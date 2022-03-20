РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4712 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
6 311 10
Польша (7471) Бронежилет (117)

Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бронежилет

Польша упростила процедуру получения разрешения на приобретение, экспорт и транзит бронежилетов для наших бойцов. Для этого необходимо только получить подтверждение от посольства Украины в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

"Отныне для приобретения в Польше и передачи в Украину таких необходимых для наших воинов средств защиты как бронежилеты и каски, достаточно получить подтверждение от посольства Украины в Польше", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье заработала научная группа по созданию бронежилетов

Для получения подтверждения необходимо предоставить соответствующую информацию военному атташе по:

  • перечень;
  • тип;
  • количества защитного оборудования;
  • данные покупателя;
  • данные экспортера;
  • данные получателя.

После этого эти данные необходимо предоставить в специальной форме Министерству развития и технологий Польши на электронную почту [email protected].
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Подяка.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:01
+7
Дякуємо.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:02
+4
А чому в Україні немає бронежилетів, а?
кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
зекоманда - як завжди.
то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подяка.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:01 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:02 Ответить
Good job!
показать весь комментарий
20.03.2022 21:06 Ответить
А чому в Україні немає бронежилетів, а?
кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
зекоманда - як завжди.
то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:13 Ответить
Ти правда не в курсі?

"Генерал-майора Дмитра Марченка і чотирьох його підлеглих ДБР підозрює в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" навесні 2019 року.
Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд узяв бойового генерала, ветерана 79 одшбр Марченка під варту із непідйомною заставою понад 76 млн грн.".
показать весь комментарий
20.03.2022 21:33 Ответить
Це так зелені готувались до війни...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:34 Ответить
Зараз бойовий генерал Марченко ******* орків на миколаївському напрямку. Ну а піариться Кім...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:36 Ответить
Нехай піариться, щось робив і робить для оборони. В багатьох містах південного сходу навіть не думали щось робити або саботували. Були й такі що називали тероборону бандитами, не допомагали військовим і навіть відверто виганяли з міст
показать весь комментарий
20.03.2022 22:13 Ответить
звичайно ж, я в курсі, як зекоманда переслідувала героя України, завдяки якому зараз Миколаїв стоїть. а жилети вже визнані годними і відправлені бійцям. а з тебе і твоїх хазяїв спитаємо, після перемоги. ви за український Південь понесете відповідальність.
показать весь комментарий
21.03.2022 09:10 Ответить
До Польщі питань немає. Головне, щоб наші митники на польському кордоні "спростили"...
показать весь комментарий
20.03.2022 21:28 Ответить
 
 