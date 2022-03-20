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Венедиктова (727) военные преступления (1157)

Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

Расследование военных преступлений РФ начали такие страны, как Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в твиттере.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.

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Все, что ві хотели знать про Европу, но боялись спросить. И про жабоедов - тоже, они расследование против рашки не розпочали.

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20.03.2022 20:43 Ответить
путин шойгу лавров походу в этой истории трупы.
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20.03.2022 20:44 Ответить
тут митниця чумодани баксів випускає .. а ти підозри ..
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20.03.2022 20:46 Ответить
А что там с судом ООН? Решение было принято. И что дальше?
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20.03.2022 20:53 Ответить
Сначала арестуйте лубянского ублюдка, потом будете расследовать...
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20.03.2022 21:27 Ответить
Стерненко в теробороні, а де ж ваш аваков, підозріла в будь-якому випадку пані? Шльондра зелена
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20.03.2022 23:04 Ответить
 
 