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Четыре российских корабля обстреляли Мариуполь из тяжелого вооружения, - "Азов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли город Мариуполь из тяжелого вооружения четырех кораблей военно-морского флота России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов".
"...Город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - говорится в сообщении.
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