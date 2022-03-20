Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не начала бы войну, будь Украина членом НАТО. Он призвал Альянс показать свою поддержку Украине и остановить гибель мирного населения.
Об этом он заявил в комментарии изданию CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я бы хотел получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", - заявил президент.
Зеленский отметил, что если Североатлантический Альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас.
"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что каждый день погибают люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет – вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности", – подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
"НАТО сцикуни", "видалимо з Конституції згадку про НАТО", "Китай для безпеки України важливіший партнер аніж будь які інші військові організації" і наступна заява важдя всіх зебілів - якби Україна була в НАТО то не було б цієї війни, тож "негайно приймайте нас до НАТО".
За що така кара Україні?
Але це не остання спроба.
Натівські солдати будуть воювати за майно західних корпорацій, які власне і фінансують армії країн НАТО зі своїх податків. Для чого їм воювати за майно Ахметова чи Коломойского?
В цьому плані Пуйло, а вірніше його економічні радники, такі як Силуанов и Набіулліна, виявились мудріші ніж наші керманичі. Вони повязали Мордор і деякі західні країни економічними зв'язками. В той самий час наше сіловичьйо влаштовувало обшуки в офісах західних компаній а суди арештовувували їх майно.
Ось за це ми і розплачуємося зараз своєю кров'ю.
Политтехнологи Зеленского - от вашего мастерства зависит реакция Запада. Оправдайте надежды Украины!
Арестович каже, якби Порошенко не планував вступ до НАТО, війни би не було.
ПреЗедент каже навпаки.....
Хто з вас президент?