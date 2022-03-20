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Окупанти в Енергодарі викрали заступника мера Самойдюка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самойдюк

В Енергодарі Запорізької області викрали Івана Самойдюка - заступника міського голови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, Самойдюк не виходить на зв'язок від учора, 19 березня. Невідомо, в якому він стані. 20 березня Орлов отримав підтвердження, що його заступника викрали.

Він зазначає, що окупанти також розпочали фізичний та психологічний тиск на активних мешканців Енергодара. Вони розшукують містян, чия принципова позиція загрожує окупантам.

Читайте також: В Енергодарі російські окупанти нападають на мирне населення, забирають телефони, трощать автомобілі, відбувається повна анархія, - мер Орлов

Депутатів, активістів та всіх інших публічних енергодарців просять бути обережними, не відповідати на дзвінки із незнайомих номерів, не розповідати про своє фактичне місце перебування.

"Всіх громадян просимо зараз максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною! Приходьте о 14:00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України", - написав Орлов.

Російсько-окупаційні війська зайшли в Енергодар вночі 3 березня. Українська місцева влада продовжує там працювати.

Дивіться також: Російські окупанти б'ють людей просто на вулицях в Енергодарі. ВIДЕО
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Міжнародна петиція щодо створення війскового трибуналу над воєнними злочинцями https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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20.03.2022 14:19 Відповісти
Кому ця соросівська гошечка буде передавати цю петицію ? В ООН ?
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20.03.2022 14:23 Відповісти
Готовьте срочников - опыт уже есть...ну кто меняет военных на гражданских? Так потом своих на что обменять не будет.
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20.03.2022 14:21 Відповісти
Так, Зе с дуру почав міняти терористам військовополонених на цивільних заручників, тепер рашисти тільки тим і будуть займатись, що захоплювати заручників.
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20.03.2022 15:29 Відповісти
Якщо мера Верещучка оцінила на дев'ять вбивць,скільки коштує заступник ?
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Охота на меров началась 😠
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20.03.2022 14:24 Відповісти


h



"Дійсним доповідаю: в'їбали колону..." У глибокому тилу противника воїни ССО України у взаємодії з побратимами із ГУР України та Грузинського Легіону знищили чергову колону фашистів. На місці підриву жива сила противника ОПІЗНАННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ) Працюємо творчо! Слава Україні!





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20.03.2022 14:23 Відповісти
Де поліція, тероборона?
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20.03.2022 14:33 Відповісти
 
 