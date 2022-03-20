В победу верят 93% украинцев, против перемирия выступают 89%, - опрос

Подавляющее большинство украинцев, 93%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ. Уверенность в победе доминирует во всех регионах страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Почти половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с РФ уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Лишь 12% полагают, что война завершится через полгода-год или больше.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных, четверть – не поддерживают. Несколько больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке страны, но и в других регионах также таких большинство.

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Кроме того, подписание временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины по мнению 89% населения неприемлемо.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: чуть больше 3,1%.