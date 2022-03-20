Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну

Польща спростила процедуру отримання дозволу на придбання, експорт й транзит бронежилетів для наших бійців. Для цього лише необхідно отримати підтвердження від посольства України в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від посольства України в Польщі",- сказано в повідомленні.

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Для отримання підтвердження необхідно надати відповідну інформацію військовому аташе щодо:

переліку;

типу;

кількості захисного обладнання;

дані покупця;

дані експортера;

дані отримувача.

Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвитку й технологій Польщі на електронну пошту [email protected].