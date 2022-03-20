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США хочуть, щоб Туреччина передала Україні російські комплекси С-400, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ракетні,комплекси

Влада США на переговорах з Туреччиною порушила питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії, які належать Анкарі.

Про це повіломляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.

Крім того, як зазначено, Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

Читайте: Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями, - Данілов

Нагадаємо: Туреччина та Росія уклали контракт на передачу систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів у 2017 році. У липні 2019 року було здійснено перші поставки. Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про поставки ракетних комплексів Patriot.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
а кто два-три месяца кривлялся и ржал когда Джонсон и Байден кричали шо орки нападут?
кто их выставлял дурачками старыми а теперь визжит - памагити, нанаснапале?
Данилов ваще высрал себе на статью: Да мы еще с ноября знали шо нападут.(то есть то шо и с Крыма полезут - тоже знали?)
какой то блогер высрал шо у нас ваще почти все ВВС и ПВО уничтожено первыми обстрелами, если бы было так, то всю эту шоблу надо было сразу арестовать - эти знали, те ржали и тупо с Крыма орды полезли и захватили АЭС, а теперь всякие Зели и Люси искренне возмущаются - НАТО, чо не помогаешь.
еще говноХеращенок тупо сливает где обстрелы и сбили ли ракеты, как и Гомчаренко - и шо? арестованы?
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20.03.2022 07:08
+26
Досить вже. Вже не має де ставити в Україні ваші с-300, с-400, літаки та іншу техніку.
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20.03.2022 07:00
+23
Сарказм? Южное направление зза 8 лет не укреплено. Это сарказм? 8 лет нам говорили что через те 2 перешейка никто не пройдет ибо все там заминировано? В правительстве либо армии предатеь. И на высокой должности
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20.03.2022 07:34
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Якась дивна інформація, ****** на провокацію проти Туреччини.
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20.03.2022 07:00 Відповісти
але б це було б фантастично сильно! ))) москалы б просто обісралися від щвстя)))
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20.03.2022 07:57 Відповісти
Досить вже. Вже не має де ставити в Україні ваші с-300, с-400, літаки та іншу техніку.
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20.03.2022 07:00 Відповісти
а кто два-три месяца кривлялся и ржал когда Джонсон и Байден кричали шо орки нападут?
кто их выставлял дурачками старыми а теперь визжит - памагити, нанаснапале?
Данилов ваще высрал себе на статью: Да мы еще с ноября знали шо нападут.(то есть то шо и с Крыма полезут - тоже знали?)
какой то блогер высрал шо у нас ваще почти все ВВС и ПВО уничтожено первыми обстрелами, если бы было так, то всю эту шоблу надо было сразу арестовать - эти знали, те ржали и тупо с Крыма орды полезли и захватили АЭС, а теперь всякие Зели и Люси искренне возмущаются - НАТО, чо не помогаешь.
еще говноХеращенок тупо сливает где обстрелы и сбили ли ракеты, как и Гомчаренко - и шо? арестованы?
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20.03.2022 07:08 Відповісти
Это они и притянули русню к нам. Уговаривали и обхаживали его месяцами. Вина запада в этом тоже есть.
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20.03.2022 07:34 Відповісти
"Это они и притянули русню к нам. "
А ти, начебто, "нерусня"?
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20.03.2022 09:35 Відповісти
а ты нё кричишь случаем - Киев москву "крестил", он ее же и отпоет?
покричи, полегчает. кстати, у тя дид воевал? ну так рабы воевали за своих палачей против той же Европы(Сралин может, напасть хотел, не? танков и самолетов и стрелячек было - как у всего остального мира то, не?)
обхаживали блин. - зато не гнили миллионами во славу москвы! как те кто кричат - А вы обхаживали, спаситееее!!111
че, я может вру? или лгу?
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21.03.2022 06:46 Відповісти
Сер, ви дурак чи ворог?
