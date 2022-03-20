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Російські окупанти готуються захопити гуманітарну колону, що прямує з Харкова, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

По маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху. Прошу терміново поширити цю інформацію. Відповідальним особам вжити заходів безпеки. Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права!" - зазначила Верещук.

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Топ коментарі
+32
Anri Tina


@Anri__Tina

·
16 ч



Николаев Въезд в город.

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20.03.2022 16:11
+12
ЯКЩО ЦЕ ВІДОМО ТО ПОТРІБНО ЦЬОМУ ЗАВАДИТИ...
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20.03.2022 16:10
+5
********** фашист ещё тот.
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20.03.2022 16:11
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ЯКЩО ЦЕ ВІДОМО ТО ПОТРІБНО ЦЬОМУ ЗАВАДИТИ...
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20.03.2022 16:10 Відповісти
Anri Tina


@Anri__Tina

·
16 ч



Николаев Въезд в город.

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20.03.2022 16:11 Відповісти
********** фашист ещё тот.
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20.03.2022 16:11 Відповісти
так вяликая банда ********** голодная нахрен вы Киев ее суки кормите а что слабо по курсу обстрелять малость градами и артой??!! У точку прислать... кому нужен вопли этой прости господи с зонтиком...
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20.03.2022 16:22 Відповісти
*****! Шо, правда???
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20.03.2022 18:32 Відповісти
Та чи вперше ? Так само регулярно розкрадається допомога на Маріуполь.
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20.03.2022 16:12 Відповісти
Верещук - ще той перемовник(
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20.03.2022 16:15 Відповісти
Дело уже не в Верещук. На "слугах" много грехов, но тут совсем другое.
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20.03.2022 16:24 Відповісти
А в ліжку Горлач.)
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20.03.2022 18:33 Відповісти
всем сообщают, а сделать что-бы помешать - Ан неть
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20.03.2022 16:17 Відповісти
То,непідставляй людей Хвойдо!!!
Ти,теж будеш винною Голубка
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20.03.2022 16:18 Відповісти
Обычная ордынская тактика...."солдатская смекалочка" *********. На.бать старуху на кашу с помощью топора. И потом эпос замутить..скоты-с.
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20.03.2022 16:18 Відповісти
Я,так розумію,ця в складі колони. Вона розуміє,чим займається???
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20.03.2022 16:20 Відповісти
Потом сообщит, что колонну захватили? Может надо ее остановить или развернуть назад?
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20.03.2022 16:25 Відповісти
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20.03.2022 16:27 Відповісти
Гуманитарочка не зашла...в очередь, сукины дети.
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20.03.2022 16:27 Відповісти
Франція заморозила 172 млрд.евро центробанку рф та її олігархів.Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, як передає телеканал TF1.
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20.03.2022 16:29 Відповісти
А на 21 вже анонсували раунд , який там по рахунку, перемовин-онлайн.
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20.03.2022 16:30 Відповісти
Я не розумію, вони там на Банковій всі дебіли чи як? Яка може бути гуманітарна колона на частково чи повністю непідконтрольній території? Вони армію окупанта нагодувати хочуть? Невже не зрозуміло що людям нічого з того вантажу не перепаде? Де ті 90 тон що поїхали з Запоріжжя до Маріуполя? Вже і не згадують бо мабуть до був договорняк що Банкова нагодує окупантів у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, а ті дозволять іноді виїжджати людям з Маріуполя. Але тих людей все одно цинічно обстрілюють. Де і на якій війні ще годували армію окупанта. Лише дуринда Верещук могла до цього додуматися! З окупованих територій можна вивозити людей, а не завозити туди продукти, ліки та засоби гігієни для військ окупанта. Це маразм повний. Я не пригадую щоб у другу світову на захоплені фашистами територіі радянська влада щось завозила. І в Югославії такого не було.
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20.03.2022 16:40 Відповісти
Можливо, треба поставити умову, що в обмін на пропуск певної ваги вантажу буде пропущена така ж вага з Польщі до Білорусі.
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20.03.2022 18:12 Відповісти
Та ні, це вона підкормлює москалів цими колонами... Що вже перша???
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20.03.2022 16:53 Відповісти
Кацарпи у свому репертуарі - захоплять і вкрадуть українську гуманітарку, а потім будуть ії роздавати під виглядом своєї російської допомоги у в Херсоні чи інших захоплених містах на камери кацап ТБ
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Вони просто жерти її будуть. Нікому нічого не роздаватимуть.
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20.03.2022 17:09 Відповісти
то навіщо ви її туди відправляєте? погодувати кацапів?
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20.03.2022 17:06 Відповісти
Верешук министр или кто??? Если есть такая информация - пусть разворачивает колонну назад, а не верещит об этом!
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20.03.2022 17:16 Відповісти
Верещук верещить. Коло замкнулось.
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20.03.2022 17:37 Відповісти
Підкормлюємо окупантів
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20.03.2022 17:45 Відповісти
Московити-орки - це споконвічні мародери, з часів Андрєя Боголупского, з 1169 року, по цей день. Але цього факту не визнає ні інститут історії ім.владіміра путіна Академії Наук України, ні міністерство освіти і науки ім. Сергія Шкарлета. Звідки тоді про це знати Ірині Верещук?
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20.03.2022 20:08 Відповісти
 
 