Продвижение войск РФ остановлено почти по всем направлениям, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.
Для восполнения утрат личного состава подразделений русской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – говорится в сообщении.
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Треба сто тищ орків знешкодити.
Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".
Треба і ***** видалити заздалегідь, бо все одно прийдеться це зробити.
@prof_preobr
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1 ч
Замкомандующего Черноморским флотом Палий стал то ли четвёртым, то ли даже пятым нашим высокопоставленным военачальником, погибшим за 3 недели войны в Украине.
А знаете, сколько советских генералов погибли за 10 лет Афганской войны? Трое.
"Бійці окремого загону спецпризначення НГУ "Азов" розгромили спецназ ГРУ РФ. Окупанти, що приїхали вбивати українців з Кабардіно-Балкарської республіки, повернуться додому вантажем "200". "Азовці" також показали фото з місця бою та документи знищених ворогів."