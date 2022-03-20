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Російську Федерацію треба дефашизувати та деядернізувати, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Потрібно створити гарантії від появи наступних можливих диктаторів у Російській Федерації.
Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Російську Федерацію треба дефашизувати та деядернізувати. І забезпечити їй гарантії безпеки від наступних можливих диктаторів і потенційних воєнних злочинців в майбутньому", - заявила вона.
Топ коментарі
+46 Планшет Студента
показати весь коментар20.03.2022 11:14
+20 Captain Blood ca8a20db
показати весь коментар20.03.2022 11:17
+14 olele
показати весь коментар20.03.2022 11:20
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Вони брали у путіна гроші за дуже важливу для війни роботу - довго дурили світ, наслідуючи цивілізаційну наукову культуру, до сліпого розуміння того, що росія - це терористична держава, яка готується до геноциду нас.
путіну не була потрібна ніяка наука - вчені отримували свої гроші лише за обман західників.
(З листа до Міжнародного конгресу математиків)
Коммунизм - это вывеска. Вывеску сменили, а нутро осталось. Были цари немцы - стал царь грузин. Имперское нутро не меняется.
прокурор поклонска № 2
Отдельные придурки ею пачкают територии не только раши .
Надо обратить внимание западных лидеров и ввести огромные штрафы и уголовное наказание в мире