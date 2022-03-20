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Росіян "запрошують" підписати контракт на службу з квитанцій за комуналку, - ЦПД. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спочатку як "гарматне м'ясо" Росія використовувала призовників. Частково нестача військових досі вирішується за рахунок резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців".

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Черги з охочих віддати своє життя за 50 тис. рублів в місяць немає", - йдеться в повідомленні.

"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика рф застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - додали в ЦПД.

Читайте: ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС

Росіян запрошують підписати контракт на службу з квитанцій за комуналку, - ЦПД 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
а где соцпакет? мусорный мешок на 200 литров, подшипники для тележки?
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20.03.2022 21:12
+27
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20.03.2022 21:14
+26
Командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним «Людоед" відправився в пекло. Земелька скловатою окупанту!
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20.03.2022 21:15
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Блііін! Клеїти на шибки авто букву латинського алфавіту і підписувати контракт на право бути шашликом - настільки різні речі, що це розуміють навіть тупі кацапи. Тому і черг до військкомат нема.
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20.03.2022 21:10 Відповісти
-Вони казали, що немає такої країни, як Україна. Але саме Україна нині випалює зараз клеймо ганьби вбивці - їм, як на худобі....

-Не побоялися ви іроди ні суду Божого, ні людського... Вирок винесе вам ДЕРЖАВА Україна!

-Саме в нашу землю буде поховане ваше імперське "в'ялічіє".
Саме українським чорноземом буде присипано ваше фашистське "Z" і нашивку гітлєра "V".

-Ви казали, що ми не є нацією, що нас немає. Але зараз саме козацький дух об'єднав нас не лише в Україні - у будь-якій точці світу почуто поклик нашої крові. Пів- світу враз стали УКРАЇНЦЯМИ!

-І в той час, коли вам за кордоном вже нині соромно і боязко признатися звідки ви, - ми гордо заявлятимемо що: "Ми з УКРАЇНИ"!
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20.03.2022 21:42 Відповісти
Віктор Винник і МЕРІ - Я з України
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20.03.2022 22:03 Відповісти
ганьба ! які вони бездарні
втарая армія в мірє..... ха ха ха !
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20.03.2022 21:11 Відповісти
а где соцпакет? мусорный мешок на 200 литров, подшипники для тележки?
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20.03.2022 21:12 Відповісти
Страна дебилов раися
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20.03.2022 21:12 Відповісти
Майбутнє скотокацапії:


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20.03.2022 21:13 Відповісти
А знижка на цукор буде?
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20.03.2022 21:13 Відповісти
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20.03.2022 21:14 Відповісти
Командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним «Людоед" відправився в пекло. Земелька скловатою окупанту!
показати весь коментар
20.03.2022 21:15 Відповісти
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20.03.2022 21:16 Відповісти
***** лежит, грибочком притворяется, чтоль?
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20.03.2022 21:27 Відповісти
Представляю, как это в ****** хоронят....на подушке
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20.03.2022 21:31 Відповісти
На Урале бункер взорвали?
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20.03.2022 21:30 Відповісти
Якийсь орк зарплату згубив
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20.03.2022 21:53 Відповісти
Отправить сие маме бандеролькой с надписью:
")(уй вам е не сына.
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21.03.2022 07:44 Відповісти
какой-то жуткий орк
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20.03.2022 21:25 Відповісти
Орк он и на марсе будет орк
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20.03.2022 21:28 Відповісти
5к рублей для солдата ща поход на смерть...И наверняка сотни миллионов для гиниралебатьихлейтенантов и кадыровцокомандито. Фу *** это пропащий народ, это же надо себя так неуважать.
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20.03.2022 21:14 Відповісти
Пошел заплатить за свет, чтобы дальше смотреть хло по телевизору - сдох в Украине
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20.03.2022 21:17 Відповісти
Можемпавтарил в Украине
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20.03.2022 21:29 Відповісти
А на выходе не забирают даже тела убитых,жалеют даже бензин тратить чтобы вывести останки,собаки грызут в полях.
Это же до какого помойного уровня должно дойти наеление,чтобы заробатывать на смерти своих детей?!! россия- сточная яма ,канализация мира.
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20.03.2022 21:20 Відповісти
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20.03.2022 21:27 Відповісти
самая гнилая помойная страна и нация в мире, *****....
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20.03.2022 21:30 Відповісти
bamr@bamr69

2 ч



Из первых уст

С одной шахты под Луганском забрали девять человек по мобилизации. Обычные работяги. Трое пропали без вести, четверо убиты, двое живы.
Убиты под Сумами и под Черниговом.
Вот такая "народная власть".
Новая волна мобилизации мужчин до 65 лет.
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20.03.2022 21:31 Відповісти
Оккупированным территориям приготовиться...ордынцы погонят перед собой украинцев . От мала и до велика...сначала на Харьков и Киев. Потом- на Берлин.
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20.03.2022 21:47 Відповісти
просто нема слів. країна сюрреалізму: https://www.youtube.com/watch?v=vut5V3tltOw&t=66s
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20.03.2022 22:06 Відповісти
Коммуналка или жизнь!
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20.03.2022 22:10 Відповісти
Какие наемники из Армении?? Это деза. Никто не запишется.100%
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20.03.2022 22:10 Відповісти
За "прєбиваніє на трєніровачьних занятіях" от же мудозвони.
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20.03.2022 22:20 Відповісти
 
 