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20.03.2022 07:10 Відповісти
це сарказм я так розумію
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20.03.2022 07:25 Відповісти
Сарказм? Южное направление зза 8 лет не укреплено. Это сарказм? 8 лет нам говорили что через те 2 перешейка никто не пройдет ибо все там заминировано? В правительстве либо армии предатеь. И на высокой должности
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20.03.2022 07:34 Відповісти
... за 3 года . Дурак или предатель ?
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20.03.2022 07:42 Відповісти
І в уряді, і в армії. І далеко не один. Можете не сумніватися.
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20.03.2022 07:43 Відповісти
Гляньте час реєстрації - все зрозумієте.
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20.03.2022 07:40 Відповісти
Це мобільні ЗРК, їх не лише не обов'язково ставити, а в нинішніх умовах не можна це робити більш, ніж на пів-години.
Після кожного сканування неба та/або пуску по повітряній цілі, вони міняють дислокацію, лише через це їх й досі не винищили повністю
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20.03.2022 12:15 Відповісти
БУЛО Б НЕ ПАГАНО-БИТИ ВОРОГА ЙОГО Ж ЗБРОЄЮ...
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20.03.2022 07:00 Відповісти
А вот это было бы классно! Но, посмотрим, что получится.
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20.03.2022 07:01 Відповісти
нуну с400 парашка зробила закладку чтоб не сбивали її літаки, типу свій-чужий
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20.03.2022 07:03 Відповісти
І надала таку зброю країні НАТО, яка тоді матиме змогу вирахувати цей код і поставити його на літаки та ракети НАТО? Дивне припущення.
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20.03.2022 07:07 Відповісти
Большое дело.
Меняешь одну китайскую микросхему на другую.
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20.03.2022 07:08 Відповісти
Пысы.
Пардон - там вапще тайванские микросхемы стоят.
Ой, вей!
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20.03.2022 07:29 Відповісти
Микросхемы - тайваньские. А исходники российские. Думаете так легки найти закладки?
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20.03.2022 07:35 Відповісти
Причем тут исходники?
Коды содержаться в рпзу и совпадают с теми же для аналоговых систем.
Расшифровка - дело доли секунды.
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20.03.2022 07:45 Відповісти
Выкуси микрасхему уместе с исходником. ПС. Переформатируй нах и усё.
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20.03.2022 11:19 Відповісти
Коди запиту та відповіді системи розпізнавання "свій-чужий" постійно змінюються. І змінюються вони синхронно і на літаках, і на ППО однієї армії. Ніяких закладок при цьому не наставиш в ППО
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20.03.2022 07:28 Відповісти
Вы програмист на яве? закладки можно так закопать что и вправду фиг найдеш их.Это не 16кб как в первых су- 27. Думается там кода намного больше.
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20.03.2022 07:38 Відповісти
И как, по твоему, они меняюся?
По прежнему вращают некий цилиндр, или таки зашили в рпзу?
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20.03.2022 07:38 Відповісти
Апаратура свій-чужий разом з комплексам (точніше системою, бо С-400 це ЗРС) в Турцію не поставлялася, бо вона цілком таємна і в ній нема сенсу, тому що Турція використовує апаратуру свій-чужий НАТО.
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20.03.2022 09:14 Відповісти
Влада США на переговорах з Туреччиною порушила питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії, які належать Анкарі.? Ось така цинічна "дипломатична гра" в доброго дядечка, знаючи напевно що Туреччина не стане передавати Україні зенітні комплекси С-400
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20.03.2022 07:06 Відповісти
Просто з-за поставок С-400 для Туреччини США виключили її з програми по Ф-35, тепер черговий раз пропонують одуматись, зберегти обличчя, допомогти Україні і отримати ********** літаки. Тонка гра і файний тролінг рашки ))
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20.03.2022 09:17 Відповісти
Можливо є і вказаний Вами мотив... Однак слова, слова...
США хочуть! А насправді наймогутніша держава світу, НАТО... дозволяють Путіну відновлювати

