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Оккупанты в Энергодаре похитили заместителя мэра Самойдюка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

самойдюк

В Энергодаре Запорожской области похитили Ивана Самойдюка – заместителя городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, Самойдюк не выходит на связь со вчера, 19 марта. Неизвестно, в каком он состоянии. 20 марта Орлов получил подтверждение, что его похитили.

Он отмечает, что оккупанты также начали физическое и психологическое давление на активных жителей Энергодара. Они разыскивают горожан, чья принципиальная позиция угрожает оккупантам.

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Депутатов, активистов и всех других публичных энергодарцев просят быть осторожными, не отвечать на звонки из незнакомых номеров, не рассказывать о фактическом месте пребывания.

"Всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной! Приходите в 14:00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии с похищением и удержанием в неволе граждан Украины", - написал Орлов.

Российско-оккупационные войска зашли в Энергодар ночью 3 марта. Украинские местные власти продолжают там работать.

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Міжнародна петиція щодо створення війскового трибуналу над воєнними злочинцями https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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20.03.2022 14:19 Ответить
Кому ця соросівська гошечка буде передавати цю петицію ? В ООН ?
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20.03.2022 14:23 Ответить
Готовьте срочников - опыт уже есть...ну кто меняет военных на гражданских? Так потом своих на что обменять не будет.
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20.03.2022 14:21 Ответить
Так, Зе с дуру почав міняти терористам військовополонених на цивільних заручників, тепер рашисти тільки тим і будуть займатись, що захоплювати заручників.
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20.03.2022 15:29 Ответить
Якщо мера Верещучка оцінила на дев'ять вбивць,скільки коштує заступник ?
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20.03.2022 14:22 Ответить
Охота на меров началась 😠
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20.03.2022 14:24 Ответить


h



"Дійсним доповідаю: в'їбали колону..." У глибокому тилу противника воїни ССО України у взаємодії з побратимами із ГУР України та Грузинського Легіону знищили чергову колону фашистів. На місці підриву жива сила противника ОПІЗНАННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ) Працюємо творчо! Слава Україні!





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20.03.2022 14:23 Ответить
Де поліція, тероборона?
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20.03.2022 14:33 Ответить
 
 