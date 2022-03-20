10 195 52
Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нужно создать гарантии от возникновения последующих вероятных диктаторов в Российскй Федерации.
Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.
"Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать. И обеспечить ей гарантии безопасности от последующих возможных диктаторов и потенциальных военных преступников в будущем", – заявила она.
Топ комментарии
+46 Планшет Студента
показать весь комментарий20.03.2022 11:14
+20 Captain Blood ca8a20db
показать весь комментарий20.03.2022 11:17
+14 olele
показать весь комментарий20.03.2022 11:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони брали у путіна гроші за дуже важливу для війни роботу - довго дурили світ, наслідуючи цивілізаційну наукову культуру, до сліпого розуміння того, що росія - це терористична держава, яка готується до геноциду нас.
путіну не була потрібна ніяка наука - вчені отримували свої гроші лише за обман західників.
(З листа до Міжнародного конгресу математиків)
Коммунизм - это вывеска. Вывеску сменили, а нутро осталось. Были цари немцы - стал царь грузин. Имперское нутро не меняется.
прокурор поклонска № 2
Отдельные придурки ею пачкают територии не только раши .
Надо обратить внимание западных лидеров и ввести огромные штрафы и уголовное наказание в мире