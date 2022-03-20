США хотят, чтобы Турция передала Украине российские комплексы С-400, - СМИ

Власти США на переговорах с Турцией подняли вопрос о возможности отправки в Украину зенитных комплексов С-400 производства России, принадлежащих Анкаре.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным издания, американские чиновники самого высокого ранга несколько раз за прошлый месяц поднимали на переговорах со своими коллегами из Турции вопросы о передаче на помощь Украине упомянутых зенитных комплексов, однако официального запроса Анкаре пока не поступало.

Кроме того, как отмечено, Вашингтон призвал другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400.

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Турция и Россия заключили контракт на передачу систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были осуществлены первые поставки. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил из партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.