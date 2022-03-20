Окупанти в Енергодарі викрали заступника мера Самойдюка

В Енергодарі Запорізької області викрали Івана Самойдюка - заступника міського голови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, Самойдюк не виходить на зв'язок від учора, 19 березня. Невідомо, в якому він стані. 20 березня Орлов отримав підтвердження, що його заступника викрали.

Він зазначає, що окупанти також розпочали фізичний та психологічний тиск на активних мешканців Енергодара. Вони розшукують містян, чия принципова позиція загрожує окупантам.

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Депутатів, активістів та всіх інших публічних енергодарців просять бути обережними, не відповідати на дзвінки із незнайомих номерів, не розповідати про своє фактичне місце перебування.

"Всіх громадян просимо зараз максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною! Приходьте о 14:00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України", - написав Орлов.

Російсько-окупаційні війська зайшли в Енергодар вночі 3 березня. Українська місцева влада продовжує там працювати.

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