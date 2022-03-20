УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 458 7
Денісова (874) окупація (5826)

На окупованих РФ територіях далі викрадають представників місцевої влади, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денісова

На тимчасово окупованих ворогом територіях рашистські бойовики продовжують викрадати представників місцевої влади та активістів.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі викрадено першого заступника міського голови Енергодару Запорізької області Івана Самойдюка. Озброєні російські військові затримали його на блокпосту на в’їзді до міста і відвезли у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

За словами Денісової, окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. За попередньою інформацією, впродовж останніх двох днів росіяни затримали щонайменше 12 місцевих патріотів. Яких залякували, вивозили за місто, катували і принижували.

Читайте також: Окуповані та оточені населені пункти перетворюються на концтабори через недопущення гуманітарних вантажів, – Денісова

Також у Бердянську під час мирної проукраїнської акції рашистські бойовики затримали кілька десятків демонстрантів. Місце перебування їх наразі невідоме.

При виїзді з міста Маріуполь чоловіків окупанти змушують роздягатися та перевіряють на наявність патріотичних татуювань.

"Викрадення, незаконні затримання та принизливе і жорстоке поводження з населенням окупованих територій є порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Звертаюсь до міжнародних партнерів усіма можливими засобами посилювати санкційний тиск та ізоляцію держави-агресора РФ для звільнення українських заручників та виведення військ з усієї території нашої держави", - наголосила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, - Денісова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
......оного поменяли, вот и понеслось.....
показати весь коментар
20.03.2022 18:28 Відповісти
Рашисты - НЕЛЮДИ ! КРЕПОСТНЫЕ путлера -ПЕДОФИЛА ,СЪЕХАВШЕГО С КАТУШЕК , решившего ,что оно сЦАРЬ НЕДОГИТЛЕР -НЕДОСТАЛИН 🤮
показати весь коментар
20.03.2022 18:53 Відповісти
ну так млять поменяйте их на летчиков - к чему это нытье? к кому вы обращаетесь? и так все понимают что идет война а кацапы фашисты безпредельщики..
показати весь коментар
20.03.2022 18:33 Відповісти
Краще на стєклотіла
показати весь коментар
20.03.2022 18:36 Відповісти
пілоти погодилися бути свідками, а якщо віддати їх рашці то вони не свідки, їх вб"ють.
показати весь коментар
20.03.2022 20:01 Відповісти
так и о том же но дело не только в показаниях а дело в тяжести соврешенных преступлениях - а у кацапских летчиков она во много раз выше
показати весь коментар
20.03.2022 20:43 Відповісти
Кого-кого, а от місцеву владу у ватних регіонах точно не жаль
показати весь коментар
20.03.2022 20:27 Відповісти
 
 