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война (46661) опрос (2618) победа (565)

В победу верят 93% украинцев, против перемирия выступают 89%, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

україна,війна,перемога

Подавляющее большинство украинцев, 93%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ. Уверенность в победе доминирует во всех регионах страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 18 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Почти половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с РФ уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Лишь 12% полагают, что война завершится через полгода-год или больше.

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных, четверть – не поддерживают. Несколько больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке страны, но и в других регионах также таких большинство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев считают целью РФ уничтожение украинского народа. Абсолютное большинство не готово отдавать Крым и Донбасс, - соцопрос "Рейтинга"

Кроме того, подписание временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины по мнению 89% населения неприемлемо.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: чуть больше 3,1%.
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Топ комментарии
+55
В украинском Севастополе подпишем перемирие, не раньше!
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20.03.2022 11:33
+36
Отак от.
Так що зрада не пройде.
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20.03.2022 11:34
+33
Почалося з Криму України, то там повинно бути і завершено.
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20.03.2022 11:38
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В украинском Севастополе подпишем перемирие, не раньше!
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20.03.2022 11:33 Ответить
Почалося з Криму України, то там повинно бути і завершено.
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20.03.2022 11:38 Ответить
никакого перемирия до полной капитуляции и развала Рахи ..
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20.03.2022 11:39 Ответить
Вже занадто велику ціну заплатили щоб підписувати будь-які перемиря, капітуляція зколінавстану! Ні більше-ні менше!
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20.03.2022 12:01 Ответить
Зацените видос! Умора ))))
https://twitter.com/i/status/1505453815100841989
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20.03.2022 11:34 Ответить
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20.03.2022 11:46 Ответить
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20.03.2022 14:00 Ответить
Отак от.
Так що зрада не пройде.
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20.03.2022 11:34 Ответить
Уррррааааа! Діяльність ОПЗЖ і ще 10 проросійських партій заборонили - РНБО
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20.03.2022 11:40 Ответить
Там ще написано на період воєнного стану.
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20.03.2022 11:41 Ответить
Починати ж з чогось треба.
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20.03.2022 11:43 Ответить
То щоб не розбіглися і запад не хрюкав ...
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20.03.2022 11:44 Ответить
Не відновляться. Всі розбіжуться.
І у них нема ні ленд-лізу, ні плана маршала.
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20.03.2022 11:47 Ответить
Ніяких переговорів, крапка.
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20.03.2022 11:34 Ответить
Это смотря какие переговоры. Например предложить россии выбрать один из вариантов:
а) расстрелять путина
б) повесить путина
в) оставить в клетке Киевского зоопарка и развлекать туриста
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20.03.2022 11:42 Ответить
Я выбираю ПРИЗ! - вариант в).
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20.03.2022 12:23 Ответить
тільки преговори про капітуляцію орди.
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20.03.2022 11:51 Ответить
вот это близко к истине... но иное мнение у "наимудрейшевеличайшего", стремящегося к переговорам с педофилом путениным, которого Байден назвал военным преступником и убийцей...
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20.03.2022 11:36 Ответить
***** переговоры, ***** рашистам
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20.03.2022 11:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1505476717816786944
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20.03.2022 11:36 Ответить
https://twitter.com/n_ma_pag/status/1505462804345675777
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20.03.2022 11:42 Ответить
Это видео должно помочь дошкольнятам быстро научиться считать до десяти!
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20.03.2022 12:32 Ответить
Вот это уже по взрослому с минимальным риском для себя
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20.03.2022 11:51 Ответить
класно. боже, я ж знаю, де це. це чернігівська обл. але так само наші їх нищать ускрізь!
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20.03.2022 11:57 Ответить
З вірою в бога, надією та любовью із ВСУ! Наша армія народна! Любимо віримо підтримуємо!
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20.03.2022 11:37 Ответить
Тільки перемога, перемовини лише на наших умовах
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20.03.2022 11:38 Ответить
Той"Рейтинг" мене завжди дивував. Наче все добре, а потім раз - і якесь замовлення від влади,, и від ОПи. Ось наприклад: 89 відсотків виступають проти перемир'я - правда, і тут же 74 відсотки (як стабільно) - за прямі перемовини Зєлєнского з пуйлом "щодо припинення війни". Що це за локшина і на чиї вуха?
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20.03.2022 11:38 Ответить
Перемир'є та перемовини це різні поняття

