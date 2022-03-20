Технологические работы в "Приват24" продолжены

Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресслужбу банка.

Государственный "ПриватБанк" второй раз за сутки продолжил технологическую остановку в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц.

Напомним, что первоначально банк планировал завершить эти работы к 10:00 сегодняшнего дня.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

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В финучреждении отметили, что ИТ-команда на вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может повлечь за собой временные паузы в работе Приват24", - предупредили в банке.

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