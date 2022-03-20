Оккупанты в Энергодаре похитили заместителя мэра Самойдюка

В Энергодаре Запорожской области похитили Ивана Самойдюка – заместителя городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, Самойдюк не выходит на связь со вчера, 19 марта. Неизвестно, в каком он состоянии. 20 марта Орлов получил подтверждение, что его похитили.

Он отмечает, что оккупанты также начали физическое и психологическое давление на активных жителей Энергодара. Они разыскивают горожан, чья принципиальная позиция угрожает оккупантам.

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Депутатов, активистов и всех других публичных энергодарцев просят быть осторожными, не отвечать на звонки из незнакомых номеров, не рассказывать о фактическом месте пребывания.

"Всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной! Приходите в 14:00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии с похищением и удержанием в неволе граждан Украины", - написал Орлов.

Российско-оккупационные войска зашли в Энергодар ночью 3 марта. Украинские местные власти продолжают там работать.

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