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20.03.2022 11:50 Ответить
Там питання про вивід військ з окупованих територій читай уважно! Як що без виводу військ з окупованих територій то 89% проти!
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20.03.2022 11:53 Ответить
Какое, на фиг "перемирие"? Очередной замороженный конфликт с кацапами на нашей территории? Только полный вывод рашистов - ногами вперед! Репарации, продолжение санкций для мордора навсегда, полная изоляция, Гаага для ***** и его клики! Для Украины - милитаризация, новый союз либо с НАТО либо вне НАТО, железный купол и 25-метровая бетонная стена на границе с пулеметами и рвом.
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20.03.2022 11:40 Ответить
Після того що вони наробили тільки перемога, ніяких полумерів.
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20.03.2022 11:43 Ответить
А хто ту трофейну зброю віддасть? Ну зайвий танк, хіба що, і то за гарні призові. А хоч один танк на село то по любому собі залишать. Бо як в такі часи в селі без танка?
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20.03.2022 12:56 Ответить
Собранные средства будут использованы для помощи людям в безопасной эвакуации, доставки медицинской и гуманитарной помощи местным жителям.

https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:46 Ответить
Переговорами закінчується будь яка війна-переговори це зрозуміло й логічно! А ось предмет переговорів-громадяни України позначили свою позицію і горе тому хто її зневажить!
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20.03.2022 11:48 Ответить
Ага . Підтверджую , опитування було . Дзвонили і до мене . Вперше за все життя . .
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20.03.2022 11:48 Ответить
Перемирие? Какое перемирие? Вы хотели сказать перегруппировка русофашистских войск для нового наступления?
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20.03.2022 11:51 Ответить
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20.03.2022 11:56 Ответить
Гагарин долетался...а поля допается)))
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20.03.2022 12:08 Ответить
Далась ей та кацапка...
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20.03.2022 12:57 Ответить
Не пам'ятаю хто з мудреців сказав цю фразу , але вважаю її крилатою - найбільша спокуса - помиритись з ворогом , з'являється за мить до перемоги . .
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20.03.2022 12:01 Ответить
Верю в ВСУ, верю в героический украинский народ, но НЕ верю Зеленскому. В самый ответственный момент Зеленский, окружённый агентом ФСБ Ермаком, выкинет крендель в виде перемирия и капитуляции. Расеянский путлеровский фашизм поставил себе цель уничтожить Украину. И никакие переговоры неуместны. Судьба Украины будет решена только на поле боя. И нужно сейчас развивать успех, а не тормозить на половине пути. Смерть российским 🐷 оккупантам! Смерть путлеру!
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20.03.2022 12:03 Ответить
Вы, наверное, прямо сейчас и развиваете успех на поле боя, где-то из Польши..
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20.03.2022 12:06 Ответить
які всі оптимісти((. Якщо у рашшці все-таки проведуть мобілізацію і закличуть 300-400 тисяч вояк, а то й більше, то війна може затягнутися дуже надовго..
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20.03.2022 12:04 Ответить
Без заліза, це просто м'ясо.
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20.03.2022 14:12 Ответить
їх добивати треба ...бо через рік-два вони видумають причину і полізуть знову...і добивати скрізь - і в лугандоні і в криму
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20.03.2022 12:10 Ответить
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20.03.2022 12:12 Ответить
Як що не знищити під коріння **********,все це через деякий час знову повториться.
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20.03.2022 12:13 Ответить
На заметку Подолякам, Арахамиям, Дерьмакам и прочим Зеленским.
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20.03.2022 12:22 Ответить
Думаю, только это их и здерживает от подисания капитуляции...
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20.03.2022 12:23 Ответить
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:24 Ответить
НІЯКОГО "ПЕРЕМИР`Я" Беззастережна капітуляція терористів+повернення захоплених земель+виплата матеріальних та моральних збитків!
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20.03.2022 12:35 Ответить
Газета "Нескорена Нація", червень 1992
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20.03.2022 12:52 Ответить
Да украинцы ОПУченцев без ножа режут)
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20.03.2022 12:53 Ответить
"Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних"

Все ті ж самі 70+% тупорилого совкового лайна, яке обирало кучм, януковичів, зеленських...
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20.03.2022 13:02 Ответить
Люди дивіться правді в обличчя, перемогти ядерну державу нажаль неможливо, гинуть наші діти, а не діти політиканів що сидять у бункерах, якщо у вас такий великий бойовий дух, то йдіть до військомату а не строчить тут.
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20.03.2022 13:12 Ответить
А якщо перебити всю солдатню,і залишиться лише мавпа з бомбою в руці,то не перемога?
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20.03.2022 13:41 Ответить
Звичайно,переможемо!
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20.03.2022 13:39 Ответить
Це пряма відповідь ЗЄ, Єрмаку, Подоляку та Арестовичу щодо тих безглуздих перемовин, що вони собі намітили.

Україною зараз повинні рулити ті, хто її боронить, а не ті хто заважав її боронити з 21.04.2019 до 24.02.2022.
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20.03.2022 14:10 Ответить
 
 