postЯлтинський "мір"...
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20.03.2022 09:26 Відповісти
Ви вірите що рашка в силах проковтнути Україну? Я не вірю, да і США з їхніми розвідками не вірить.
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20.03.2022 10:34 Відповісти
Эта С 400 если будет поставлена проживет максимум два дня и будет уничтожена. Каждая работающая рлс это мишень для ракет. Любой военный специалист это понимает, что одна система не решает ничего. Это должен быть целый комплекс систем пво и про, а его создают не за день и не за месяц.
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20.03.2022 07:10 Відповісти
эрдоган благодарит вас за подсказку как отмазаться от этого всего.
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20.03.2022 07:17 Відповісти
Эрдоган я уверен и не в курсе этого. Вся эта новость из пальца высосана
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20.03.2022 09:27 Відповісти
Кабы Порошенко за пару дней воссоздал ПВО вокруг Киева и хрен кто ее уничтожил.
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20.03.2022 07:19 Відповісти
INTERFAX.RU - Московія поставила Туреччині системи протиповітряної оборони (ППО) це десятки С-400 "Тріумф" на $2,5 млрд. І в комплексі з ППО України С-300. С - 200 ... та ін. було б повністю перекрито наше мирне небо від кривавих нальотів московських фашистів окупантів кривавого маніяка )(уйла.
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20.03.2022 07:25 Відповісти
Тут є купа моментів. По перше москальня позиціонувала його і рекламувала як суперзброя і вундервафля, яка може закрити надійно небо на радіус до 400 км. Тому в любому випадку буде результат, або обісреться і цю вундервафлю перестануть боятися і ніхто більше не купе, або допоможе зберегти багато життів українців.
По друге Туреччина збереже обличчя і отримає ********** Ф-35.
По третє проаналізувавши всі технології можно буде ефективніше протидіяти цим системам при звільнені Криму та в прикордонних районах, куди розповсюджується дія цих систем з москальщини. В четверте досліджені технології з'економлять багато часу для створення власних ******** комлексів в майбутньому.
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20.03.2022 09:24 Відповісти
Существуют ракеты специально наводящиеся для поражения работающих РЛС, применяются они с самолетов на большой дальности. Это при условии что РЛС не стационарная, стационарная уничтожается намного проще баллистическими ракетами даже при выключенной рлс. Если мобильный вариант рлс , то как правило для уничтожения будут использоваться несколько самолетов, а не один. И шансы справиться у одной системы пво с несколькими атакующими ее целенаправленно ракетами практически нулевые. Нам нужны не С 400 и не С 300, а мобильные системы типа Бук М1 западные аналоги, например немецко французская система Роланд .Но это надо переучиваться специалистам.
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20.03.2022 09:35 Відповісти
Там не написано,что локатор не обязательно держать постоянно ключеным?)))Локатор на данной фундервафле,ка и на остальном включается на время быстро обнаружить и пуск ракеты
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20.03.2022 10:32 Відповісти
И дальше? Обнаружен комплекс во время включения, засекли место расположения. Есть у козломордых спутниковое наблюдение, найти и поразить в дальнейшем зная откуда было включение и контролируя окружающую местность не проблема. Комплекс это не коробка спичек, ее не спрячешь в карман и не уедешь тайно
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20.03.2022 10:57 Відповісти
Розберемось по пунктах.
1. Противорадіолокаційні ракети в свій час були дуже ефективними, той же Шрайк в США був неприємним сюрпризом для радянських ППО, основними тактиками проти якого була постійна зміна позицій (актуально для ПВО СВ таких як Шилка, Тунгуска, Оса, (Торів ще не було), Куб (експортна назва Квадрат), Круг, для них закладався час розгортання та згортання не більше 5-10 хвилин. При цьому здійснювалась тактика скакання по частотах РЛС та обмежений час випромінення, тобто станція розгорнута але не світиться, отримує цілевказування від РТВ та включається тільки коли ціль входить в зону ураження, після застосування міняє позицію під прикриттям іншої батареї дивізіону.
2. Чи чули ви за час цієї війни про успішне використання даної зброї з любого боку?
3. ******* системи (в тому числі і С-400) розробляються з урахуванням протистояння цим ракетам як на радіолокаційному рівні, так і шляхом їх ураження наявними засобами. Радіолокаціні методи заключаються в скаканні частотами, використанням складних фазо і частотно модульованих сигналів, використанням декількох рознесених прийомних і передающих станцій з перманентним включенням. Ураження - це звичайна ракета не малих розмірів (якщо не входить в зону діх ППО, а для С-400 по заявленим ТТХ це 400 км.) для боротьби з якими і заточена дана ЗРС. А цільових каналів тільки в дивізіоні С-300 6 шт, ракетних 12, в С-400 більше, гляньте у відкритих джерелах. Про масований удар такими ракетами з відстані 400 км теж утопія, поки вони пролетять 400 км по них є час відпрацювати декілька разів, що збільшує імовірність збиття всіх ціле. І станцій виявлення та цілевказування далеко не одна, а станції супроводження вмикаються тільки на час захоплення та наведення ракет. Да і Великі системи завжди працюють у зв'язці з ППО малої дальності (оса, тор, с-125 і Куб) та безпосереднього прикриття (ЗУ, прзк, шилка, тункуска).
Короче питання дуже велике, наскільки зміг розкрив. Система ППО мусить бути ешелонованою, один комплекс ставити тупо...
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20.03.2022 10:33 Відповісти
Так я полностью согласен с тем что написано, а главное с выводом: Система ППО мусить бути ешелонованою, один комплекс ставити тупо...
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20.03.2022 10:53 Відповісти
Цікаво наскільки розважливою виявиться Турція.
Адже через ці cpaні-400 вона втратила доступ до F-35і інших хай-тех військових розробок.
Не говорячи про інші економічні і фінансові преференції, втрату яких сподівалася компенсувати за рахунок мокшанського улусу, який сьогодні у свою чергу опинився у повній економічно-фінансовій дупі.
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20.03.2022 07:12 Відповісти
Турция из-за этого контракта была выкинута из "клуба F-35", и лишилась контракта на "Пэтриоты". Конечно всё может возобновиться, но есть нюансы. Первый - это "восток-дело тонкое", и "Эрдоган-таракан" может до сих пор таить восточные обиды. Второй нюанс - ввиду сложности проесса, и потому вовлеченности большого количества людей в обсуждение проблемы всегда происходит слив информации, и как следствие, каzzабы уже начали засеивать морской путь от Босфора до Украины своим говном. Так что любые поставки морем в ближайшем обозримом будущем без идущих впереди тральщиков будут не реальны.







