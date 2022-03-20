РФ проводит "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, в подразделениях распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, - Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий по "мобилизации".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизованное население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В то же время морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, у большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела.

В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники.

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