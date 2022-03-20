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Чотири російських кораблі обстріляли Маріуполь із важкого озброєння, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь,драматичний

Війська РФ обстріляли місто Маріуполь із важкого озброєння чотирьох кораблів військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку "Азов".

"‼️УВАГА. Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники викрили диверсантів, які встановлювали на позиції ЗСУ в Маріуполі маячки, замасковані під ґаджети, – ДПСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Нептунами. Они где-то под щебёнкой.
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20.03.2022 12:34
+33
Ніптун, Вільха, Стугна - все в асфальт закатали довбні зелени
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20.03.2022 12:37
+33
Якби один дурачок не будував дороги 2.5 років за гроші які мали би піти на армію, то зараз ми могли дати отвєтку по рашистським кораблям із берегового комплексу "нептун". По факту зараз ні доріг, ні нептунів, тільки в оманських офшорах мільярди, які були вкрадені на великому будівництві.
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20.03.2022 12:39
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А по корабликах є чим *******?
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20.03.2022 12:33 Відповісти
Нептунами. Они где-то под щебёнкой.
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20.03.2022 12:34 Відповісти
Супер!
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Нептунов же нет....
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Грамотні люди пишуть, що є. Але в них ракет дуже мало. Буквально по кілька пострілів на кожну. І іх не хочуть виявити передчасно. Тримають до останнього
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20.03.2022 13:14 Відповісти
Та треба їх вже мабудь виявляти й топити касабські корита - поки зе "мир" не подписав. Бо потім буде вже зовсім "ніззя". Ворогу треба наносити максимальне ураження, коли є можливість. Затопили б пару БДК з десантом або що - була б казка. Й мінус 1000 ворогів під Маріуполем. Зрозуміло, що їх притримують. Аби тільки б не перетримали. Хоча б вже корвет якийсь їм ро""бали, чи "Москву" до бичків доправили.
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20.03.2022 15:28 Відповісти
Ага. Надувными катерами которые мы назаказывали и наделали сами за 8 лет вместо противокорабельных ракет
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Еще можно зелеными тарифами по вражеским кораблям ударить. Зря мы что ли платили Ахметову каждый год 30 лярдов таких полезных налогов.
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20.03.2022 12:38 Відповісти
кстати именно ими и можно было бы...только вот весь берег азовского моря уже захвачен.кроме мариуполя.
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20.03.2022 12:46 Відповісти
Асфальт не стреляет, к сожалению
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Може тому й асфальт?
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Пошукайте в закатане асфальті.
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20.03.2022 12:38 Відповісти
ZEvlada 2 goda marinovali sredstva , na patok raketi tak i nepastavili . Shchas zelja geroi jopt , no paterii mozhna bitj menshe , jesli nestavili palki v kaljosa !!!
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20.03.2022 12:45 Відповісти
Я просто тихо офигеваю с этого.... 21-й век. Везде кричат о правах человека. Пишут книги о гуманизме и эмпатии. Ну и где здесь это все??? Или для западных стран все это просто игры? Развлекаловка типа такая.
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Быстро избавляю от груза ненужной эмпатии: https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU&t=59s
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Ответ кроется в ООН,Красном Кресте и других международных организациях...А ответ таков-эти организации не только насквозь забюрокрачены.что по сути заглушают любую попытку что-то сделать реально значимое,но и в той же степени насквозь коррумпированы.Они работают только на определённый круг международных корпораций,но никак не народов мира.
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20.03.2022 12:48 Відповісти
а когда западные страны тебе говорили боритесь с коррупцией! не голосуйте за зеленых коррупционеров а ты за коломойшу проголосовал на зло западут - так чего же ты тогда про гуманизм не вспоминал
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20.03.2022 14:35 Відповісти
І знову таки немає чим ці корита знищити. Були би комплекси Нептун, але нажаль, вони закатані в бетон. Москалі дуже боялися, щоб в нас не булр отрк Грім і Нептун.
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Капітани отримають медальки від Фуйла
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Посмертно.
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20.03.2022 12:46 Відповісти
Ніптун, Вільха, Стугна - все в асфальт закатали довбні зелени
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Патамушта нада проста пєрістать стрілять і фсьо. Ви що -- не розумієте?
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20.03.2022 12:43 Відповісти
не пригнали. Они там всё время есть. Так что Одесса расслабляться пока не может.
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20.03.2022 12:44 Відповісти
У вас летаргия была лет восемь? У них там одних только РК и МРК больше, чем у вас тапок в коридоре. И это не считая артиллерийских катеров, сторожевиков, толпы десантных катеров, рейдовых и базовых тральщиков и остальной шелупони, которые базируются в Таганроге, Ейске и Темрюке на постоянной основе. И их количество каждый год растёт.
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20.03.2022 13:19 Відповісти
с каспия и довольно давно.
