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Ожоги от белого фосфора: Как помочь пострадавшему объясняет врач

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

фосфор

В первую очередь, пострадавшего необходимо эвакуировать из зоны поражения против ветра от источника горения фосфора.

Об этом написал врач-анастезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"После этого, – пишет врач, – промыть рану проточной холодной водой в течение 15 мин или наложить на рану влажную марлю". При этом необходимо смотреть, чтобы брызги и растекание воды не попадали на здоровые участки кожи, чтобы не увеличивать площадь поражения. Ни в коем случае нельзя использовать для обработки раны различные мази на жировой или масляной основе, так как фосфор жирорастворим, и это улучшит всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному воздействию.

Далее необходимо снять с пострадавшего одежду, завернуть одеялом и контролируя проходимость дыхательных путей, транспортировать в госпиталь.

Также должен позаботиться о своей безопасности и оказывающий помощь. "Нельзя трогать видимые частицы фосфора голыми руками, желательно защитить руки химически стойкими перчатками. В идеале использовать химически устойчивое СИЗ типа А в зоне поражения.

Обычно горение фосфора сопровождается образованием едкого газа, который может раздражать дыхательные пути. Желательно использовать полнолицевые респираторы/противогазы (CBRN full-face-piece SCBA или аналоги), если оказываете помощь в зоне поражения. Как вариант эвакуировать пострадавшего в безопасное место, двигаясь против ветра от источника поражения", - рекомендует врач.

Иван Черненко объясняет, почему решил распространить алгоритм действий при таких поражениях: потому что уже не может "читать чепуху об обработке содой и тд. Прям вижу, как парамедик несется по полю боя с пачкой соды, во вторых раствор соды может и сам приводить к поражению тканей ".

Также медик приводит рекомендации американской СDC по лечению таких ожогов.

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ВОТ ПЛЯТЬ ЕСЛИ БЬІ НЕ ЄТОТ Е*АНУТЬІЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ УРОД, НАХЕРА МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ОЖЕГОМ ФОСФОРОМ!

Господи, прибери Путіна якнайшвидше, благаю!
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20.03.2022 19:45 Ответить
США та НАТО повідомили, що Росія ймовірно має плани використати хімічну зброю або створити операцію "фальшивий прапор", якщо вона буде використана для нападу на Україну. Лідер США Джо Байден попередив, що Російська Федерація "заплатить високу ціну, якщо вона буде використовувати хімікати".
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20.03.2022 19:57 Ответить
Почему Украина не применяет запрещенное оружие? Ни противопехотные мины, Нах***я из нас делать терпил? нах***я мне ваши правила которые обязана выполнять только наша сторона?
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20.03.2022 19:59 Ответить
Бо в нас його нема. Є лише обіцянки від заходу.
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20.03.2022 20:02 Ответить
Як варіант, може про це ніхто нікому не розказує.
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20.03.2022 20:16 Ответить
Фосфорные бомбы - очень страшное химическое оружие. После применения фосфорных бомб в Попасной россия должна получить максимальные санкции от всех стран мира. Санкции стране 404 и помощь Украине должны многократно увеличиваться с каждой попыткой применения этого ужасного оружия
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20.03.2022 20:16 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:33 Ответить
 
 