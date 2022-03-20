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Альфа-банк (44) Михайло Фрідман (38) Авен Пьотр (10)

Нацбанк позбавив прав голосу акціонерів "Альфа-Банку" Фрідмана та Авена, - ЗМІ

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альфабанк

Національний банк України визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію та позбавив їх права голосу у банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

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Рішення Комітет з нагляду Національного банку ухвалив ще 2 березня 2022 року. Ним регулятор позбавив власника 12,4% акцій "Альфа-Банку" Пьотра Авена та власника 32,86% акцій банку Михайла Фрідмана прав голосу в акціонерному товаристві.

Крім цього, заблоковані права голосу юридичних осіб-акціонерів "Альфа-Банку", зокрема Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА (26% акцій) та Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (19,2%).

У Нацбанку також повідомили, що, відповідно до законодавства, регулятор має призначити довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

"Економічна правда" надіслала запити до Національного банку України та "Альфа-Банку" щодо того, як зазначене рішення впливає на роботу банку та якими можуть бути подальші дії "Альфа-Банку" щодо усунення порушень. Відповіді наразі очікуємо.

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Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив рішення застосувати санкції проти Михайла Фрідмана та Пьотра Авена через агресію РФ проти України. На початку березня у прес-службі банку повідомляли, що це рішення не вплине на операційну діяльність "Альфа-Банку".

Згодом в "Альфа-Банку" заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки у банку українським особам, яких погодить Національний банк України.
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Топ коментарі
+10
Чому даний рашистський банк та всі його активи досі не націоналізовані?!
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20.03.2022 13:49
+9
НАДШВИДКА РЕАКЦІЯ НАЦБАНКУ-ВРАЖАЄ...
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20.03.2022 13:46
+3
бо критично багато укр чиновників, починаючи з депутатів, міністрів і так далі на кукані кремля, тому такі наслідки, після перемоги на московією потрібне проводити АТО, починаючи з ради, кабміну суддів всіх рівнів і так далі, інакше ніяк!!!
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20.03.2022 14:16
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НАДШВИДКА РЕАКЦІЯ НАЦБАНКУ-ВРАЖАЄ...
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20.03.2022 13:46 Відповісти
Так новина за 2 березня.
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20.03.2022 13:49 Відповісти
так Фрідмаг - кращий дпуг Клічка ..- і будує комплекм бабан яр ..
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Национализировать кацапский банк --- хватит с ними панькатся
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20.03.2022 13:59 Відповісти
бо критично багато укр чиновників, починаючи з депутатів, міністрів і так далі на кукані кремля, тому такі наслідки, після перемоги на московією потрібне проводити АТО, починаючи з ради, кабміну суддів всіх рівнів і так далі, інакше ніяк!!!
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Чому даний рашистський банк та всі його активи досі не націоналізовані?!
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20.03.2022 13:49 Відповісти
А який сенс, якщо всі акціонери -- українці?
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20.03.2022 13:54 Відповісти
а яка різниця що в тої наволочі (вибраної) є українські паспорти.. все забрати і посадити мудаків - за колобораціоналізм!
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20.03.2022 14:28 Відповісти
а кто посадит тех кто закупал электрикууголь и солярку в рашке и беларуси
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20.03.2022 14:54 Відповісти
І це лише тому, що напівцивілізовані кацапи самі відмовилися від частки. А що там зі 70% українського бізнесу, який прямо або опосередковано належить кацапам?
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Колись до 2014 року брав побутовий кредит там. Після того задовбати дзвонити, я кожен раз їм казав, що це москальська установа і з окупантами я справи не маю. Ображалися дуже ))
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20.03.2022 14:03 Відповісти
альфа банку в Україні не має бути, як і загалом любого бізнеcу з мордору, бо за капіталом з рашки , йде війна- смерть - розруха!!! Cлава ЗСУ!
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20.03.2022 14:13 Відповісти
только пусть сначала деньги вернут украинским вкладчикам а то как бы потом хуже себе не сделать
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20.03.2022 14:55 Відповісти
 
 