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20.03.2022 12:48 Відповісти
Нужно получить у Запада противоракетное оружие, и противокорабельное. То бишь нужно не ракеты сбивать, а уничтожать места откуда они летят!
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20.03.2022 12:38 Відповісти
Потрібно перестати вибирати клоуна у президенти і тоді у нас буде своє і ппо, і нептуни
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20.03.2022 12:40 Відповісти
під маріком далеченько. а під одесою можна було б попробувать байрактари проти чухоньських корабликів запустить
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20.03.2022 12:39 Відповісти
и чем ТВ2 будет их пугать?
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20.03.2022 12:41 Відповісти
Байрактары не могут нести такие боеприпасы которые бы сделали кораблям что то серьезное. Нужно было не чесаться а закупать у Турции противокорабельные ракеты *Сом*
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20.03.2022 12:42 Відповісти
2020 г. - В эксплуатации в США было более 11 тысяч беспилотников - как разведывательного типа, так и многоцелевые тяжёлые (ударные машины) способные легко уничтожать военные корабли. Но видно что США Украине их не даст . Так как оно классифицируются как мощное наступательное оружие. А жаль намного быстрей бы уничтожили фашистскую московскую орду )(уйла..
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20.03.2022 13:41 Відповісти
Якби один дурачок не будував дороги 2.5 років за гроші які мали би піти на армію, то зараз ми могли дати отвєтку по рашистським кораблям із берегового комплексу "нептун". По факту зараз ні доріг, ні нептунів, тільки в оманських офшорах мільярди, які були вкрадені на великому будівництві.
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Дурник впевнений що війна все спише. Ага, зараз.
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20.03.2022 12:41 Відповісти
Стаття 101 Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982 (ратифіковано Україною 3 червня 1999) піратство - це будь-який неправомірний акт насилля. Чому з сомалійськими піратами розправились, а з російськими ще досі ні? Що скаже світове співтовариство на акт піратства?
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Озаботятся и обеспокоятся🤷
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20.03.2022 12:40 Відповісти
У пиратов нет ЯО
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20.03.2022 12:41 Відповісти
вже є прецедент
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Херои-флотоводцы. По разрушенному город пуляют,рискуя жизнью. Естественно "высакаточным аружием" Тьфу,твари.
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Заводы в Мариуполе по сути крепость,при достатке в вооружении это равносильно,что брать укрепленную линию обороны
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20.03.2022 12:40 Відповісти
И где НАТО? Эти корабли не потоплены?
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20.03.2022 12:44 Відповісти
Лапти сами с собой разговаривают).
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20.03.2022 12:52 Відповісти
А НАТО було послане попереду ************* корабля тупими зеленими воланнями "не нагнітайте ситуацію", "це спецоперація Заходу і роZшї аби примусити Україну виконувати мінські домовленості", тощо.
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20.03.2022 12:50 Відповісти
а к нато бубочкуа охладел.еше в 2019,при избрании.
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20.03.2022 12:50 Відповісти
Ну Нептуни......!?
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20.03.2022 12:48 Відповісти
Ага,зараз з асфальту відкопаємо.Нажаль часи ракетної програми,від якої ссялися кацапи,залишились при Пороху
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20.03.2022 12:51 Відповісти
самое интересное, что за нептуны мы с вами уже заплатили - за разработку, создание, испытания, причем немалые деньги, а потом кто-то решил, да зачем они нам, нам и без них хорошо... и хорошо нам без них было ровно до утра 24.02. 22
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20.03.2022 12:48 Відповісти
Стоит науке еще разобраться,откуда взялось 73% дятлов?Знаю людей,из тех 73% им только начинает доходить,что они выбрали клована,который на рашку работал.Масовый гипоноз,25 кадр,солнечные бури,что это было?
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Історична статистика каже нам, що у будь-якій державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, плебс складає 80% населення. Це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля.
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20.03.2022 13:21 Відповісти
Нептуни розроблені і створювались при Пороху, тому і закатав їх в асфальт щоб і згадки не було. Ну шо, впорався?
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20.03.2022 12:53 Відповісти
один строил бесполезные катера, другой дороги. что то надо менять в консерватории
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20.03.2022 12:54 Відповісти
А кто то нам говорил , что флот не нужен!? А совсем недавно и ракеты заменили асфальтом!
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20.03.2022 12:55 Відповісти
І яка з нього користь. У нас начеб то є флот. Половину віджали кацапи друга половина начеб то і є. тільки толку з неї. Нєптуни були б кращє нє?
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20.03.2022 13:07 Відповісти
Флот по любому нужен и базирование ракет на кораблях еще никто не отменял!Поэтому нептуны - хорошо , а нептуны на кораблях - еще лучше!
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20.03.2022 13:10 Відповісти
Нептуни в Зедорогах , можемо асфальтом закидувати який юзик виробляє
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20.03.2022 12:56 Відповісти
Тупі. Дівані. Язикошлепи. Мозґів. Нема. Тіки сраки. Мозолясті.
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20.03.2022 16:12 Відповісти
 
 