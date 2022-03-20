На оккупированных РФ территориях похищают представителей местных властей, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных врагом территориях рашистские боевики продолжают похищать представителей местных властей и активистов.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время похищен первый заместитель городского головы Энергодара Запорожской области Иван Самойдюк. Вооруженные российские военные задержали его на блокпосту на въезде в город и увезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
По словам Денисовой, оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу. По предварительной информации, за последние два дня россияне задержали по меньшей мере 12 местных патриотов. Которых запугивали, вывозили за город, пытали и унижали.
Также в Бердянске во время мирной проукраинской акции рашистские боевики задержали несколько десятков демонстрантов. Местонахождение их пока неизвестно.
При выезде из города Мариуполь мужчин оккупанты заставляют раздеваться и проверяют на наличие патриотических татуировок.
"Похищение, незаконные задержания и унизительное и жестокое обращение с населением оккупированных территорий являются нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Обращаюсь к международным партнерам всеми возможными средствами усилять санкционное давление и изоляцию государства-агрессора РФ для освобождения украинских заложников и вывода войск со всей территории нашего государства", - подчеркнула Денисова.
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