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Точно не знаю, сколько дивизионов из четырёх законтрактованых рф уже успела поставить, но даже два могли бы значительно улучшить ситуацию в треугольнике Сумы-Полтава-Северодонецк и на дуге Запорожье-КривойРог-Николаев.
И как-то странно звучат призывы про "другие страны". Единственная "другая страна" которая могла бы дать/продать - это Индия. Но этого никогда не будет. Это всё равно, что просить С-400 у Китая.



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20.03.2022 08:32 Відповісти
В теме одни спецы даже страшно что то комментировать !
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20.03.2022 07:16 Відповісти
Согласен, были же нормальными вирусологами 😁
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20.03.2022 08:03 Відповісти
ну і нах про це звиздіти?
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20.03.2022 07:17 Відповісти
комментировать тут нечего. либо фейк либо бред.
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20.03.2022 07:19 Відповісти
У Парашестана уже почти не осталось высокоточного оружия,толку с С400 мало а вот крошить их технику на земле это Направление Главного Удара.
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20.03.2022 07:34 Відповісти
Лучше би крошили л/с, чтоби сделать содата нада 19 год, танк сделают за месяц, а если учесть мегатонни сов.лома, то и того бистрее
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20.03.2022 08:15 Відповісти
Если это не вранье то мы увидим истинное отношение Турции к нашей стране.
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20.03.2022 07:38 Відповісти
Турція може погодитися за однієї умови - протекторату над Кримом. Кримські татари не проти...
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20.03.2022 08:58 Відповісти
беспроигрышная ситуация если сработает значит кацалеты говно если нет значит у них пво нету тоже
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20.03.2022 07:38 Відповісти
а як же продаж помідорів лаптєногім??
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20.03.2022 07:39 Відповісти
Чи наважиться Туреччина?
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20.03.2022 07:46 Відповісти
Страны НАТО совсем от рук отбились?
Даже США не слушаются.
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20.03.2022 07:47 Відповісти
Если США дадут Турции несколько систем "Патриот" для замены С-400 и снимут с них санкции связанные с покупкой С-400 (а именно ограничения на покупки F-35) то Турция возможно на это и пойдет.
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20.03.2022 07:50 Відповісти
Миги уже штаты хотели ,чтоб нам передали. Но позже передумали.
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20.03.2022 07:58 Відповісти
Штати активно шукають будь-які шляхи посилення обороноздатності України. Респект їм за це. Демократія в дії. До речі, за весь час в США не було жодного президента-єврея...
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20.03.2022 09:01 Відповісти
ЄС і США повинні бути зацікавлені в капітуляції путіна якнайшвидше.тому,що ця війна руйнує економіку в глобальному масштабі.а тому краще зараз надати Україні максимальну військову допомогу і якнайшвидше. промєдлєніє смєрті подобно.
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20.03.2022 07:58 Відповісти
Спірний висновок. Послаблення Росії в багатьох сенсах вигідно і США, і Європі, і в цілому планеті.
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20.03.2022 09:03 Відповісти
Нажаль, ніхто не зацікавлений у скорішому закінченні війни. Ні США, ні ЄС, ні Китай.
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20.03.2022 12:45 Відповісти
До тих країн, які мнуться з передачею засобів ППО більшої дальності, не доходить, що чим більше українці їхньою зброєю зараз знищать кацапських аналоговнєтів, то тим менше загрози буде їм. А їхні засоби ППО миттєво окупляться, а не стоятимуть без діла.
