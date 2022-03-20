У перемогу вірять 93% українців, проти перемир’я виступають 89%, - опитування

Переважна більшість українців, 93%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Впевненість у перемозі домінує у всіх регіонах країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 18 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майже половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з РФ уже протягом найближчих декількох тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме декілька місяців. Лише 12% думають, що війна завершиться за півроку-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 17% поки що важко відповісти на це запитання.

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних, чверть – не підтримують. Трохи більше прихильників прямих переговорів на півдні та сході країни, але й в інших регіонах також таких більшість.

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Окрім того, підписання тимчасового перемир'я з РФ без виведення її військ із території України на думку 89% населення є неприйнятним.

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, окрім тимчасово окупованих. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.