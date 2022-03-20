Папа Римский призвал мировых лидеров поспособствовать завершению войны в Украине

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров сделать все для завершения войны России против Украины. По его словам, нужно положить конец бессмысленному кровопролитию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Папа Франциск написал в Twitter.

"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где ежедневно происходит опустошение и жестокость. Нет оправдания этому! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - отметил он.

Не припиняється сповнена насильства агресія проти #України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну. #Мир — Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022

Напомним, ранее Папа Римский просил Россию прекратить огонь и сделать зеленые коридоры. Ватикан заявлял, что готов стать посредником для остановки огня в Украине.

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