Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России, - Венедиктова

Расследование военных преступлений РФ начали такие страны, как Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в твиттере.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.

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