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Альфа-банк (45) Михаил Фридман (20) Авен Петр (7)

Нацбанк лишил прав голоса акционеров "Альфа-Банка" Фридмана и Авена, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

альфабанк

Национальный банк Украины признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Национальный банк Украины признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

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Решение Комитет по надзору Национального банка принял еще 2 марта 2022 года. Им регулятор лишил держателя 12,4% акций "Альфа-Банка" Петра Авена и собственника 32,86% акций банка Михаила Фридмана прав голоса в акционерном обществе.

Кроме этого, заблокированы права голоса юридических лиц-акционеров "Альфа-Банка", в частности, Эй-Би-Эйч Холдингс СА (26% акций) и Эй-Би-Эйч Юкрейн Лимитед (19,2%).

В Нацбанке также сообщили, что, согласно законодательству, регулятор должен назначить доверенное лицо, которому передается право голоса по соответствующим акциям и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.

"Экономическая правда" направила запросы в Национальный банк Украины и "Альфа-Банк" относительно того, как указанное решение влияет на работу банка и какими могут быть дальнейшие действия "Альфа-Банка" по устранению нарушений. Ответы ожидаем.

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Напомним, что Евросоюз принял решение применить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщали, что это решение не отразится на операционной деятельности "Альфа-Банка".

Впоследствии в Альфа-Банке заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует Национальный банк Украины.
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Топ комментарии
+10
Чому даний рашистський банк та всі його активи досі не націоналізовані?!
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20.03.2022 13:49
+9
НАДШВИДКА РЕАКЦІЯ НАЦБАНКУ-ВРАЖАЄ...
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20.03.2022 13:46
+3
бо критично багато укр чиновників, починаючи з депутатів, міністрів і так далі на кукані кремля, тому такі наслідки, після перемоги на московією потрібне проводити АТО, починаючи з ради, кабміну суддів всіх рівнів і так далі, інакше ніяк!!!
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20.03.2022 14:16
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НАДШВИДКА РЕАКЦІЯ НАЦБАНКУ-ВРАЖАЄ...
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20.03.2022 13:46 Ответить
Так новина за 2 березня.
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20.03.2022 13:49 Ответить
так Фрідмаг - кращий дпуг Клічка ..- і будує комплекм бабан яр ..
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20.03.2022 13:49 Ответить
Национализировать кацапский банк --- хватит с ними панькатся
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20.03.2022 13:59 Ответить
бо критично багато укр чиновників, починаючи з депутатів, міністрів і так далі на кукані кремля, тому такі наслідки, після перемоги на московією потрібне проводити АТО, починаючи з ради, кабміну суддів всіх рівнів і так далі, інакше ніяк!!!
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20.03.2022 14:16 Ответить
Чому даний рашистський банк та всі його активи досі не націоналізовані?!
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20.03.2022 13:49 Ответить
А який сенс, якщо всі акціонери -- українці?
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20.03.2022 13:54 Ответить
а яка різниця що в тої наволочі (вибраної) є українські паспорти.. все забрати і посадити мудаків - за колобораціоналізм!
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20.03.2022 14:28 Ответить
а кто посадит тех кто закупал электрикууголь и солярку в рашке и беларуси
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20.03.2022 14:54 Ответить
І це лише тому, що напівцивілізовані кацапи самі відмовилися від частки. А що там зі 70% українського бізнесу, який прямо або опосередковано належить кацапам?
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20.03.2022 14:02 Ответить
Колись до 2014 року брав побутовий кредит там. Після того задовбати дзвонити, я кожен раз їм казав, що це москальська установа і з окупантами я справи не маю. Ображалися дуже ))
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20.03.2022 14:03 Ответить
альфа банку в Україні не має бути, як і загалом любого бізнеcу з мордору, бо за капіталом з рашки , йде війна- смерть - розруха!!! Cлава ЗСУ!
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20.03.2022 14:13 Ответить
только пусть сначала деньги вернут украинским вкладчикам а то как бы потом хуже себе не сделать
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20.03.2022 14:55 Ответить
 
 