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Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

франциск

Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Папа Франциск написав у Twitter.

"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається спустошення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоби припинити цю огидну війну", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Папа Римський просив Росію припинити вогонь і зробити зелені коридори. Ватикан заявляв, що готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.

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20.03.2022 17:15 Відповісти
Москалям пофігу, у них нема церкви, нема бога, у них сатанинська кгбшна секта.
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20.03.2022 17:15 Відповісти
.....а между тем новый "враг народа":

"Доктора Комаровского в России обьявили врагом народа."
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20.03.2022 17:18 Відповісти
Хорошо Папе Римскому - ни за что не отвечает и при этом богатый человек. Призвал лидеров и на боковую. Главное не понятно что надо делать. А призвать покончить с мордором папе мешают деньги путлера лежащие в банке Ватикана.
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20.03.2022 17:23 Відповісти
эти призывы папы римского, похожи, на потуги неумелого африканского шамана, вызвать дождь.
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20.03.2022 17:37 Відповісти
 
 