Оккупанты в Энергодаре похитили заместителя мэра Самойдюка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Энергодаре Запорожской области похитили Ивана Самойдюка – заместителя городского головы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
По его словам, Самойдюк не выходит на связь со вчера, 19 марта. Неизвестно, в каком он состоянии. 20 марта Орлов получил подтверждение, что его похитили.
Он отмечает, что оккупанты также начали физическое и психологическое давление на активных жителей Энергодара. Они разыскивают горожан, чья принципиальная позиция угрожает оккупантам.
Депутатов, активистов и всех других публичных энергодарцев просят быть осторожными, не отвечать на звонки из незнакомых номеров, не рассказывать о фактическом месте пребывания.
"Всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной! Приходите в 14:00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии с похищением и удержанием в неволе граждан Украины", - написал Орлов.
Российско-оккупационные войска зашли в Энергодар ночью 3 марта. Украинские местные власти продолжают там работать.
Пожалуйста, подождите...
h
"Дійсним доповідаю: в'їбали колону..." У глибокому тилу противника воїни ССО України у взаємодії з побратимами із ГУР України та Грузинського Легіону знищили чергову колону фашистів. На місці підриву жива сила противника ОПІЗНАННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ) Працюємо творчо! Слава Україні!