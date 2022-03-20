Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні
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Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Папа Франциск написав у Twitter.
"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається спустошення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоби припинити цю огидну війну", - зазначив він.
Не припиняється сповнена насильства агресія проти #України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну. #Мир— Pope Francis (@Pontifex) March 20, 2022
Нагадаємо, раніше Папа Римський просив Росію припинити вогонь і зробити зелені коридори. Ватикан заявляв, що готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.
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