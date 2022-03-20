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Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сначала как "пушечное мясо" Россия использовала призывников. Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев".

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданских россиян уже "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тыс. рублей в месяц нет", - говорится в сообщении.

"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика России застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании был в 1999 г., когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - добавили в ЦПИ.

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Россияне приглашают подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ 01
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Топ комментарии
+32
а где соцпакет? мусорный мешок на 200 литров, подшипники для тележки?
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20.03.2022 21:12
+27
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20.03.2022 21:14
+26
Командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним «Людоед" відправився в пекло. Земелька скловатою окупанту!
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20.03.2022 21:15
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Блііін! Клеїти на шибки авто букву латинського алфавіту і підписувати контракт на право бути шашликом - настільки різні речі, що це розуміють навіть тупі кацапи. Тому і черг до військкомат нема.
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20.03.2022 21:10 Ответить
-Вони казали, що немає такої країни, як Україна. Але саме Україна нині випалює зараз клеймо ганьби вбивці - їм, як на худобі....

-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!

-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".

-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!

-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
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20.03.2022 21:42 Ответить
Віктор Винник і МЕРІ - Я з України
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20.03.2022 22:03 Ответить
ганьба ! які вони бездарні
втарая армія в мірє..... ха ха ха !
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20.03.2022 21:11 Ответить
а где соцпакет? мусорный мешок на 200 литров, подшипники для тележки?
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20.03.2022 21:12 Ответить
Страна дебилов раися
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20.03.2022 21:12 Ответить
Майбутнє скотокацапії:


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20.03.2022 21:13 Ответить
А знижка на цукор буде?
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20.03.2022 21:13 Ответить
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20.03.2022 21:14 Ответить
Командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним «Людоед" відправився в пекло. Земелька скловатою окупанту!
показать весь комментарий
20.03.2022 21:15 Ответить
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20.03.2022 21:16 Ответить
***** лежит, грибочком притворяется, чтоль?
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20.03.2022 21:27 Ответить
Представляю, как это в ****** хоронят....на подушке
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20.03.2022 21:31 Ответить
На Урале бункер взорвали?
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20.03.2022 21:30 Ответить
Якийсь орк зарплату згубив
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20.03.2022 21:53 Ответить
Отправить сие маме бандеролькой с надписью:
")(уй вам е не сына.
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21.03.2022 07:44 Ответить
какой-то жуткий орк
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20.03.2022 21:25 Ответить
Орк он и на марсе будет орк
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20.03.2022 21:28 Ответить
5к рублей для солдата ща поход на смерть...И наверняка сотни миллионов для гиниралебатьихлейтенантов и кадыровцокомандито. Фу *** это пропащий народ, это же надо себя так неуважать.
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20.03.2022 21:14 Ответить
Пошел заплатить за свет, чтобы дальше смотреть хло по телевизору - сдох в Украине
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20.03.2022 21:17 Ответить
Можемпавтарил в Украине
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20.03.2022 21:29 Ответить
А на выходе не забирают даже тела убитых,жалеют даже бензин тратить чтобы вывести останки,собаки грызут в полях.
Это же до какого помойного уровня должно дойти наеление,чтобы заробатывать на смерти своих детей?!! россия- сточная яма ,канализация мира.
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20.03.2022 21:20 Ответить
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20.03.2022 21:27 Ответить
самая гнилая помойная страна и нация в мире, *****....
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20.03.2022 21:30 Ответить
bamr@bamr69

2 ч



Из первых уст

С одной шахты под Луганском забрали девять человек по мобилизации. Обычные работяги. Трое пропали без вести, четверо убиты, двое живы.
Убиты под Сумами и под Черниговом.
Вот такая "народная власть".
Новая волна мобилизации мужчин до 65 лет.
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20.03.2022 21:31 Ответить
Оккупированным территориям приготовиться...ордынцы погонят перед собой украинцев . От мала и до велика...сначала на Харьков и Киев. Потом- на Берлин.
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20.03.2022 21:47 Ответить
просто нема слів. країна сюрреалізму: https://www.youtube.com/watch?v=vut5V3tltOw&t=66s
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20.03.2022 22:06 Ответить
Коммуналка или жизнь!
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20.03.2022 22:10 Ответить
Какие наемники из Армении?? Это деза. Никто не запишется.100%
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20.03.2022 22:10 Ответить
За "прєбиваніє на трєніровачьних занятіях" от же мудозвони.
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20.03.2022 22:20 Ответить
 
 