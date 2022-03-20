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Папа Римский призвал мировых лидеров поспособствовать завершению войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

франциск

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров сделать все для завершения войны России против Украины. По его словам, нужно положить конец бессмысленному кровопролитию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Папа Франциск написал в Twitter.

"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где ежедневно происходит опустошение и жестокость. Нет оправдания этому! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - отметил он.

Напомним, ранее Папа Римский просил Россию прекратить огонь и сделать зеленые коридоры. Ватикан заявлял, что готов стать посредником для остановки огня в Украине.

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20.03.2022 17:15 Ответить
Москалям пофігу, у них нема церкви, нема бога, у них сатанинська кгбшна секта.
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20.03.2022 17:15 Ответить
.....а между тем новый "враг народа":

"Доктора Комаровского в России обьявили врагом народа."
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20.03.2022 17:18 Ответить
Хорошо Папе Римскому - ни за что не отвечает и при этом богатый человек. Призвал лидеров и на боковую. Главное не понятно что надо делать. А призвать покончить с мордором папе мешают деньги путлера лежащие в банке Ватикана.
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20.03.2022 17:23 Ответить
эти призывы папы римского, похожи, на потуги неумелого африканского шамана, вызвать дождь.
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20.03.2022 17:37 Ответить
 
 