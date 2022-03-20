Російську Федерацію треба дефашизувати та деядернізувати, - Венедіктова

Потрібно створити гарантії від появи наступних можливих диктаторів у Російській Федерації.

Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Російську Федерацію треба дефашизувати та деядернізувати. І забезпечити їй гарантії безпеки від наступних можливих диктаторів і потенційних воєнних злочинців в майбутньому", - заявила вона.

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