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Просування військ РФ зупинено майже на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою. 

Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог готується до наступу на Київ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 20 березня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
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20.03.2022 19:22
+11
радоватся рано , впереди еще много трудных дней
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20.03.2022 19:20
+11
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20.03.2022 19:21
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Тепер наші будуть зачищати залишки орків.........
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20.03.2022 19:11 Відповісти
Їх не так і мало лишилось. Більшість.
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20.03.2022 19:14 Відповісти
радоватся рано , впереди еще много трудных дней
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20.03.2022 19:20 Відповісти
Я і не радію.
Треба сто тищ орків знешкодити.
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20.03.2022 19:27 Відповісти
Про зачистку говорить еще очень рано, а вот грызть будем по полной.
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20.03.2022 19:20 Відповісти
"Статті у російській Вікіпедії про генералів РФ, ліквідованих у ході російсько-української війни, перебувають у статусі "пропозиція видалення" або вже є видаленими. Про це повідомляють Патріоти України.

Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".

Треба і ***** видалити заздалегідь, бо все одно прийдеться це зробити.
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Замкомандующего Черноморским флотом Палий стал то ли четвёртым, то ли даже пятым нашим высокопоставленным военачальником, погибшим за 3 недели войны в Украине.

А знаете, сколько советских генералов погибли за 10 лет Афганской войны? Трое.
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20.03.2022 19:17 Відповісти
З Росії їдуть нові ешелони з застарілою технікою.
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20.03.2022 19:15 Відповісти
А тут довше їхали, ніж воювали.

"Бійці окремого загону спецпризначення НГУ "Азов" розгромили спецназ ГРУ РФ. Окупанти, що приїхали вбивати українців з Кабардіно-Балкарської республіки, повернуться додому вантажем "200". "Азовці" також показали фото з місця бою та документи знищених ворогів."
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20.03.2022 19:16 Відповісти
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20.03.2022 19:21 Відповісти
Так это и понятно...А чем же им наступать?
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20.03.2022 19:21 Відповісти
Вже Зіли їдуть............. От Зілами старими і наступатимуть...
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20.03.2022 19:23 Відповісти
Ооо,то наверно с хранения на случай войны.Наверно 131вые?
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20.03.2022 19:32 Відповісти
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20.03.2022 19:22 Відповісти
Два ******* - єто сила.
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20.03.2022 19:24 Відповісти
русский солдат ты еще не сдох за любимого путлера? так пойди и сдохни, родина тебя забудет, сынок...
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20.03.2022 19:26 Відповісти
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20.03.2022 20:24 Відповісти
 
 