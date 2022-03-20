Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії, - Венедіктова
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Наразі розслідування воєнних злочинів РФ почали такі країни, як Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала генпрокурор Ірина Венедіктова у твіттері.
"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів рф: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.
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