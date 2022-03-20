Росіян "запрошують" підписати контракт на службу з квитанцій за комуналку, - ЦПД. ФОТО
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Спочатку як "гарматне м'ясо" Росія використовувала призовників. Частково нестача військових досі вирішується за рахунок резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців".
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Черги з охочих віддати своє життя за 50 тис. рублів в місяць немає", - йдеться в повідомленні.
"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика рф застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - додали в ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!
-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".
-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!
-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
втарая армія в мірє..... ха ха ха !
")(уй вам е не сына.
Это же до какого помойного уровня должно дойти наеление,чтобы заробатывать на смерти своих детей?!! россия- сточная яма ,канализация мира.
2 ч
Из первых уст
С одной шахты под Луганском забрали девять человек по мобилизации. Обычные работяги. Трое пропали без вести, четверо убиты, двое живы.
Убиты под Сумами и под Черниговом.
Вот такая "народная власть".
Новая волна мобилизации мужчин до 65 лет.