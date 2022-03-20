Опіки від білого фосфору: Як допомогти постраждалому пояснює лікар

Насамперед постраждалого необхідно евакуювати із зони ураження проти вітру від джерела горіння фосфору.

Про це написав лікар-анастезіолог Роздільнянської ЦРБ Іван Черненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після цього, - пише лікар, - промити рану проточною холодною водою протягом 15 хв або накласти на рану вологу марлю". При цьому необхідно дивитись, щоб бризки та розтікання води не потрапляли на здорові ділянки шкіри, щоб не збільшувати площу ураження. Ні в якому разі не можна використовувати для обробки рани різні мазі на жировій або олійній основі, бо фосфор жиророзчиний, і це покращить всмоктування фосфору й призведе до більш важкого системного впливу.

Далі необхідно зняти з постраждалого одяг, загорнути ковдрою та контролюючи прохідність дихальних шляхів, транспортувати в госпіталь.

Також повинен подбати про свою безпеку і той, хто надає допомогу. "Не можна чіпати видимі частинки фосфору голими руками, бажано захистити руки хімічностійкими рукавичками. В ідеалі використовувати хімічностійкий ЗІЗ типу А в зоні ураження.

Зазвичай горіння фосфору супроводжується утворенням їдкого газу, який може подразнювати дихальні шляхи. Бажано використовувати повнолицеві респіратори/противогази ( CBRN full-face-piece SCBA або аналоги), якщо надаєте допомогу в зоні ураженні. Як варіант евакуювати постраждалого в безпечне місце рухаючись проти вітру від джерела ураження", - рекомендує лікар.

Іван Черненко пояснює, чому вирішив поширити алгоритм дій при таких ураженнях: бо вже не може "читати нісенітниці про обробку содою і тд. Прям бачу, як парамедик несеться по полю бою з пачкою соди, по друге розчин соди може і сам призводити до ураження тканин".

Також медик наводить рекомендації американської СDC щодо лікування таких опіків.

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