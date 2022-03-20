Нацбанк позбавив прав голосу акціонерів "Альфа-Банку" Фрідмана та Авена, - ЗМІ

Національний банк України визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію та позбавив їх права голосу у банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

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Рішення Комітет з нагляду Національного банку ухвалив ще 2 березня 2022 року. Ним регулятор позбавив власника 12,4% акцій "Альфа-Банку" Пьотра Авена та власника 32,86% акцій банку Михайла Фрідмана прав голосу в акціонерному товаристві.

Крім цього, заблоковані права голосу юридичних осіб-акціонерів "Альфа-Банку", зокрема Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА (26% акцій) та Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (19,2%).

У Нацбанку також повідомили, що, відповідно до законодавства, регулятор має призначити довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

"Економічна правда" надіслала запити до Національного банку України та "Альфа-Банку" щодо того, як зазначене рішення впливає на роботу банку та якими можуть бути подальші дії "Альфа-Банку" щодо усунення порушень. Відповіді наразі очікуємо.

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Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив рішення застосувати санкції проти Михайла Фрідмана та Пьотра Авена через агресію РФ проти України. На початку березня у прес-службі банку повідомляли, що це рішення не вплине на операційну діяльність "Альфа-Банку".

Згодом в "Альфа-Банку" заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки у банку українським особам, яких погодить Національний банк України.