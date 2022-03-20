Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сначала как "пушечное мясо" Россия использовала призывников. Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев".
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданских россиян уже "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тыс. рублей в месяц нет", - говорится в сообщении.
"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика России застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании был в 1999 г., когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - добавили в ЦПИ.
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-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!
-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".
-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!
-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
втарая армія в мірє..... ха ха ха !
")(уй вам е не сына.
Это же до какого помойного уровня должно дойти наеление,чтобы заробатывать на смерти своих детей?!! россия- сточная яма ,канализация мира.
2 ч
Из первых уст
С одной шахты под Луганском забрали девять человек по мобилизации. Обычные работяги. Трое пропали без вести, четверо убиты, двое живы.
Убиты под Сумами и под Черниговом.
Вот такая "народная власть".
Новая волна мобилизации мужчин до 65 лет.