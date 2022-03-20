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Венедіктова (756) воєнні злочини (1567)

Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венедіктова

Наразі розслідування воєнних злочинів РФ почали такі країни, як Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала генпрокурор Ірина Венедіктова у твіттері.

"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів рф: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.

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Автор: Роман Свиридович
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Все, что ві хотели знать про Европу, но боялись спросить. И про жабоедов - тоже, они расследование против рашки не розпочали.

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20.03.2022 20:43 Відповісти
путин шойгу лавров походу в этой истории трупы.
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20.03.2022 20:44 Відповісти
тут митниця чумодани баксів випускає .. а ти підозри ..
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20.03.2022 20:46 Відповісти
А что там с судом ООН? Решение было принято. И что дальше?
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20.03.2022 20:53 Відповісти
Сначала арестуйте лубянского ублюдка, потом будете расследовать...
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20.03.2022 21:27 Відповісти
Стерненко в теробороні, а де ж ваш аваков, підозріла в будь-якому випадку пані? Шльондра зелена
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20.03.2022 23:04 Відповісти
 
 