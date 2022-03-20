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Опіки від білого фосфору: Як допомогти постраждалому пояснює лікар

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

фосфор

Насамперед постраждалого необхідно евакуювати із зони ураження проти вітру від джерела горіння фосфору.

Про це написав лікар-анастезіолог Роздільнянської ЦРБ Іван Черненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після цього, - пише лікар, - промити рану проточною холодною водою протягом 15 хв або накласти на рану вологу марлю". При цьому необхідно дивитись, щоб бризки та розтікання води не потрапляли на здорові ділянки шкіри, щоб не збільшувати площу ураження. Ні в якому разі не можна використовувати для обробки рани різні мазі на жировій або олійній основі, бо фосфор жиророзчиний, і це покращить всмоктування фосфору й призведе до більш важкого системного впливу.

Далі необхідно зняти з постраждалого одяг, загорнути ковдрою та контролюючи прохідність дихальних шляхів, транспортувати в госпіталь.

Також повинен подбати про свою безпеку і той, хто надає допомогу. "Не можна чіпати видимі частинки фосфору голими руками, бажано захистити руки хімічностійкими рукавичками. В ідеалі використовувати хімічностійкий ЗІЗ типу А в зоні ураження.

Зазвичай горіння фосфору супроводжується утворенням їдкого газу, який може подразнювати дихальні шляхи. Бажано використовувати повнолицеві респіратори/противогази ( CBRN full-face-piece SCBA або аналоги), якщо надаєте допомогу в зоні ураженні. Як варіант евакуювати постраждалого в безпечне місце рухаючись проти вітру від джерела ураження", - рекомендує лікар.

Іван Черненко пояснює, чому вирішив поширити алгоритм дій при таких ураженнях: бо вже не може "читати нісенітниці про обробку содою і тд. Прям бачу, як парамедик несеться по полю бою з пачкою соди, по друге розчин соди може і сам призводити до ураження тканин".

Також медик наводить рекомендації американської СDC щодо лікування таких опіків.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ВОТ ПЛЯТЬ ЕСЛИ БЬІ НЕ ЄТОТ Е*АНУТЬІЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ УРОД, НАХЕРА МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ОЖЕГОМ ФОСФОРОМ!

Господи, прибери Путіна якнайшвидше, благаю!
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20.03.2022 19:45 Відповісти
США та НАТО повідомили, що Росія ймовірно має плани використати хімічну зброю або створити операцію "фальшивий прапор", якщо вона буде використана для нападу на Україну. Лідер США Джо Байден попередив, що Російська Федерація "заплатить високу ціну, якщо вона буде використовувати хімікати".
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20.03.2022 19:57 Відповісти
Почему Украина не применяет запрещенное оружие? Ни противопехотные мины, Нах***я из нас делать терпил? нах***я мне ваши правила которые обязана выполнять только наша сторона?
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20.03.2022 19:59 Відповісти
Бо в нас його нема. Є лише обіцянки від заходу.
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20.03.2022 20:02 Відповісти
Як варіант, може про це ніхто нікому не розказує.
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20.03.2022 20:16 Відповісти
Фосфорные бомбы - очень страшное химическое оружие. После применения фосфорных бомб в Попасной россия должна получить максимальные санкции от всех стран мира. Санкции стране 404 и помощь Украине должны многократно увеличиваться с каждой попыткой применения этого ужасного оружия
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20.03.2022 20:16 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:33 Відповісти
 
 