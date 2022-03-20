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Новости Экономика
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Приватбанк (823) платежи (36)

Технологические работы в "Приват24" продолжены

Новости Цензор.НЕТ Экономика

приватбанк

Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресслужбу банка.

Государственный "ПриватБанк" второй раз за сутки продолжил технологическую остановку в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц.

Напомним, что первоначально банк планировал завершить эти работы к 10:00 сегодняшнего дня.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

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В финучреждении отметили, что ИТ-команда на вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может повлечь за собой временные паузы в работе Приват24", - предупредили в банке.

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20.03.2022 21:32 Ответить
для того шобы работал лучше он перестал работать
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20.03.2022 21:35 Ответить
Похоже, что переносят оборудование из Днепра в более безопасное место. Или делают резервный ЦОД. Правильно, это самый крупный банк и самый популярный мобильный банкинг.
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20.03.2022 22:19 Ответить
"в более безопасное место"
Есть такое? Внутри страны?
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20.03.2022 22:23 Ответить
Скорее всего враги ддосят.
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20.03.2022 22:24 Ответить
 
 