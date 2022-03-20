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Российские оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну, направляющуюся из Харькова, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

По маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути. Прошу срочно распространить эту информацию. Ответственным лицам принять меры безопасности. Требую от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права!" – отметила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 марта Украина открывает 7 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
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Топ комментарии
+32
Anri Tina


@Anri__Tina

·
16 ч



Николаев Въезд в город.

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20.03.2022 16:11
+12
ЯКЩО ЦЕ ВІДОМО ТО ПОТРІБНО ЦЬОМУ ЗАВАДИТИ...
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20.03.2022 16:10
+5
********** фашист ещё тот.
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20.03.2022 16:11
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ЯКЩО ЦЕ ВІДОМО ТО ПОТРІБНО ЦЬОМУ ЗАВАДИТИ...
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20.03.2022 16:10 Ответить
Anri Tina


@Anri__Tina

·
16 ч



Николаев Въезд в город.

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20.03.2022 16:11 Ответить
********** фашист ещё тот.
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20.03.2022 16:11 Ответить
так вяликая банда ********** голодная нахрен вы Киев ее суки кормите а что слабо по курсу обстрелять малость градами и артой??!! У точку прислать... кому нужен вопли этой прости господи с зонтиком...
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20.03.2022 16:22 Ответить
*****! Шо, правда???
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20.03.2022 18:32 Ответить
Та чи вперше ? Так само регулярно розкрадається допомога на Маріуполь.
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20.03.2022 16:12 Ответить
Верещук - ще той перемовник(
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20.03.2022 16:15 Ответить
Дело уже не в Верещук. На "слугах" много грехов, но тут совсем другое.
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20.03.2022 16:24 Ответить
А в ліжку Горлач.)
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20.03.2022 18:33 Ответить
всем сообщают, а сделать что-бы помешать - Ан неть
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20.03.2022 16:17 Ответить
То,непідставляй людей Хвойдо!!!
Ти,теж будеш винною Голубка
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20.03.2022 16:18 Ответить
Обычная ордынская тактика...."солдатская смекалочка" *********. На.бать старуху на кашу с помощью топора. И потом эпос замутить..скоты-с.
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20.03.2022 16:18 Ответить
Я,так розумію,ця в складі колони. Вона розуміє,чим займається???
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20.03.2022 16:20 Ответить
Потом сообщит, что колонну захватили? Может надо ее остановить или развернуть назад?
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20.03.2022 16:25 Ответить
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20.03.2022 16:27 Ответить
Гуманитарочка не зашла...в очередь, сукины дети.
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20.03.2022 16:27 Ответить
Франція заморозила 172 млрд.евро центробанку рф та її олігархів.Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, як передає телеканал TF1.
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20.03.2022 16:29 Ответить
А на 21 вже анонсували раунд , який там по рахунку, перемовин-онлайн.
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20.03.2022 16:30 Ответить
Я не розумію, вони там на Банковій всі дебіли чи як? Яка може бути гуманітарна колона на частково чи повністю непідконтрольній території? Вони армію окупанта нагодувати хочуть? Невже не зрозуміло що людям нічого з того вантажу не перепаде? Де ті 90 тон що поїхали з Запоріжжя до Маріуполя? Вже і не згадують бо мабуть до був договорняк що Банкова нагодує окупантів у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, а ті дозволять іноді виїжджати людям з Маріуполя. Але тих людей все одно цинічно обстрілюють. Де і на якій війні ще годували армію окупанта. Лише дуринда Верещук могла до цього додуматися! З окупованих територій можна вивозити людей, а не завозити туди продукти, ліки та засоби гігієни для військ окупанта. Це маразм повний. Я не пригадую щоб у другу світову на захоплені фашистами територіі радянська влада щось завозила. І в Югославії такого не було.
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20.03.2022 16:40 Ответить
Можливо, треба поставити умову, що в обмін на пропуск певної ваги вантажу буде пропущена така ж вага з Польщі до Білорусі.
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20.03.2022 18:12 Ответить
Та ні, це вона підкормлює москалів цими колонами... Що вже перша???
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20.03.2022 16:53 Ответить
Кацарпи у свому репертуарі - захоплять і вкрадуть українську гуманітарку, а потім будуть ії роздавати під виглядом своєї російської допомоги у в Херсоні чи інших захоплених містах на камери кацап ТБ
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20.03.2022 16:57 Ответить
Вони просто жерти її будуть. Нікому нічого не роздаватимуть.
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20.03.2022 17:09 Ответить
то навіщо ви її туди відправляєте? погодувати кацапів?
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20.03.2022 17:06 Ответить
Верешук министр или кто??? Если есть такая информация - пусть разворачивает колонну назад, а не верещит об этом!
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20.03.2022 17:16 Ответить
Верещук верещить. Коло замкнулось.
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20.03.2022 17:37 Ответить
Підкормлюємо окупантів
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20.03.2022 17:45 Ответить
Московити-орки - це споконвічні мародери, з часів Андрєя Боголупского, з 1169 року, по цей день. Але цього факту не визнає ні інститут історії ім.владіміра путіна Академії Наук України, ні міністерство освіти і науки ім. Сергія Шкарлета. Звідки тоді про це знати Ірині Верещук?
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20.03.2022 20:08 Ответить
 
 