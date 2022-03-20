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війна (56290) опитування (1403) перемога (460)

У перемогу вірять 93% українців, проти перемир’я виступають 89%, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

україна,війна,перемога

Переважна більшість українців, 93%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Впевненість у перемозі домінує у всіх регіонах країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 18 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майже половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з РФ уже протягом найближчих декількох тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме декілька місяців. Лише 12% думають, що війна завершиться за півроку-рік чи більше.

Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 17% поки що важко відповісти на це запитання.

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних, чверть – не підтримують. Трохи більше прихильників прямих переговорів на півдні та сході країни, але й в інших регіонах також таких більшість.

Читайте: Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"

Окрім того, підписання тимчасового перемир'я з РФ без виведення її військ із території України на думку 89% населення є неприйнятним.

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, окрім тимчасово окупованих. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
В украинском Севастополе подпишем перемирие, не раньше!
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20.03.2022 11:33
+36
Отак от.
Так що зрада не пройде.
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20.03.2022 11:34
+33
Почалося з Криму України, то там повинно бути і завершено.
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20.03.2022 11:38
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В украинском Севастополе подпишем перемирие, не раньше!
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20.03.2022 11:33 Відповісти
Почалося з Криму України, то там повинно бути і завершено.
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20.03.2022 11:38 Відповісти
никакого перемирия до полной капитуляции и развала Рахи ..
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20.03.2022 11:39 Відповісти
Вже занадто велику ціну заплатили щоб підписувати будь-які перемиря, капітуляція зколінавстану! Ні більше-ні менше!
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20.03.2022 12:01 Відповісти
Зацените видос! Умора ))))
https://twitter.com/i/status/1505453815100841989
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20.03.2022 11:34 Відповісти
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20.03.2022 11:46 Відповісти
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Отак от.
Так що зрада не пройде.
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Уррррааааа! Діяльність ОПЗЖ і ще 10 проросійських партій заборонили - РНБО
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20.03.2022 11:40 Відповісти
Там ще написано на період воєнного стану.
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20.03.2022 11:41 Відповісти
Починати ж з чогось треба.
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20.03.2022 11:43 Відповісти
То щоб не розбіглися і запад не хрюкав ...
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20.03.2022 11:44 Відповісти
Не відновляться. Всі розбіжуться.
І у них нема ні ленд-лізу, ні плана маршала.
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20.03.2022 11:47 Відповісти
Ніяких переговорів, крапка.
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Это смотря какие переговоры. Например предложить россии выбрать один из вариантов:
а) расстрелять путина
б) повесить путина
в) оставить в клетке Киевского зоопарка и развлекать туриста
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Я выбираю ПРИЗ! - вариант в).
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20.03.2022 12:23 Відповісти
тільки преговори про капітуляцію орди.
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20.03.2022 11:51 Відповісти
вот это близко к истине... но иное мнение у "наимудрейшевеличайшего", стремящегося к переговорам с педофилом путениным, которого Байден назвал военным преступником и убийцей...
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20.03.2022 11:36 Відповісти
***** переговоры, ***** рашистам
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20.03.2022 11:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1505476717816786944
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20.03.2022 11:36 Відповісти
https://twitter.com/n_ma_pag/status/1505462804345675777
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Это видео должно помочь дошкольнятам быстро научиться считать до десяти!
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Вот это уже по взрослому с минимальным риском для себя
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20.03.2022 11:51 Відповісти
класно. боже, я ж знаю, де це. це чернігівська обл. але так само наші їх нищать ускрізь!
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20.03.2022 11:57 Відповісти
З вірою в бога, надією та любовью із ВСУ! Наша армія народна! Любимо віримо підтримуємо!
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20.03.2022 11:37 Відповісти
Тільки перемога, перемовини лише на наших умовах
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20.03.2022 11:38 Відповісти
Той"Рейтинг" мене завжди дивував. Наче все добре, а потім раз - і якесь замовлення від влади,, и від ОПи. Ось наприклад: 89 відсотків виступають проти перемир'я - правда, і тут же 74 відсотки (як стабільно) - за прямі перемовини Зєлєнского з пуйлом "щодо припинення війни". Що це за локшина і на чиї вуха?
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20.03.2022 11:38 Відповісти
Перемир'є та перемовини це різні поняття

