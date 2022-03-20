США хочуть, щоб Туреччина передала Україні російські комплекси С-400, - ЗМІ

Влада США на переговорах з Туреччиною порушила питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії, які належать Анкарі.

Про це повіломляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.

Крім того, як зазначено, Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

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Нагадаємо: Туреччина та Росія уклали контракт на передачу систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів у 2017 році. У липні 2019 року було здійснено перші поставки. Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про поставки ракетних комплексів Patriot.