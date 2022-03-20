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Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО. Він закликав Альянс показати свою підтримку Україні і зупинити загибель мирного населення.

Про це він заявив у коментарі виданню CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що, якщо Північноатлантичний Альянс хоче, щоб Україна стала членом договору, то потрібно надати допомогу зараз.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що щодня гинуть люди. Але якщо ви не готові зберегти життя нашому народу, якщо ви просто хочете побачити, як ми перебуваємо між двома світами, якщо ви хочете бачити нас в цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - ви не можете поставити нас в цю ситуацію, ви не можете змусити нас бути в цій невизначеності", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
Якби 3 роки продовжували розбудовувати армію, а не розкрадання, теж не почалася б.
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20.03.2022 17:26
+42
як швидко міняється тенденція мисленяя, то винен Порох ,бо він рішенням до зміни до Конституціі спровокував війну,тепер так)
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20.03.2022 17:27
+40
Він що, Арестовича не читає?
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20.03.2022 17:27
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Він правий, НАТО проїбало нам мізок, без чітких гарантій щодо термінів та умов вступу і тепер радіє, що нашими руками знищить рашку, тільки нам від цього не легше, НАТО гандони ще ті... і постачатимуть нам зброю лише на тому рівні, який не нестиме особистої небезпеки для них самих, але допоможе нам витримувати певні позиції, знищуючи війська РФ, не надаючи чітких переваг у війні..., так як їм відверто байдуже на втрати життів українцями, їм важливо щоб українці максимально понівечили війська РФ і ці відтак не були спроможні атакувати країни НАТО...
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20.03.2022 17:49 Відповісти
В вашому пості є логіка... але, як на мене, не все так просто, треба прогнозувати на перспективу, а вона трошки інша...ослаблена кацапія і ослаблена Україна не гарантія безпеки цивілізації, Україна на передньому рубежі війни за цивілізацію, за Україну Захід віддасть дуже багато... ще й в засаді сидить китай, з яким після відкриття "ящика пандори" прийдеться мати справу, китай прибере до рук кацапію(кацапія впаде під китай добровільно, на зло цивілізації) і маючи відповідний ядерний потенціал їх перемогти буде практично нереально... тому Україну потрібно забезпечувати всим, але не поспішаючи, озброювати по-техеньку, все більше і більше і по-повній, щоб ЗВІР надмінно бахвалячись своєю "силою", сам не зрозумів як попав в капкан і харкає кров,ю, щоб обезкровити його й знищити.... з китаєм тоді справиться буде набагато легче. Після 2 Світової совок записав себе в переможці... завдяки цивілізації і її Ленд-Лізу, тапер кацапії Ленд-Ліз не світить... зато Україні світить і Ленд-Ліз, і глобальні поставки без цих умов.(чи вистачить ресурсу в Заходу?) Для цього потрібен також час. час на нашій стороні. Бліц-кріг провалився. Перемога буде за нами.
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20.03.2022 18:19 Відповісти
Ми задекларували вступ до НАТО, а потім відмовилися від реформування армії, збільшення коштів на утримання нашої армії, зупинили всі проекти Укроборонпрому, пересадили бойових генералів, добровольців, вже добралися до волонтерів. Тому у НАТО нас не взяли. Не даремно Байден та Столтенберг в один голос кажуть, що кожну країну НАТО вони будуть захищати. Це такий меседж громадянам України: якби Ви були членом НАТО, ситуація була б іншою. Покінчіть з корупцією, оберіть владу, яка зацікавлена у вступі до НАТО, і ви також будете членом колективної безпеки.
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20.03.2022 17:50 Відповісти
Браво, аплодисменты за хорошее понимание ситуации, а не топление за "нато погане"
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Театр абсурду від урядовців "нових ліц"
"НАТО сцикуни", "видалимо з Конституції згадку про НАТО", "Китай для безпеки України важливіший партнер аніж будь які інші військові організації" і наступна заява важдя всіх зебілів - якби Україна була в НАТО то не було б цієї війни, тож "негайно приймайте нас до НАТО".
За що така кара Україні?
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20.03.2022 17:50 Відповісти
ПреЗЕдент и его жОПа... 95-й квартал во власти.
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20.03.2022 18:57 Відповісти
Зе-Бубочка прочитав останнє соціологічне опитування і у стрибку переобувся?
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20.03.2022 17:50 Відповісти
І зрозумів, що за НАТО будуть больно біть, тому позадкував.
Але це не остання спроба.
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20.03.2022 17:57 Відповісти
Если бы Украина была в НАТО то никто бы в мире не узнал насколько конченая армия у РФ, и насколько её фюрер *******. Жалко только что такой высокой ценой пришлось эту недоармию расчехлить.
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20.03.2022 17:51 Відповісти
Арестовичу це скажи. Бо ******* іноді зайве...
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20.03.2022 17:57 Відповісти
ну нарешті. Якщо він ще й притримуватиметься цього твердження, то матиме більшість прихильників серед розумних людей
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20.03.2022 17:58 Відповісти
На жаль цим своїм черговим висе... твердженням він ще раз хоче показати своїм обожнювачам, що НАТО не спроможне на щось серйозне. Формується суспільна думка про доцільність нейтрального статусу.
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20.03.2022 18:49 Відповісти
Не треба було саботувати антикорупційні реформи і нас би прийняли в НАТО. Звязок дуже простий. Якщо є корупція, то немає західних інвестицій. Якщо немає західних інвестицій, то на біса Заходу нас захищати?