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20.03.2022 11:50 Відповісти
Там питання про вивід військ з окупованих територій читай уважно! Як що без виводу військ з окупованих територій то 89% проти!
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20.03.2022 11:53 Відповісти
Какое, на фиг "перемирие"? Очередной замороженный конфликт с кацапами на нашей территории? Только полный вывод рашистов - ногами вперед! Репарации, продолжение санкций для мордора навсегда, полная изоляция, Гаага для ***** и его клики! Для Украины - милитаризация, новый союз либо с НАТО либо вне НАТО, железный купол и 25-метровая бетонная стена на границе с пулеметами и рвом.
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20.03.2022 11:40 Відповісти
Після того що вони наробили тільки перемога, ніяких полумерів.
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20.03.2022 11:43 Відповісти
А хто ту трофейну зброю віддасть? Ну зайвий танк, хіба що, і то за гарні призові. А хоч один танк на село то по любому собі залишать. Бо як в такі часи в селі без танка?
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20.03.2022 12:56 Відповісти
Собранные средства будут использованы для помощи людям в безопасной эвакуации, доставки медицинской и гуманитарной помощи местным жителям.

https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:46 Відповісти
Переговорами закінчується будь яка війна-переговори це зрозуміло й логічно! А ось предмет переговорів-громадяни України позначили свою позицію і горе тому хто її зневажить!
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20.03.2022 11:48 Відповісти
Ага . Підтверджую , опитування було . Дзвонили і до мене . Вперше за все життя . .
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20.03.2022 11:48 Відповісти
Перемирие? Какое перемирие? Вы хотели сказать перегруппировка русофашистских войск для нового наступления?
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20.03.2022 11:51 Відповісти
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20.03.2022 11:56 Відповісти
Гагарин долетался...а поля допается)))
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20.03.2022 12:08 Відповісти
Далась ей та кацапка...
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20.03.2022 12:57 Відповісти
Не пам'ятаю хто з мудреців сказав цю фразу , але вважаю її крилатою - найбільша спокуса - помиритись з ворогом , з'являється за мить до перемоги . .
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20.03.2022 12:01 Відповісти
Верю в ВСУ, верю в героический украинский народ, но НЕ верю Зеленскому. В самый ответственный момент Зеленский, окружённый агентом ФСБ Ермаком, выкинет крендель в виде перемирия и капитуляции. Расеянский путлеровский фашизм поставил себе цель уничтожить Украину. И никакие переговоры неуместны. Судьба Украины будет решена только на поле боя. И нужно сейчас развивать успех, а не тормозить на половине пути. Смерть российским 🐷 оккупантам! Смерть путлеру!
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20.03.2022 12:03 Відповісти
Вы, наверное, прямо сейчас и развиваете успех на поле боя, где-то из Польши..
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20.03.2022 12:06 Відповісти
які всі оптимісти((. Якщо у рашшці все-таки проведуть мобілізацію і закличуть 300-400 тисяч вояк, а то й більше, то війна може затягнутися дуже надовго..
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20.03.2022 12:04 Відповісти
Без заліза, це просто м'ясо.
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20.03.2022 14:12 Відповісти
їх добивати треба ...бо через рік-два вони видумають причину і полізуть знову...і добивати скрізь - і в лугандоні і в криму
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20.03.2022 12:10 Відповісти
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20.03.2022 12:12 Відповісти
Як що не знищити під коріння **********,все це через деякий час знову повториться.
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20.03.2022 12:13 Відповісти
На заметку Подолякам, Арахамиям, Дерьмакам и прочим Зеленским.
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20.03.2022 12:22 Відповісти
Думаю, только это их и здерживает от подисания капитуляции...
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20.03.2022 12:23 Відповісти
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:24 Відповісти
НІЯКОГО "ПЕРЕМИР`Я" Беззастережна капітуляція терористів+повернення захоплених земель+виплата матеріальних та моральних збитків!
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Газета "Нескорена Нація", червень 1992
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Да украинцы ОПУченцев без ножа режут)
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20.03.2022 12:53 Відповісти
"Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних"

Все ті ж самі 70+% тупорилого совкового лайна, яке обирало кучм, януковичів, зеленських...
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20.03.2022 13:02 Відповісти
Люди дивіться правді в обличчя, перемогти ядерну державу нажаль неможливо, гинуть наші діти, а не діти політиканів що сидять у бункерах, якщо у вас такий великий бойовий дух, то йдіть до військомату а не строчить тут.
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20.03.2022 13:12 Відповісти
А якщо перебити всю солдатню,і залишиться лише мавпа з бомбою в руці,то не перемога?
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20.03.2022 13:41 Відповісти
Звичайно,переможемо!
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20.03.2022 13:39 Відповісти
Це пряма відповідь ЗЄ, Єрмаку, Подоляку та Арестовичу щодо тих безглуздих перемовин, що вони собі намітили.

Україною зараз повинні рулити ті, хто її боронить, а не ті хто заважав її боронити з 21.04.2019 до 24.02.2022.
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20.03.2022 14:10 Відповісти
 
 