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Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

Нужно создать гарантии от возникновения последующих вероятных диктаторов в Российскй Федерации.

Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.

"Российскую Федерацию нужно дефашизировать и деядернизировать. И обеспечить ей гарантии безопасности от последующих возможных диктаторов и потенциальных военных преступников в будущем", – заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ, - Венедиктова
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Топ комментарии
+46
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 11:14
+20
Репарації, денаціфікація, демілітарізація, відмова від ЯО.
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20.03.2022 11:17
+14
...Всі російські вчені, музиканти, спортивна культура тощо відіграли свою роль у війні, абсолютно незалежно від їхніх політичних поглядів.
Вони брали у путіна гроші за дуже важливу для війни роботу - довго дурили світ, наслідуючи цивілізаційну наукову культуру, до сліпого розуміння того, що росія - це терористична держава, яка готується до геноциду нас.
путіну не була потрібна ніяка наука - вчені отримували свої гроші лише за обман західників.
(З листа до Міжнародного конгресу математиків)
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20.03.2022 11:20
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Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 11:14 Ответить
Вянедиктова! А может нужно провести деЕрмакизацию, деАрахимзацию, деТатаровозацию...
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20.03.2022 11:21 Ответить
В спам за розбрат під час війни.
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20.03.2022 11:41 Ответить
Нарешті від неї почув шось корисне і правильне.
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20.03.2022 18:42 Ответить
Хоть би це розуміли на заході!
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20.03.2022 11:17 Ответить
...Всі російські вчені, музиканти, спортивна культура тощо відіграли свою роль у війні, абсолютно незалежно від їхніх політичних поглядів.
Вони брали у путіна гроші за дуже важливу для війни роботу - довго дурили світ, наслідуючи цивілізаційну наукову культуру, до сліпого розуміння того, що росія - це терористична держава, яка готується до геноциду нас.
путіну не була потрібна ніяка наука - вчені отримували свої гроші лише за обман західників.
(З листа до Міжнародного конгресу математиків)
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20.03.2022 11:20 Ответить
ото ж бо і воно...на заході живуть іншими цінностями ніж "половци і пичинегі"
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20.03.2022 11:21 Ответить
Кастрировать, чтобы не размножались.
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20.03.2022 11:17 Ответить
Репарації, денаціфікація, демілітарізація, відмова від ЯО.
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20.03.2022 11:17 Ответить
РФ має припинини існувааня - це ультиматум Народу України!
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20.03.2022 11:18 Ответить
Денуклеаризавати
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20.03.2022 11:19 Ответить
А в московии когда последний раз не было диктатора? Наверное, за исключением Горбачёва, там постоянно были в той или иной степени диктаторы, потому что кацапы любят "сильную руку", любят подчиняться и любят, когда власть думает за них и диктует, что делать. Кого себе рабы могут выбрать правителем? Рабы, которые презирают демократию и для которых "либерал" - ругательство.
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20.03.2022 11:19 Ответить
Горбачёв - раздутый западом миф о khaorishi rooski.
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20.03.2022 11:26 Ответить
недобили комунізм--появився рашизм..недобєм рашизм ,наші діти і внуки стикнуться знову з якоюсь людиноненависницькою ідеологією
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20.03.2022 11:19 Ответить
Да не в коммунизме дело. российская империя боролась с украинской культурой ничуть не меньше совка. Это при петре ещё начала запрещать украинские книги, это при александрах коллаборантами проводилась линия о том, что "украинскава изыка ни сущиствуит". Ну, прочем, тогда и Грецию пытались записать в "русский мир", довольно успешно создав миф о том, что славяне-де расселились не то что по Пелопонессу, а и до Кипра (спойлер - ни генетические, ни лингвистические, ни даже надёжные исторические данные этого не подтверждают).