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20.03.2022 08:24 Відповісти
Нам треба український бліцкриг над ***********. Неможна затягувати з деморалізованими фашистами.
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20.03.2022 08:27 Відповісти
Оооо! Классс!
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20.03.2022 08:49 Відповісти
Тоді накладали на Туреччину санкції за те, що вона купила ці комплекси, а тепер просять передати Україні. От воно як повернулось.)
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20.03.2022 08:50 Відповісти
Пока ВСУ ждут с300, с400, и прочие вещи, которые будут через месяц, то нужно делать другие системы оповещения и реакции. Например крылатые ракеты могут сбить даже пулеметчики и расчёты пзрк, они летят 200м/с и низко. Как по мне, чтоб не раскрывать местонахождение РЛС, нам нужна система оповещения и наблюдения с помощью визуальных наблюдателей, которые находятся по маршруту следования к потенциально важным объектам. Желательно, чтоб эти наблюдатели были оснащены какой-нибудь ОЛС или хотя бы тепловизором, а в идеале дрон с круговой ОЛС, которые будет большой сектор закрывать. Я бы на месте наших программистов сделал ещё какие-нибудь автоматические программные системы, которые распознают звук полёта ракеты и отправляют оповещение на командный пункт. Вчера была новость, что даже точку у сбили стингером, я так понимаю на встречном курсе с ясным небом. Так что нужно работать. Может уже что-то делают из этого. А может и нет.
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20.03.2022 08:53 Відповісти
Турция для вида может стать в позу, но про себя только посмеётся
и получит наконец все новейшие ништяки.
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20.03.2022 09:06 Відповісти
ЗНОВУ ЖУРНАШЛЮХИ язиками чешуть... ТВАРЮКИ, ну були вже літаки, було ПВО, які з вАШОЮ (недорогі мої) допомогою ТВАРІ не дійшли до України... Продовжуємо???? Так чим вони від срако-, ой блюдолиза відрізняються... СТАТТЮ в Кримінальний кодекс ЗА ПОШИРЕННЯ В ЗМО хоч чогось, що навіть теоретично може завдати шкоди боєздатності держави. А якщо завдало - ПОЖИТТЄВЕ, нажаль розстріл прибрали для цих звиздунів від народження...
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20.03.2022 09:21 Відповісти
Считаю, что журнашлюхи просто уже из пальца высасывают "новость", чтобы их читали. Турция, кажется, "и нашим, и вашим", и раз они в 2017 решили пойти в сторону от НАТО, то сейчас не передадут они нам никакие С-400, нужны бы им были те Patriot - они бы ими обзавелись с самого начала.

Больше волнует, как там С-300? Словаки тоже жиденько обосрались перед угрозами *****?
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20.03.2022 10:09 Відповісти
Считай себе.
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Давайте вгадаємо з одного разу, чи надасть лєпший друг нашого преза Ердоган Україні в обмін на майбутні поставки Петріотів та Ф-35 (підвищівши обороноздатність Туреччини в рази) цей совковий металобрухт. Чи пожертвує відносинами з ******, та русо-турісто олінклюзів?
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20.03.2022 12:19 Відповісти
Якщо ви будете поставляти комплекси С-300,С-400 як закриваєте небо над Україною,то ми будемо мати вас ввиду.
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20.03.2022 12:34 Відповісти
Задовбали вже ці "передавуни". ************* одне на одного передачу ППО, а самі всі сцють в баночку, із США на чолі.
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20.03.2022 12:47 Відповісти
Турция закупила комплексы С-400, чтобы было чем сбивать воздушные цели российского типа. Этой операцией по передаче С-400 от Турции Украине будет также проведен экзамен Ирану.
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20.03.2022 21:18 Відповісти
Ерунда какая-то!
Не говоря уже о всём прочим - у Украины нет персонала обученного!
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21.03.2022 09:03 Відповісти
 
 