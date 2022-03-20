РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4260 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 458 7
Денисова (994) оккупация (9502)

На оккупированных РФ территориях похищают представителей местных властей, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

денісова

На временно оккупированных врагом территориях рашистские боевики продолжают похищать представителей местных властей и активистов.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время похищен первый заместитель городского головы Энергодара Запорожской области Иван Самойдюк. Вооруженные российские военные задержали его на блокпосту на въезде в город и увезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

По словам Денисовой, оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу. По предварительной информации, за последние два дня россияне задержали по меньшей мере 12 местных патриотов. Которых запугивали, вывозили за город, пытали и унижали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бердянске российские захватчики начали избивать и задерживать местных жителей, вышедших на акцию протеста против оккупации. ВИДЕО

Также в Бердянске во время мирной проукраинской акции рашистские боевики задержали несколько десятков демонстрантов. Местонахождение их пока неизвестно.

При выезде из города Мариуполь мужчин оккупанты заставляют раздеваться и проверяют на наличие патриотических татуировок.

"Похищение, незаконные задержания и унизительное и жестокое обращение с населением оккупированных территорий являются нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Обращаюсь к международным партнерам всеми возможными средствами усилять санкционное давление и изоляцию государства-агрессора РФ для освобождения украинских заложников и вывода войск со всей территории нашего государства", - подчеркнула Денисова.

Также читайте: Оккупированные и окруженные населенные пункты превращаются в концлагеря из-за недопущения гуманитарных грузов, – Денисова
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
......оного поменяли, вот и понеслось.....
показать весь комментарий
20.03.2022 18:28 Ответить
Рашисты - НЕЛЮДИ ! КРЕПОСТНЫЕ путлера -ПЕДОФИЛА ,СЪЕХАВШЕГО С КАТУШЕК , решившего ,что оно сЦАРЬ НЕДОГИТЛЕР -НЕДОСТАЛИН 🤮
показать весь комментарий
20.03.2022 18:53 Ответить
ну так млять поменяйте их на летчиков - к чему это нытье? к кому вы обращаетесь? и так все понимают что идет война а кацапы фашисты безпредельщики..
показать весь комментарий
20.03.2022 18:33 Ответить
Краще на стєклотіла
показать весь комментарий
20.03.2022 18:36 Ответить
пілоти погодилися бути свідками, а якщо віддати їх рашці то вони не свідки, їх вб"ють.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:01 Ответить
так и о том же но дело не только в показаниях а дело в тяжести соврешенных преступлениях - а у кацапских летчиков она во много раз выше
показать весь комментарий
20.03.2022 20:43 Ответить
Кого-кого, а от місцеву владу у ватних регіонах точно не жаль
показать весь комментарий
20.03.2022 20:27 Ответить
 
 