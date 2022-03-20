Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ
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Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.
Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Треба сто тищ орків знешкодити.
Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".
Треба і ***** видалити заздалегідь, бо все одно прийдеться це зробити.
@prof_preobr
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1 ч
Замкомандующего Черноморским флотом Палий стал то ли четвёртым, то ли даже пятым нашим высокопоставленным военачальником, погибшим за 3 недели войны в Украине.
А знаете, сколько советских генералов погибли за 10 лет Афганской войны? Трое.
"Бійці окремого загону спецпризначення НГУ "Азов" розгромили спецназ ГРУ РФ. Окупанти, що приїхали вбивати українців з Кабардіно-Балкарської республіки, повернуться додому вантажем "200". "Азовці" також показали фото з місця бою та документи знищених ворогів."