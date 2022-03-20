На окупованих РФ територіях далі викрадають представників місцевої влади, - Денісова

На тимчасово окупованих ворогом територіях рашистські бойовики продовжують викрадати представників місцевої влади та активістів.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі викрадено першого заступника міського голови Енергодару Запорізької області Івана Самойдюка. Озброєні російські військові затримали його на блокпосту на в’їзді до міста і відвезли у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

За словами Денісової, окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. За попередньою інформацією, впродовж останніх двох днів росіяни затримали щонайменше 12 місцевих патріотів. Яких залякували, вивозили за місто, катували і принижували.

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Також у Бердянську під час мирної проукраїнської акції рашистські бойовики затримали кілька десятків демонстрантів. Місце перебування їх наразі невідоме.

При виїзді з міста Маріуполь чоловіків окупанти змушують роздягатися та перевіряють на наявність патріотичних татуювань.

"Викрадення, незаконні затримання та принизливе і жорстоке поводження з населенням окупованих територій є порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Звертаюсь до міжнародних партнерів усіма можливими засобами посилювати санкційний тиск та ізоляцію держави-агресора РФ для звільнення українських заручників та виведення військ з усієї території нашої держави", - наголосила Денісова.

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