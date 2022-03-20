Четыре российских корабля обстреляли Мариуполь из тяжелого вооружения, - "Азов"

Войска РФ обстреляли город Мариуполь из тяжелого вооружения четырех кораблей военно-морского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов".

"...Город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - говорится в сообщении.

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