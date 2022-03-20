Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать, - Венедиктова

Нужно создать гарантии от возникновения последующих вероятных диктаторов в Российскй Федерации.

Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.

"Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать. И обеспечить ей гарантии безопасности от последующих возможных диктаторов и потенциальных военных преступников в будущем", – заявила она.

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