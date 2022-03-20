Российские оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну, направляющуюся из Харькова, - Верещук

По маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути. Прошу срочно распространить эту информацию. Ответственным лицам принять меры безопасности. Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права!" – отметила Верещук.

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