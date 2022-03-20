Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО. Він закликав Альянс показати свою підтримку Україні і зупинити загибель мирного населення.
Про це він заявив у коментарі виданню CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що, якщо Північноатлантичний Альянс хоче, щоб Україна стала членом договору, то потрібно надати допомогу зараз.
"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що щодня гинуть люди. Але якщо ви не готові зберегти життя нашому народу, якщо ви просто хочете побачити, як ми перебуваємо між двома світами, якщо ви хочете бачити нас в цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - ви не можете поставити нас в цю ситуацію, ви не можете змусити нас бути в цій невизначеності", - підкреслив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
"НАТО сцикуни", "видалимо з Конституції згадку про НАТО", "Китай для безпеки України важливіший партнер аніж будь які інші військові організації" і наступна заява важдя всіх зебілів - якби Україна була в НАТО то не було б цієї війни, тож "негайно приймайте нас до НАТО".
За що така кара Україні?
Але це не остання спроба.
Натівські солдати будуть воювати за майно західних корпорацій, які власне і фінансують армії країн НАТО зі своїх податків. Для чого їм воювати за майно Ахметова чи Коломойского?
В цьому плані Пуйло, а вірніше його економічні радники, такі як Силуанов и Набіулліна, виявились мудріші ніж наші керманичі. Вони повязали Мордор і деякі західні країни економічними зв'язками. В той самий час наше сіловичьйо влаштовувало обшуки в офісах західних компаній а суди арештовувували їх майно.
Ось за це ми і розплачуємося зараз своєю кров'ю.
Политтехнологи Зеленского - от вашего мастерства зависит реакция Запада. Оправдайте надежды Украины!
Арестович каже, якби Порошенко не планував вступ до НАТО, війни би не було.
ПреЗедент каже навпаки.....
Хто з вас президент?