Та уже давно ясно,що Білорусь з трагічного мовчання народу,давно окуппована (РФ).І там давно вже немає Лукашенка,(він вроді нашого Януковича),його як горшок з гімном возять то в Москву,то назад.І треба поки остались ці пару днів,а може вже і годин бути готовими до другого фронту зі сторони Білорусів. Як би хотілось щоб остаток тих білоруських військ ******** кацапам в спину....Але...Але...Але.
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20.03.2022 00:33 Ответить
Ну недаремно ж білоруські дипломати тікали з України...Як і рюсські 23лютого!!!
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20.03.2022 00:33 Ответить
Зря только давали Бульбофюреру безнаказанно бомбить Украину с территории Беларашки
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20.03.2022 00:33 Ответить
Білоруси, ви не в спієте зрозуміти як вже відправитесь у агропекло
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20.03.2022 00:34 Ответить
Орки сунуться з білосрусії, обов'язково, тому зустріти їх треба достойно. Цигану вже втрачати нема чого, тому він і своїх може долучити. Впевнена, що наші військові знають, що з ними робити.

Доречі, а відрізняти кацапів від білорусів можна легко по акценту, особисто я роблю це миттєво. Достатньо кілька слів і я вже знаю, хто це - кацап чи білорус.
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20.03.2022 00:34 Ответить
У білорусів - свої розпізнавальні знаки: ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним
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20.03.2022 00:36 Ответить
Агония насильника у которого не стоит . Смертная казнь через повешение, чтоб не мучился, убогий.
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20.03.2022 00:37 Ответить
Белорусов с Бреста бросят вдоль польской границы, чтоб отрезать нам поставки. Интересно посмотреть, с какой скоростью они отправятся в скартофельный ад, и как быстро наши наконец-то ударят по Лунинцам и Мозырю…
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20.03.2022 00:47 Ответить
Якщо пішки - то не довго будуть у дорозі. Якщо кинуть авіацію та підтримку - то важко сказати.
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20.03.2022 01:43 Ответить
Що мають робити білоруси? Важко здогадатись?
Блокувати траси з заходу до Києва, але це хм точно не вдасться.
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20.03.2022 00:55 Ответить
В каком они количестве?
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20.03.2022 01:07 Ответить
Військо? 40 тис. Яжебацьок з палками казали що 120 тис.
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20.03.2022 01:32 Ответить
Від 10 до 13 тис це максимум які розуміють як тримати автомат.З них максимум 1 бригада яка має досвід десь в рашці.Їх просто знищать
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20.03.2022 01:50 Ответить
Перших три дні білоруцьких солдатен в полон не брати!
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20.03.2022 01:31 Ответить
Люди розумійте правильно 40 тис це вся армія. з них можуть задіяти максимум 10 тис. Всі інші це охорона кордону і купа купа мала логістики і т.і. Ну задіє він ці 10 тис які можуть начебто воювати.Їх вони небоєздані як війскові в них немає бойового злагодження і тим паче досвіду.Та й білоруси не сліпі бачуть скільки звідси йде ранених і вбитих росіян та кучу спаленої техніки вони такж бачуть.Тим паче їх точно в полон брати ніхто не буде.Лука також боїться всередині заворушень ,а на це потрібна армія.Якщо зайдуть всіх знищать.Але тоді ми можемо бити по Білорусі по всіх аєродромах і т.i
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20.03.2022 01:47 Ответить
Лукашенко в этой войне не принимает решения, он их выполняет.
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20.03.2022 01:55 Ответить
Офіційно лукашенсковскі беларуси у війну вв'язуватися не будуть, цього не хоче путлер тому що він тим чином вмішує у війну третю державу у зв'язку з чим це третя світова, путлер боїться причинно-наслідкових зв'язків, після Білорусії це може розв'язати руки й іншим державам наприклад : Великобританії, США, Польщі, Франції тим паче у осатаній скоро вибори і вона давно прагне перетягнути ковдру лідерства Європи у Німеччини.
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20.03.2022 02:27 Ответить
Думаю бульбаши будут воевать в кацапской форме.
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20.03.2022 04:45 Ответить
Найкраще, що виходить у білорусів, - рейкова війна.
Живе Белорусь!
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20.03.2022 05:25 Ответить
"

Также он назвал тревожным сигналом, что белорусские дипломаты покинули территорию Украины. "Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал, я говорю сейчас свою личную точку зрения, я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия "
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20.03.2022 10:03 Ответить
 
 