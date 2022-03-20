Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%, передовая попросту завалена трупами военных РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам России с призывом заметить потери их войск.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Вооруженные Силы продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям. Наносят российским войскам невиданные потери, отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

В местах особо жестоких боев передовая нашей обороны просто завалена трупами русских солдат. Эти трупы, эти тела никто не уносит. За ними гонят в наступление новые части. Некие резервы, которые командование войск РФ собирает где только может. Мы прекрасно понимаем, что в РФ есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб.

Хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова сын, мать, отец? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей, родителей, жен, детей, друзей. Вы этого не замечаете? А жертв будет больше, пока идет эта война. Война ваша против нас, России против Украины, на нашей земле", – сказал президент.

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