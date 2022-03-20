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Продвижение войск РФ остановлено почти по всем направлениям, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.

Для восполнения утрат личного состава подразделений русской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – говорится в сообщении.

Также читайте: Враг готовится к наступлению на Киев, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 20 марта
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Топ комментарии
+14
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20.03.2022 19:22
+11
радоватся рано , впереди еще много трудных дней
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20.03.2022 19:20
+11
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20.03.2022 19:21
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Тепер наші будуть зачищати залишки орків.........
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20.03.2022 19:11 Ответить
Їх не так і мало лишилось. Більшість.
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20.03.2022 19:14 Ответить
радоватся рано , впереди еще много трудных дней
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20.03.2022 19:20 Ответить
Я і не радію.
Треба сто тищ орків знешкодити.
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20.03.2022 19:27 Ответить
Про зачистку говорить еще очень рано, а вот грызть будем по полной.
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20.03.2022 19:20 Ответить
"Статті у російській Вікіпедії про генералів РФ, ліквідованих у ході російсько-української війни, перебувають у статусі "пропозиція видалення" або вже є видаленими. Про це повідомляють Патріоти України.

Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".

Треба і ***** видалити заздалегідь, бо все одно прийдеться це зробити.
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20.03.2022 19:13 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Замкомандующего Черноморским флотом Палий стал то ли четвёртым, то ли даже пятым нашим высокопоставленным военачальником, погибшим за 3 недели войны в Украине.

А знаете, сколько советских генералов погибли за 10 лет Афганской войны? Трое.
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20.03.2022 19:17 Ответить
З Росії їдуть нові ешелони з застарілою технікою.
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20.03.2022 19:15 Ответить
А тут довше їхали, ніж воювали.

"Бійці окремого загону спецпризначення НГУ "Азов" розгромили спецназ ГРУ РФ. Окупанти, що приїхали вбивати українців з Кабардіно-Балкарської республіки, повернуться додому вантажем "200". "Азовці" також показали фото з місця бою та документи знищених ворогів."
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20.03.2022 19:16 Ответить
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20.03.2022 19:21 Ответить
Так это и понятно...А чем же им наступать?
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20.03.2022 19:21 Ответить
Вже Зіли їдуть............. От Зілами старими і наступатимуть...
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20.03.2022 19:23 Ответить
Ооо,то наверно с хранения на случай войны.Наверно 131вые?
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20.03.2022 19:32 Ответить
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20.03.2022 19:22 Ответить
Два ******* - єто сила.
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20.03.2022 19:24 Ответить
русский солдат ты еще не сдох за любимого путлера? так пойди и сдохни, родина тебя забудет, сынок...
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20.03.2022 19:26 Ответить
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20.03.2022 20:24 Ответить
 
 