Коммунизм - это вывеска. Вывеску сменили, а нутро осталось. Были цари немцы - стал царь грузин. Имперское нутро не меняется.
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20.03.2022 11:31 Ответить
О, зачёт, хоть щось розумне нарешті побачило око государєво)))
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20.03.2022 11:20 Ответить
ти штепу посадити не можешь вже скільки років ,
прокурор поклонска № 2
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20.03.2022 11:21 Ответить
А в першу чергу - депутінозувати.
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20.03.2022 11:21 Ответить
І хто цим займеться ?
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20.03.2022 11:22 Ответить
...і все це називається одним словом - ДЕРУСИФІКАЦІЯ.
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20.03.2022 11:22 Ответить
Я б додав, що деяких високопосадовців, особливо з ОПи потрібно дефантазувати та демалоросизувати.
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20.03.2022 11:23 Ответить
Уррраааа! Діяльність ОПЗЖ і ще 10 проросійських партій заборонили - РНБО
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20.03.2022 11:25 Ответить
Мандатов лишать пожизненно надо, а то они ребрендинг сделают и опять какую-то ЖОПу выкатят
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20.03.2022 11:45 Ответить
Не все одразу, шановна, не все одразу...
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20.03.2022 11:47 Ответить
З конфіскацією на користь відбудови УКРАЇНИ
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20.03.2022 13:27 Ответить
підозру касабским холуям легше об"явити чім посадити тут всіх агентів кремляді
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20.03.2022 11:25 Ответить
Об этом думают умные и дальновидные люди всей планеты! Осталось только им решится на жертвы и потребовать от их правительств вступить в войну на стороне Украины!
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20.03.2022 11:27 Ответить
А також деєрмакізація України
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20.03.2022 11:27 Ответить
И стерилизовать всё тамошнее население.
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20.03.2022 11:28 Ответить
В срочном порядке изобрести вакцину от размножения уродов
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20.03.2022 13:25 Ответить
Вот.

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20.03.2022 13:35 Ответить
Венедиктова , начните со.свастики Z
Отдельные придурки ею пачкают територии не только раши .
Надо обратить внимание западных лидеров и ввести огромные штрафы и уголовное наказание в мире
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20.03.2022 11:29 Ответить
O то молодець! Именно такая позиция в зеркальном виде должна быть у МЗС с самого начала.
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20.03.2022 11:30 Ответить
Экономические санкции против росии ввели но многие европейские компании продолжают работать...Bayer (Германия),Leroy Merlin (Франция),Johnson &Johnson(США) TotalEnergies (Франция),Pirelli (Италия),SwatchGroup (Швейцария)...METRO ( Германиия)... как то так.
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20.03.2022 11:35 Ответить
Ути-Пути! А где там сейчас наш Медведчук?
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20.03.2022 11:37 Ответить
венедиктова выдаёт желаемое за действительное. нужно всего лишь военное преимущество в в военной технике (все виды), авиации на море. и как это называли раньше Оружие победы. у Украины нет ни чего из этого. в основном только пехота и переносные пзрк.
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20.03.2022 11:39 Ответить
Пшел на ***, бот кацапский.
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20.03.2022 12:09 Ответить
...а також денаукувати, каструвати кожного кацапа та стерилізувати кожну вонючу кацапку... щоб більше ніколі дебільні кацапи на цій Землі не з'являлись...
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20.03.2022 11:39 Ответить
Ти кацапська мразота! Сьогодні одне ******, а завтра інше. Це якою мразотою треба бути Зе, щоб зібрати біля себе всю цю шваль, призвіща не буду переписувати, це все керівництво, весь Кабмін, пів ВР. Це просто лютий *******!
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20.03.2022 11:46 Ответить
Волю поневоленим народам московії!
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20.03.2022 12:09 Ответить
Рашку просто напросто нужно развалить до границ Московии , без права иметь своё оружие . Чукотские оленеводы будут московитов крышевать .
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20.03.2022 12:10 Ответить
Запрацював флюгер і Бандера вже очі не коле. Але ж нутро не помінялося, а ми це бачимо. Після війни ця братія вся має піти.
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20.03.2022 12:14 Ответить
И еще **************** и де шизофренизировать
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20.03.2022 12:21 Ответить
Оце правильно. А то завила про імунітет ху.ла. Ледь не кожен виступ держслужбовця високого рангу повинен закінчуватися, по типу, "карфаген має бути розрушеним"' а на наш лад - росія має припинити існування.
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20.03.2022 12:26 Ответить
А, може, краще ... в очі?
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20.03.2022 12:44 Ответить
От это да! Насколько я ее не перевариваю , но этому аплодирую стоя!
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20.03.2022 12:46 Ответить
Спочатку треба депортнорізувати українську прокуратуру та суди
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20.03.2022 12:59 Ответить
ПаРаша має бути диференційована на 30-40 частин і повернута до стану, в якому вони виповзли із мокшанських боліт і позазили з дерев....
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20.03.2022 13:04 Ответить
Добре що ся скажена прокурорська ***** тимчасово на боці України і кацапи зможуть відчути на собі всю лють прикормленого ними ж українського правосуддя.
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20.03.2022 13:48 Ответить
Вона навіть не знає, що то є денуклеаризація.
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20.03.2022 15:15 Ответить
Скажите , а что будет если целевое попадание в ядерные головки в Росиию , хочу объяснить американцам , что это безболезненно для мира !?
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20.03.2022 15:27 Ответить
Прокурору овации.
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20.03.2022 15:56 Ответить
 
 