Натівські солдати будуть воювати за майно західних корпорацій, які власне і фінансують армії країн НАТО зі своїх податків. Для чого їм воювати за майно Ахметова чи Коломойского?
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20.03.2022 17:58 Відповісти
Задайте собі запитання, чому дойчі, австріяки, італійці, мадяри так рвуть дупи за Мордор? Все банально просто, бо в економіку Мордору вкладені їхні гроші. А гроші Мордору вкладені в їх економіки.

В цьому плані Пуйло, а вірніше його економічні радники, такі як Силуанов и Набіулліна, виявились мудріші ніж наші керманичі. Вони повязали Мордор і деякі західні країни економічними зв'язками. В той самий час наше сіловичьйо влаштовувало обшуки в офісах західних компаній а суди арештовувували їх майно.

Ось за це ми і розплачуємося зараз своєю кров'ю.
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20.03.2022 18:01 Відповісти
Українців, котрі в соціальних мережах публікують свої думки, переживання та слова підтримки, просять звернути увагу, що деякі публікації призводять до дестабілізації та недоречних чвар, що розколюють країну.
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20.03.2022 18:04 Відповісти
Особливо такі: https://m.censor.net/ua/news/3326660/********************************************************************************************
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20.03.2022 18:22 Відповісти
А про що тоді Люся Арестович вчора "виспівував"!? (мовляв: НАТО у Конституції зло)
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20.03.2022 18:21 Відповісти
30 років більшості масси, що проживає на території України, непотрібне було НАТО. Тепер пізно. Треба було вчити історію: росія завжди була, є і буде ворогом.
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20.03.2022 18:23 Відповісти
надо было все эти три года, которые ты у власти вовик, усиливать армию и обороноспособность страны, а не искать мир в глазах ****** кацапского
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20.03.2022 18:37 Відповісти
Не хотите нас защитить - хотя бы дайте оружие. Если его месседж такой, то всё ОК, их надо долбить постоянно, но важно больше напирать на защиту свободы, демократии и прав человека. Если политическая ситуация позволяет - можно даже вспомнить две вылазки НАТО на бомбардировщиках в район Сербии в 90-х, когда только их вмешательство помогло остановить геноцид! И если они слишком боятся ядерной войны, то пусть, ощущая свою обязанность заступаться за притесняемые народы и в связи с этим - чувство вины, дадут нам хорошее оружие!

Политтехнологи Зеленского - от вашего мастерства зависит реакция Запада. Оправдайте надежды Украины!
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20.03.2022 19:08 Відповісти
Ви вже там розберіться що казати!
Арестович каже, якби Порошенко не планував вступ до НАТО, війни би не було.
ПреЗедент каже навпаки.....
Хто з вас президент?
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20.03.2022 19:09 Відповісти
Отримати відмову на вступ у ЄС одразу не вийшло, тепер ці падли будуть розкручувати відмову вступу в НАТО, щоб виправдати нейтральний статус, який вимагають кацапи
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20.03.2022 19:19 Відповісти
Обісралися клоуни зі своїми "заявами", то ми в НАТО, то поза НАТО...
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20.03.2022 19:31 Відповісти
как же так ? а ведь арестович сказал что порошенко войну спровоцировал закрепив в конституции членство в нато
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20.03.2022 19:35 Відповісти
А хто казав що Порох винен бо прописав у конституції вступ до нато???
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20.03.2022 19:50 Відповісти
Дурню, НАТО нам не може нічим допомогти. Нам допомагає кожна країна - член НАТО зокрема. Не настроюй українців проти НАТО - єдиного реального союзника, який зможе гарантувати нашу безпеку в майбутньому!
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20.03.2022 22:33 Відповісти
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