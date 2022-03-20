США хочуть, щоб Туреччина передала Україні російські комплекси С-400, - ЗМІ
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Влада США на переговорах з Туреччиною порушила питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії, які належать Анкарі.
Про це повіломляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За даними видання, американські чиновники найвищого рангу кілька разів за минулий місяць порушували на переговорах зі своїми колегами з Туреччини питання про передачу на допомогу Україні згаданих зенітних комплексів, проте офіційного запиту Анкарі поки що не надходило.
Крім того, як зазначено, Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.
Нагадаємо: Туреччина та Росія уклали контракт на передачу систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів у 2017 році. У липні 2019 року було здійснено перші поставки. Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про поставки ракетних комплексів Patriot.
Будь ласка, зачекайте...
кто их выставлял дурачками старыми а теперь визжит - памагити, нанаснапале?
Данилов ваще высрал себе на статью: Да мы еще с ноября знали шо нападут.(то есть то шо и с Крыма полезут - тоже знали?)
какой то блогер высрал шо у нас ваще почти все ВВС и ПВО уничтожено первыми обстрелами, если бы было так, то всю эту шоблу надо было сразу арестовать - эти знали, те ржали и тупо с Крыма орды полезли и захватили АЭС, а теперь всякие Зели и Люси искренне возмущаются - НАТО, чо не помогаешь.
еще говноХеращенок тупо сливает где обстрелы и сбили ли ракеты, как и Гомчаренко - и шо? арестованы?
А ти, начебто, "нерусня"?
покричи, полегчает. кстати, у тя дид воевал? ну так рабы воевали за своих палачей против той же Европы(Сралин может, напасть хотел, не? танков и самолетов и стрелячек было - как у всего остального мира то, не?)
обхаживали блин. - зато не гнили миллионами во славу москвы! как те кто кричат - А вы обхаживали, спаситееее!!111
че, я может вру? или лгу?
Після кожного сканування неба та/або пуску по повітряній цілі, вони міняють дислокацію, лише через це їх й досі не винищили повністю
Меняешь одну китайскую микросхему на другую.
Пардон - там вапще тайванские микросхемы стоят.
Ой, вей!
Коды содержаться в рпзу и совпадают с теми же для аналоговых систем.
Расшифровка - дело доли секунды.
По прежнему вращают некий цилиндр, или таки зашили в рпзу?
США хочуть! А насправді наймогутніша держава світу, НАТО... дозволяють Путіну відновлювати
postЯлтинський "мір"...
По друге Туреччина збереже обличчя і отримає ********** Ф-35.
По третє проаналізувавши всі технології можно буде ефективніше протидіяти цим системам при звільнені Криму та в прикордонних районах, куди розповсюджується дія цих систем з москальщини. В четверте досліджені технології з'економлять багато часу для створення власних ******** комлексів в майбутньому.
1. Противорадіолокаційні ракети в свій час були дуже ефективними, той же Шрайк в США був неприємним сюрпризом для радянських ППО, основними тактиками проти якого була постійна зміна позицій (актуально для ПВО СВ таких як Шилка, Тунгуска, Оса, (Торів ще не було), Куб (експортна назва Квадрат), Круг, для них закладався час розгортання та згортання не більше 5-10 хвилин. При цьому здійснювалась тактика скакання по частотах РЛС та обмежений час випромінення, тобто станція розгорнута але не світиться, отримує цілевказування від РТВ та включається тільки коли ціль входить в зону ураження, після застосування міняє позицію під прикриттям іншої батареї дивізіону.
2. Чи чули ви за час цієї війни про успішне використання даної зброї з любого боку?
3. ******* системи (в тому числі і С-400) розробляються з урахуванням протистояння цим ракетам як на радіолокаційному рівні, так і шляхом їх ураження наявними засобами. Радіолокаціні методи заключаються в скаканні частотами, використанням складних фазо і частотно модульованих сигналів, використанням декількох рознесених прийомних і передающих станцій з перманентним включенням. Ураження - це звичайна ракета не малих розмірів (якщо не входить в зону діх ППО, а для С-400 по заявленим ТТХ це 400 км.) для боротьби з якими і заточена дана ЗРС. А цільових каналів тільки в дивізіоні С-300 6 шт, ракетних 12, в С-400 більше, гляньте у відкритих джерелах. Про масований удар такими ракетами з відстані 400 км теж утопія, поки вони пролетять 400 км по них є час відпрацювати декілька разів, що збільшує імовірність збиття всіх ціле. І станцій виявлення та цілевказування далеко не одна, а станції супроводження вмикаються тільки на час захоплення та наведення ракет. Да і Великі системи завжди працюють у зв'язці з ППО малої дальності (оса, тор, с-125 і Куб) та безпосереднього прикриття (ЗУ, прзк, шилка, тункуска).
Короче питання дуже велике, наскільки зміг розкрив. Система ППО мусить бути ешелонованою, один комплекс ставити тупо...
Адже через ці cpaні-400 вона втратила доступ до F-35і інших хай-тех військових розробок.
Не говорячи про інші економічні і фінансові преференції, втрату яких сподівалася компенсувати за рахунок мокшанського улусу, який сьогодні у свою чергу опинився у повній економічно-фінансовій дупі.
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Точно не знаю, сколько дивизионов из четырёх законтрактованых рф уже успела поставить, но даже два могли бы значительно улучшить ситуацию в треугольнике Сумы-Полтава-Северодонецк и на дуге Запорожье-КривойРог-Николаев.
И как-то странно звучат призывы про "другие страны". Единственная "другая страна" которая могла бы дать/продать - это Индия. Но этого никогда не будет. Это всё равно, что просить С-400 у Китая.
Даже США не слушаются.
и получит наконец все новейшие ништяки.
Больше волнует, как там С-300? Словаки тоже жиденько обосрались перед угрозами *****?
Не говоря уже о всём прочим - у Украины нет персонала обученного!