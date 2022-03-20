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Польща (5151) Бронежилет (120)

Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бронежилет

Польща спростила процедуру отримання дозволу на придбання, експорт й транзит бронежилетів для наших бійців. Для цього лише необхідно отримати підтвердження від посольства України в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від посольства України в Польщі",- сказано в повідомленні.

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Для отримання підтвердження необхідно надати відповідну інформацію військовому аташе щодо:

  • переліку;
  • типу;
  • кількості захисного обладнання;
  • дані покупця;
  • дані експортера;
  • дані отримувача.

Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвитку й технологій Польщі на електронну пошту [email protected].
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Топ коментарі
+9
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20.03.2022 21:01
+7
Дякуємо.
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20.03.2022 21:02
+4
А чому в Україні немає бронежилетів, а?
кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
зекоманда - як завжди.
то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
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20.03.2022 21:13
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20.03.2022 21:01 Відповісти
Дякуємо.
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20.03.2022 21:02 Відповісти
Good job!
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20.03.2022 21:06 Відповісти
А чому в Україні немає бронежилетів, а?
кажуть, там знов якась лажа з НАБУ.
зекоманда - як завжди.
то черги на кордоні, гуманітарку не пропускають. то бронежилети неможливо замовити. то єрмаки всякі шопопало варнякають. ви ще нам за Південь відповісте, зрадники.
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20.03.2022 21:13 Відповісти
Ти правда не в курсі?

"Генерал-майора Дмитра Марченка і чотирьох його підлеглих ДБР підозрює в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" навесні 2019 року.
Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд узяв бойового генерала, ветерана 79 одшбр Марченка під варту із непідйомною заставою понад 76 млн грн.".
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20.03.2022 21:33 Відповісти
Це так зелені готувались до війни...
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20.03.2022 21:34 Відповісти
Зараз бойовий генерал Марченко ******* орків на миколаївському напрямку. Ну а піариться Кім...
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20.03.2022 21:36 Відповісти
Нехай піариться, щось робив і робить для оборони. В багатьох містах південного сходу навіть не думали щось робити або саботували. Були й такі що називали тероборону бандитами, не допомагали військовим і навіть відверто виганяли з міст
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20.03.2022 22:13 Відповісти
звичайно ж, я в курсі, як зекоманда переслідувала героя України, завдяки якому зараз Миколаїв стоїть. а жилети вже визнані годними і відправлені бійцям. а з тебе і твоїх хазяїв спитаємо, після перемоги. ви за український Південь понесете відповідальність.
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21.03.2022 09:10 Відповісти
До Польщі питань немає. Головне, щоб наші митники на польському кордоні "спростили"...
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20.03.2022 21:28 Відповісти
 
 